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В "Роскосмосе" рассчитывают на коммерциализацию сегмента МКС
В "Роскосмосе" рассчитывают на коммерциализацию сегмента МКС - РИА Новости, 04.06.2021
В "Роскосмосе" рассчитывают на коммерциализацию сегмента МКС
"Роскосмос" не собирается резко заканчивать программу на МКС, ищутся способы продления работы станции за счёт привлечения коммерческих возможностей... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:20
2021-06-04T11:20
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" не собирается резко заканчивать программу на МКС, ищутся способы продления работы станции за счёт привлечения коммерческих возможностей финансирования работы сегмента, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ.По словам Рогозина, "Роскосмос" вместо ухода с МКС будет искать возможность коммерциализации работы своего сегмента."Я думаю, мы найдем разумное решение", - сказал он.
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петербургский международный экономический форум (фонд), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

В "Роскосмосе" рассчитывают на коммерциализацию сегмента МКС

11:20 04.06.2021
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" не собирается резко заканчивать программу на МКС, ищутся способы продления работы станции за счёт привлечения коммерческих возможностей финансирования работы сегмента, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ.
"Мы не собираемся хлопать дверью или какие-то драматические ситуации разыгрывать, это никому не нужно", - сказал он.
По словам Рогозина, "Роскосмос" вместо ухода с МКС будет искать возможность коммерциализации работы своего сегмента.
"Я думаю, мы найдем разумное решение", - сказал он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
09:20Петербургский международный экономический форум
Рогозин допустил участие США в проекте полета на Венеру
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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