Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/metallurg-1735688545.html
Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов
Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов - РИА Новости, 04.06.2021
Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов
Представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 миллиардов РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:42
2021-06-04T17:43
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735684085_0:48:3091:1787_1920x0_80_0_0_c62035e2dc865c252c9f488ac4dbc93a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию."Что касается металлургов, то я прошу коллег - я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном может быть высказался несколько резковато, но дело в чем - дело в том, что конъюнктура рынка изменилась, и эта отрасль начала получать сверхдоходы - это очевидная вещь", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.Президент также отметил, что отрасль хочет такие же сверхдоходы получать не только за счет экспорта, но и внутри страны. "Понять их можно - что же терять деньги, если их можно заработать", - добавил глава государства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/tsitaty-1735488256.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735684085_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_74c5632789587ca7b98f58c51867f5a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика

Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов

17:42 04.06.2021 (обновлено: 17:43 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.
В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
"Что касается металлургов, то я прошу коллег - я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном может быть высказался несколько резковато, но дело в чем - дело в том, что конъюнктура рынка изменилась, и эта отрасль начала получать сверхдоходы - это очевидная вещь", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.
Президент также отметил, что отрасль хочет такие же сверхдоходы получать не только за счет экспорта, но и внутри страны. "Понять их можно - что же терять деньги, если их можно заработать", - добавил глава государства.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии подписания на ПМЭФ соглашений по туристическим объектам в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
15:27
Яркие цитаты Владимира Путина на полях ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:45Путин рассказал, как Индия и Китай могут разрешать свои споры
22:39Путин оценил побочные эффекты "Спутника V"
22:23Украинцы высмеяли главу СНБО, обвинившего Германию и Францию в потере Крыма
22:20Эксперт прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке бизнеса
22:03Американские военные отказались покупать F-35
21:52В Госдуме оценили слова секретаря СНБО Украины о Германии и Франции
21:47Киев признал невозможность влиять на санкции против "Северного потока — 2"
21:31Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев
21:27Глава НАСА заявил о желании продолжать сотрудничество по МКС
21:18Путин и Фернандес дали старт производству "Спутника V" в Аргентине
21:12В Бразилии рассказали, кого будут прививать "Спутником V"
21:04Путин заявил о попытках ограничить применение российской вакцины
20:57Российская вакцина от коронавируса прошла непростой путь, заявил Путин
20:55Путин объяснил, почему важно наращивать производство эффективных вакцин
20:52Путин и Вучич дали старт запуску производства "Спутника V" в Сербии
20:50Путин оценил рост ВВП к концу года в четыре процента
20:45Путин отметил устойчивость российской экономики к внешним шокам
20:43Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО о Германии и Франции
20:41Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море
20:37Россия обеспечит условия для вакцинации иностранцев, заявил Путин
Лента новостейМолния