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"Фрэнк Синатра считал, что Мэрилин Монро убили" — рассказал агент артиста
"Фрэнк Синатра считал, что Мэрилин Монро убили" — рассказал агент артиста - РИА Новости, 04.06.2021
"Фрэнк Синатра считал, что Мэрилин Монро убили" — рассказал агент артиста
Издание People опубликовало отрывок из книги "Sinatra and Me: In the Wee Small Hours ("Синатра и я: В короткие часы", релиз запланирован на 8 июня), написанной... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:38
2021-06-04T15:38
2021-06-04T15:38
мэрилин монро
роберт кеннеди
сша
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стиль жизни
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Издание People опубликовало отрывок из книги "Sinatra and Me: In the Wee Small Hours ("Синатра и я: В короткие часы", релиз запланирован на 8 июня), написанной Тони Оппедисано, бывшим менеджером и другом Фрэнка Синатры. В нем автор вспоминает, кого знаменитый певец и актер считал виновными в смерти Мэрилин Монро. По словам Оппедисано, в последние годы жизни Фрэнк Синатра (его не стало в 1998 году. — Прим. ред.) часто вспоминал о любви, потерях и друзьях, по которым скучал больше всего, включая Мэрилин Монро. Они, как отмечает автор, были близкими друзьями, но не любовниками. "Фрэнк чувствовал, что она слишком ранимая и хрупкая, чтобы он мог просто переспать с ней, а затем уйти", — отмечает менеджер. В книге автор также вспоминает, что Мэрилин Монро делилась с Фрэнком Синатрой своими самыми сокровенными секретами, в том числе о романах с Джоном Ф. Кеннеди и Робертом Ф. Кеннеди, (существует версия, что экс-президенты США замешаны в смерти голливудской звезды. — Прим. ред.), связь с которыми была прервана незадолго до ее кончины. Когда актриса была найдена мертвой 4 августа 1962 года якобы от случайной передозировки наркотиков, Синатра не поверил в эту версию. Тони Оппедисано отмечает, что в выходные перед смертью актриса провела время в отеле Cal Neva Lodge на берегу озера Тахо, частично принадлежащем Синатре. Тогда никто не знал, что Монро приехала туда, чтобы провести время со своим бывшим мужем, бейсболистом Джо Ди Маджо, с которым планировала снова сойтись после развода в 1955 году. Актриса даже запланировала пресс-конференцию на десятые числа августа, чтобы официально объявить об этом. Однако новость о публичном выступлении Монро спровоцировала слух о том, что звезда собирается поделиться подробностями своих отношений с братьями Кеннеди. В книге говорится, что через несколько дней после смерти Монро адвокат Синатры Микки Рудин, который работал и с Монро, рассказал певцу, что актриса была убита, и упомянул людей босса мафии Сэма Джанканы, якобы причастных к этому. Оппедисано также пишет, что у Фрэнка Синатры было еще несколько источников, которые делились с ними одной и той же историей. "Она была убита с помощью Пентобарбитала, и Роберт Кеннеди или мафия были замешаны в этом", — вспоминает бывший менеджер. Спустя более 50 лет смерть Мэрилин Монро остается загадкой. "Теорий предостаточно, и я не могу их развеять, — подчеркивает Оппедисано. — Но что я действительно знаю, так это то, что Синатру всю жизнь преследовала ее гибель".
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мэрилин монро, роберт кеннеди, сша, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, фрэнк синатра
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Издание People опубликовало
отрывок из книги "Sinatra and Me: In the Wee Small Hours ("Синатра и я: В короткие часы", релиз запланирован на 8 июня), написанной Тони Оппедисано, бывшим менеджером и другом Фрэнка Синатры. В нем автор вспоминает, кого знаменитый певец и актер считал виновными в смерти Мэрилин Монро.
По словам Оппедисано, в последние годы жизни Фрэнк Синатра (его не стало в 1998 году. — Прим. ред.) часто вспоминал о любви, потерях и друзьях, по которым скучал больше всего, включая Мэрилин Монро. Они, как отмечает автор, были близкими друзьями, но не любовниками. "Фрэнк чувствовал, что она слишком ранимая и хрупкая, чтобы он мог просто переспать с ней, а затем уйти", — отмечает менеджер.
В книге автор также вспоминает, что Мэрилин Монро делилась с Фрэнком Синатрой своими самыми сокровенными секретами, в том числе о романах с Джоном Ф. Кеннеди и Робертом Ф. Кеннеди, (существует версия, что экс-президенты США замешаны в смерти голливудской звезды. — Прим. ред.), связь с которыми была прервана незадолго до ее кончины.
Когда актриса была найдена мертвой 4 августа 1962 года якобы от случайной передозировки наркотиков, Синатра не поверил в эту версию.
"Фрэнк считал, что ее убили, — пишет Тони Оппедисано. — Он так и не смог смириться с этим".
Тони Оппедисано отмечает, что в выходные перед смертью актриса провела время в отеле Cal Neva Lodge на берегу озера Тахо, частично принадлежащем Синатре. Тогда никто не знал, что Монро приехала туда, чтобы провести время со своим бывшим мужем, бейсболистом Джо Ди Маджо, с которым планировала снова сойтись после развода в 1955 году.
Актриса даже запланировала пресс-конференцию на десятые числа августа, чтобы официально объявить об этом. Однако новость о публичном выступлении Монро спровоцировала слух о том, что звезда собирается поделиться подробностями своих отношений с братьями Кеннеди.
"Фрэнк сказал, что она никогда бы не рассказала о Кеннеди, потому что у нее все еще были чувства к бывшему мужу, — пишет Оппедисано — Фрэнк считал, что если бы об этой пресс-конференции не было объявлено, Мэрилин прожила намного дольше".
В книге говорится, что через несколько дней после смерти Монро адвокат Синатры Микки Рудин, который работал и с Монро, рассказал певцу, что актриса была убита, и упомянул людей босса мафии Сэма Джанканы, якобы причастных к этому.
Оппедисано также пишет, что у Фрэнка Синатры было еще несколько источников, которые делились с ними одной и той же историей. "Она была убита с помощью Пентобарбитала, и Роберт Кеннеди или мафия были замешаны в этом", — вспоминает бывший менеджер.
Спустя более 50 лет смерть Мэрилин Монро остается загадкой. "Теорий предостаточно, и я не могу их развеять, — подчеркивает Оппедисано. — Но что я действительно знаю, так это то, что Синатру всю жизнь преследовала ее гибель".