В Госдуме рассказали, как превратить США в "самую нищую страну"
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что полный отказ России от доллара серьезно ударит по позициям Соединенных Штатов.
Парламентарий назвал доллар самой необеспеченной валютой в мире и призвал ускорить процесс отказа от нее.
"Мы, по крайней мере, перестанем зависеть от этой валюты. Если нашему примеру последуют наши экономические союзники, то это будет уже ощутимо для американцев", — заявил Милонов в беседе с порталом Ura.ru. По словам депутата, как только доллар перестанет использоваться в международных платежах, США станут "самой нищей страной".
Российские власти неоднократно указывали, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство в течение месяца существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара. Так, американскую валюту заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов. Таким образом, доля евро составит 40 процентов, юаня — 30, золота — 20, а британского фунта и японской иены — по пять.
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