"Фрэнк Синатра считал, что Мэрилин Монро убили" — рассказал агент артиста

2021-06-04

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Издание People опубликовало отрывок из книги "Sinatra and Me: In the Wee Small Hours ("Синатра и я: В короткие часы", релиз запланирован на 8 июня), написанной Тони Оппедисано, бывшим менеджером и другом Фрэнка Синатры. В нем автор вспоминает, кого знаменитый певец и актер считал виновными в смерти Мэрилин Монро. По словам Оппедисано, в последние годы жизни Фрэнк Синатра (его не стало в 1998 году. — Прим. ред.) часто вспоминал о любви, потерях и друзьях, по которым скучал больше всего, включая Мэрилин Монро. Они, как отмечает автор, были близкими друзьями, но не любовниками. "Фрэнк чувствовал, что она слишком ранимая и хрупкая, чтобы он мог просто переспать с ней, а затем уйти", — отмечает менеджер. В книге автор также вспоминает, что Мэрилин Монро делилась с Фрэнком Синатрой своими самыми сокровенными секретами, в том числе о романах с Джоном Ф. Кеннеди и Робертом Ф. Кеннеди, (существует версия, что экс-президенты США замешаны в смерти голливудской звезды. — Прим. ред.), связь с которыми была прервана незадолго до ее кончины. Когда актриса была найдена мертвой 4 августа 1962 года якобы от случайной передозировки наркотиков, Синатра не поверил в эту версию. Тони Оппедисано отмечает, что в выходные перед смертью актриса провела время в отеле Cal Neva Lodge на берегу озера Тахо, частично принадлежащем Синатре. Тогда никто не знал, что Монро приехала туда, чтобы провести время со своим бывшим мужем, бейсболистом Джо Ди Маджо, с которым планировала снова сойтись после развода в 1955 году. Актриса даже запланировала пресс-конференцию на десятые числа августа, чтобы официально объявить об этом. Однако новость о публичном выступлении Монро спровоцировала слух о том, что звезда собирается поделиться подробностями своих отношений с братьями Кеннеди. В книге говорится, что через несколько дней после смерти Монро адвокат Синатры Микки Рудин, который работал и с Монро, рассказал певцу, что актриса была убита, и упомянул людей босса мафии Сэма Джанканы, якобы причастных к этому. Оппедисано также пишет, что у Фрэнка Синатры было еще несколько источников, которые делились с ними одной и той же историей. "Она была убита с помощью Пентобарбитала, и Роберт Кеннеди или мафия были замешаны в этом", — вспоминает бывший менеджер. Спустя более 50 лет смерть Мэрилин Монро остается загадкой. "Теорий предостаточно, и я не могу их развеять, — подчеркивает Оппедисано. — Но что я действительно знаю, так это то, что Синатру всю жизнь преследовала ее гибель".

