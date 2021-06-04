https://ria.ru/20210604/metallurg-1735688545.html

Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов

Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов - РИА Новости, 04.06.2021

Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов

Представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 миллиардов РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:42

2021-06-04T17:42

2021-06-04T17:43

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735684085_0:48:3091:1787_1920x0_80_0_0_c62035e2dc865c252c9f488ac4dbc93a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию."Что касается металлургов, то я прошу коллег - я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном может быть высказался несколько резковато, но дело в чем - дело в том, что конъюнктура рынка изменилась, и эта отрасль начала получать сверхдоходы - это очевидная вещь", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.Президент также отметил, что отрасль хочет такие же сверхдоходы получать не только за счет экспорта, но и внутри страны. "Понять их можно - что же терять деньги, если их можно заработать", - добавил глава государства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/tsitaty-1735488256.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика