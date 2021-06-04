https://ria.ru/20210604/memorandum-1735644835.html
ФосАгро и Иннопрактика подписали меморандум о развитии агробиотехнологий
ФосАгро и Иннопрактика подписали меморандум о развитии агробиотехнологий - РИА Новости, 04.06.2021
ФосАгро и Иннопрактика подписали меморандум о развитии агробиотехнологий
Меморандум о развитии агробиотехнологий и поддержке аграрного образования подписали в рамках ПМЭФ компания ФосАгро и негосударственный институт развития... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:21
2021-06-04T15:21
2021-06-04T15:21
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Меморандум о развитии агробиотехнологий и поддержке аграрного образования подписали в рамках ПМЭФ компания ФосАгро и негосударственный институт развития "Иннопрактика", сообщает пресс-служба компании.В сообщении уточняется, что документ дополняет действующее с декабря 2019 года соглашение и дорожную карту сотрудничества ФосАгро и "Иннопрактики" в сфере развития инноваций на 2021-2023 годы. Цель меморандума - определение приоритетных направлений совместной работы компаний. В число этих направлений входит работа по развитию отечественных биотехнологий для агропромышленного комплекса (АПК) и внедрению биологического метода в сельское хозяйство России. Еще одно направление - поддержка системы аграрного образования. В рамках соглашения ФосАгро и "Иннопрактика" направят совместные усилия на формирование в России системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к инновациям и развитие в России высокотехнологичного производства продукции АПК. Компании намерены реализовать серию совместных программ профессиональной ориентации молодежи, которая к 2023 году охватит 15 тысяч студентов в 30 аграрных ВУЗах России.По его словам, ФосАгро сегодня задаёт мировые стандарты экоэффективности. Компания расширяет линейку продукции с включением в нее в перспективе биомодифицированных удобрений и средств защиты растений, удобрений с ингибиторами, удобрений пролонгированного действия и специальных удобрений с заданным составом и свойствами. "В ближайшие годы мы планируем расширить линейку минеральных удобрений, разработанных вместе с нашими партнерами, до ста марок". – сказал Гурьев.Он напомнил, что в течение последних двух лет ФосАгро открыла четыре агрополигона, на которых успешно завершены более ста испытаний систем минерального питания ключевых российских сельхозкультур на основе современных продуктов ФосАгро и составлен каталог систем оптимального питания растений для почвенно-климатических условий."Важный акцент в работе ФосАгро сделан на разработке и применении "зеленых" технологий, создании новых марок экоэффективной продукции, обеспечивающей безопасность сельхозпроизводства в рамках "Зеленого стандарта". Мы хотим, чтобы "зеленое" направление набрало темп, укрепилось и стало новой платформой развития российского АПК на двух взаимодополняющих принципах высокой урожайности и качества продукции и экологичности", - отметил Гурьев.Он выразил уверенность в том, что закрепление "зеленых" агротехнологий в России – дело ближайшего времени.
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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости
. Меморандум о развитии агробиотехнологий и поддержке аграрного образования подписали в рамках ПМЭФ компания ФосАгро
и негосударственный институт развития "Иннопрактика", сообщает пресс-служба компании.
В сообщении уточняется, что документ дополняет действующее с декабря 2019 года соглашение и дорожную карту сотрудничества ФосАгро и "Иннопрактики" в сфере развития инноваций на 2021-2023 годы.
Цель меморандума - определение приоритетных направлений совместной работы компаний. В число этих направлений входит работа по развитию отечественных биотехнологий для агропромышленного комплекса (АПК) и внедрению биологического метода в сельское хозяйство России. Еще одно направление - поддержка системы аграрного образования. В рамках соглашения ФосАгро и "Иннопрактика" направят совместные усилия на формирование в России системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к инновациям и развитие в России высокотехнологичного производства продукции АПК.
Компании намерены реализовать серию совместных программ профессиональной ориентации молодежи, которая к 2023 году охватит 15 тысяч студентов в 30 аграрных ВУЗах России.
"Спектр совместной работы ФосАгро и "Иннопрактики" довольно широкий. Это и инновации в области новых биопрепаратов для интенсивного и экологичного сельского хозяйства, и цифровые продукты. Многие инновационные разработки ФосАгро и "Иннопрактики" нацелены на дальнейшее развитие "зеленого" сегмента: повышение здоровья почв, развитие почвенного биоразнообразия, производство сельхозпродукции с улучшенными характеристиками с применением экологичных минеральных удобрений и мелиорантов", - сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
По его словам, ФосАгро сегодня задаёт мировые стандарты экоэффективности. Компания расширяет линейку продукции с включением в нее в перспективе биомодифицированных удобрений и средств защиты растений, удобрений с ингибиторами, удобрений пролонгированного действия и специальных удобрений с заданным составом и свойствами.
"В ближайшие годы мы планируем расширить линейку минеральных удобрений, разработанных вместе с нашими партнерами, до ста марок". – сказал Гурьев.
Он напомнил, что в течение последних двух лет ФосАгро открыла четыре агрополигона, на которых успешно завершены более ста испытаний систем минерального питания ключевых российских сельхозкультур на основе современных продуктов ФосАгро и составлен каталог систем оптимального питания растений для почвенно-климатических условий.
"Важный акцент в работе ФосАгро сделан на разработке и применении "зеленых" технологий, создании новых марок экоэффективной продукции, обеспечивающей безопасность сельхозпроизводства в рамках "Зеленого стандарта". Мы хотим, чтобы "зеленое" направление набрало темп, укрепилось и стало новой платформой развития российского АПК на двух взаимодополняющих принципах высокой урожайности и качества продукции и экологичности", - отметил Гурьев.
Он выразил уверенность в том, что закрепление "зеленых" агротехнологий в России – дело ближайшего времени.
"Поэтому в своих совместных действиях мы нацелены как на трансфер инноваций в практику агропромышленного производства и сокращение времени на внедрение новых разработок в практику. Благодаря таким проектам, как "Иннагро", реализация российского потенциала в сфере биотехнологий будет достигнута значительно быстрее. А содействовать развитию рынка отечественных "зеленых" и биотехнологий для АПК призваны новые образовательные программы ФосАгро и "Иннопрактики", - сказал генеральный директор ФосАгро.