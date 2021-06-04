В Самарской области построят мощные ветряные электростанции
17:48 04.06.2021 (обновлено: 19:34 04.06.2021)
© Фото : предоставлено правительством Самарской областиГенеральный директор ООО "УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после подписания соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2021
© Фото : предоставлено правительством Самарской области
САМАРА, 4 июн – РИА Новости. Фонд развития ветроэнергетики построит в Самарской области ветряные электростанции мощностью 236,6 МВт, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Четвертого июня в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Самарской области и Фондом развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд ПАО "Фортум" и группы "Роснано") было подписано соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено строительство в 2022-2023 годах на территории региона ветряных электростанций (ВЭС)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, подписи в документе поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО "УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев.
По словам Чуваева, которого цитирует пресс-служба, в Самарской области Фонд развития ветроэнергетики приступает к реализации проектов по строительству ВЭС мощностью 236,6 МВт. Ожидается, что электростанции начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2022 года. Азаров в своем Instagram отметил, что инвестиции в проект составят более 25 миллиардов рублей.
"Мы рады, что география проектов Фонда расширяется за счет Самарской области – одного из ведущих промышленных центров страны. Мы уверены, что реализация проектов в области ветроэнергетики будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры и дальнейшему росту инвестиционной привлекательности региона. Мне очень приятно, что мы как инвесторы ощущаем полную поддержку со стороны губернатора, правительства Самарской области", – цитирует Чуваева пресс-служба.
Азаров, в свою очередь, напомнил, что с осени 2018 года в Самарской области работает солнечная электростанция – один из крупнейших объектов такого рода в России, теперь появятся и ветроэлектростанции.
"Это не только инвестиции, не только экономическая составляющая. Важнейшая составляющая – экологическая. Вопросам экологии мы уделяем все больше и больше внимания. Это запрос времени. Запрос, который сегодня формирует общество", – отметил Азаров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.