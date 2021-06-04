https://ria.ru/20210604/mks-1735720564.html

НАСА планирует продлить работу МКС до 2030 года

НАСА планирует продлить работу МКС до 2030 года - РИА Новости, 04.06.2021

НАСА планирует продлить работу МКС до 2030 года

Новый глава НАСА Билл Нельсон сообщил в телефонном разговоре руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:19

2021-06-04T20:19

2021-06-04T20:19

наука

билл нельсон

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новый глава НАСА Билл Нельсон сообщил в телефонном разговоре руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, сообщает Роскосмос.Ранее сообщалось, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию."В ходе беседы глава НАСА позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что Рогозин отметил выполнение в полном объёме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС, а также рассказал главе НАСА о планах по развитию российского сегмента станции.

https://ria.ru/20210604/mks-1735577391.html

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2021

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билл нельсон, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин