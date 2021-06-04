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В Самарской области построят мощные ветряные электростанции

В Самарской области построят мощные ветряные электростанции - РИА Новости, 04.06.2021

В Самарской области построят мощные ветряные электростанции

Фонд развития ветроэнергетики построит в Самарской области ветряные электростанции мощностью 236,6 МВт, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:48

2021-06-04T17:48

2021-06-04T19:34

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснано

фортум

дмитрий азаров

самарская область

экономика

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САМАРА, 4 июн – РИА Новости. Фонд развития ветроэнергетики построит в Самарской области ветряные электростанции мощностью 236,6 МВт, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона."Четвертого июня в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Самарской области и Фондом развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд ПАО "Фортум" и группы "Роснано") было подписано соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено строительство в 2022-2023 годах на территории региона ветряных электростанций (ВЭС)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, подписи в документе поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО "УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев.По словам Чуваева, которого цитирует пресс-служба, в Самарской области Фонд развития ветроэнергетики приступает к реализации проектов по строительству ВЭС мощностью 236,6 МВт. Ожидается, что электростанции начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2022 года. Азаров в своем Instagram отметил, что инвестиции в проект составят более 25 миллиардов рублей."Мы рады, что география проектов Фонда расширяется за счет Самарской области – одного из ведущих промышленных центров страны. Мы уверены, что реализация проектов в области ветроэнергетики будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры и дальнейшему росту инвестиционной привлекательности региона. Мне очень приятно, что мы как инвесторы ощущаем полную поддержку со стороны губернатора, правительства Самарской области", – цитирует Чуваева пресс-служба.Азаров, в свою очередь, напомнил, что с осени 2018 года в Самарской области работает солнечная электростанция – один из крупнейших объектов такого рода в России, теперь появятся и ветроэлектростанции."Это не только инвестиции, не только экономическая составляющая. Важнейшая составляющая – экологическая. Вопросам экологии мы уделяем все больше и больше внимания. Это запрос времени. Запрос, который сегодня формирует общество", – отметил Азаров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/samara-1735682083.html

https://ria.ru/20210604/ekologiya-1735639100.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), роснано, фортум, дмитрий азаров, самарская область, экономика