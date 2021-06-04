https://ria.ru/20210604/mks-1735577391.html

В "Роскосмосе" рассчитывают на коммерциализацию сегмента МКС

В "Роскосмосе" рассчитывают на коммерциализацию сегмента МКС - РИА Новости, 04.06.2021

В "Роскосмосе" рассчитывают на коммерциализацию сегмента МКС

"Роскосмос" не собирается резко заканчивать программу на МКС, ищутся способы продления работы станции за счёт привлечения коммерческих возможностей... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:20

2021-06-04T11:20

2021-06-04T11:20

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" не собирается резко заканчивать программу на МКС, ищутся способы продления работы станции за счёт привлечения коммерческих возможностей финансирования работы сегмента, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ.По словам Рогозина, "Роскосмос" вместо ухода с МКС будет искать возможность коммерциализации работы своего сегмента."Я думаю, мы найдем разумное решение", - сказал он.

https://ria.ru/20210604/venera-1735552218.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин