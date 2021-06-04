https://ria.ru/20210604/milonov-1735559558.html

В Госдуме рассказали, как превратить США в "самую нищую страну"

В Госдуме рассказали, как превратить США в "самую нищую страну" - РИА Новости, 04.06.2021

В Госдуме рассказали, как превратить США в "самую нищую страну"

Депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что полный отказ России от доллара серьезно ударит по позициям Соединенных Штатов. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:08

2021-06-04T10:08

2021-06-04T10:08

россия

виталий милонов

антон силуанов

госдума рф

сша

экономика

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что полный отказ России от доллара серьезно ударит по позициям Соединенных Штатов.Парламентарий назвал доллар самой необеспеченной валютой в мире и призвал ускорить процесс отказа от нее. "Мы, по крайней мере, перестанем зависеть от этой валюты. Если нашему примеру последуют наши экономические союзники, то это будет уже ощутимо для американцев", — заявил Милонов в беседе с порталом Ura.ru. По словам депутата, как только доллар перестанет использоваться в международных платежах, США станут "самой нищей страной".Российские власти неоднократно указывали, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство в течение месяца существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара. Так, американскую валюту заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов. Таким образом, доля евро составит 40 процентов, юаня — 30, золота — 20, а британского фунта и японской иены — по пять.

https://ria.ru/20210405/dollar-1604222765.html

https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html

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россия, виталий милонов, антон силуанов, госдума рф, сша, экономика