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Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов
Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов - РИА Новости, 04.06.2021
Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов
Представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 миллиардов РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:42
2021-06-04T17:42
2021-06-04T17:43
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию."Что касается металлургов, то я прошу коллег - я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном может быть высказался несколько резковато, но дело в чем - дело в том, что конъюнктура рынка изменилась, и эта отрасль начала получать сверхдоходы - это очевидная вещь", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.Президент также отметил, что отрасль хочет такие же сверхдоходы получать не только за счет экспорта, но и внутри страны. "Понять их можно - что же терять деньги, если их можно заработать", - добавил глава государства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин
.
В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
"Что касается металлургов, то я прошу коллег - я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном может быть высказался несколько резковато, но дело в чем - дело в том, что конъюнктура рынка изменилась, и эта отрасль начала получать сверхдоходы - это очевидная вещь", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ
-2021.
Президент также отметил, что отрасль хочет такие же сверхдоходы получать не только за счет экспорта, но и внутри страны. "Понять их можно - что же терять деньги, если их можно заработать", - добавил глава государства.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.