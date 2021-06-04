https://ria.ru/20210604/minkultury-1735611599.html

В России планируют открывать более 300 Домов культуры в год

В России планируют открывать более 300 Домов культуры в год - РИА Новости, 04.06.2021

В России планируют открывать более 300 Домов культуры в год

Министерство культуры РФ в рамках национального проекта "Культура" открывало 300 Домов культуры в год, в дальнейшем их будет открываться больше благодаря... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:29

2021-06-04T13:29

2021-06-04T13:44

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

петербургский международный экономический форум

россия

ольга любимова

петербургский международный экономический форум (фонд)

татьяна голикова

общество

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С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министерство культуры РФ в рамках национального проекта "Культура" открывало 300 Домов культуры в год, в дальнейшем их будет открываться больше благодаря дополнительным 24 миллиардам рублей, которые планируется выделить на эту сферу, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в 2021-2024 годах из федерального бюджета будут дополнительно выделены 24 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию сельских домов культуры, модернизацию библиотек, детских театров и муниципальных музеев."У нас есть очень популярная строчка в национальном проекте - это ДК, дома культуры нового типа, которые превращаются в такое место, где и детские кружки, и центры какие-то повышения квалификации, связанные с этой деятельностью. Они очень востребованы. Мы сейчас будем делать больше, благодаря посланию президента, прозвучало, что 24 миллиарда рублей нам добавляется. Сейчас мы делали 300 ДК в год, только мы и регионы добавляли, потому что знали, что это очень важная, востребованная мера поддержки", - сказала Любимова на Петербургском экономическом форуме.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210525/internet-1733817466.html

https://ria.ru/20210219/kultura-1598149698.html

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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, ольга любимова, петербургский международный экономический форум (фонд), татьяна голикова, общество