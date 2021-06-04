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Наука
https://ria.ru/20210604/mks-1735727783.html
Глава НАСА заявил о желании продолжать сотрудничество по МКС
Глава НАСА заявил о желании продолжать сотрудничество по МКС - РИА Новости, 04.06.2021
Глава НАСА заявил о желании продолжать сотрудничество по МКС
Глава НАСА Билл Нельсон по итогам разговора с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил о намерении продолжать эффективное сотрудничество по МКС, назвал... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T21:27
2021-06-04T21:27
наука
билл нельсон
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон по итогам разговора с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил о намерении продолжать эффективное сотрудничество по МКС, назвал состоявшуюся беседу "продуктивной", говорится в предоставленном РИА Новости заявлении главы американского космического ведомства."Больше 20 лет астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" жили и работали вместе на Международной Космической Станции (МКС) – это история успеха, которая дала бессметное число открытий и позволила вести исследования на благо всего человечества, которые были невозможны на Земле. НАСА привержено тому, чтобы продолжать это эффективное партнерство по МКС", - заявил Нельсон по итогам первого телефонного разговора со своим российским коллегой.Он назвал состоявшуюся беседу с Дмитрием Рогозиным "продуктивным обсуждением о продолжающемся взаимодействии между НАСА и "Роскосмосом"."Я жду дальнейшего диалога с главой ("Роскосмоса") Рогозиным и вместе с ним в виртуальном формате приму участие в предстоящей конференции "Глобальные космические исследования", - заявил Нельсон.
https://ria.ru/20210529/mks-1734686524.html
https://ria.ru/20210528/nasa-1734685688.html
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билл нельсон, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин

Глава НАСА заявил о желании продолжать сотрудничество по МКС

21:27 04.06.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© NASA / Roscosmos
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон по итогам разговора с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил о намерении продолжать эффективное сотрудничество по МКС, назвал состоявшуюся беседу "продуктивной", говорится в предоставленном РИА Новости заявлении главы американского космического ведомства.
"Больше 20 лет астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" жили и работали вместе на Международной Космической Станции (МКС) – это история успеха, которая дала бессметное число открытий и позволила вести исследования на благо всего человечества, которые были невозможны на Земле. НАСА привержено тому, чтобы продолжать это эффективное партнерство по МКС", - заявил Нельсон по итогам первого телефонного разговора со своим российским коллегой.
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Он назвал состоявшуюся беседу с Дмитрием Рогозиным "продуктивным обсуждением о продолжающемся взаимодействии между НАСА и "Роскосмосом".
"Я жду дальнейшего диалога с главой ("Роскосмоса") Рогозиным и вместе с ним в виртуальном формате приму участие в предстоящей конференции "Глобальные космические исследования", - заявил Нельсон.
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НаукаБилл НельсонЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий Рогозин
 
 
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