https://ria.ru/20210604/medved-1735654683.html

"Дразним медведя". Британцы высмеяли попытку Байдена запугать Россию

"Дразним медведя". Британцы высмеяли попытку Байдена запугать Россию - РИА Новости, 04.06.2021

"Дразним медведя". Британцы высмеяли попытку Байдена запугать Россию

Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за "игру мускулами" перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:49

2021-06-04T15:49

2021-06-04T16:51

россия

b-52

с-400 «триумф»

нато

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за "игру мускулами" перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.Ранее группа из шести американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-52Н Stratofortress в сопровождении боевой авиации стран НАТО облетела все государства альянса. По мнению автора статьи, это было демонстрацией силы перед первой встречей глав России и Соединенных Штатов.Британцы сочли подобные попытки "напугать" Москву несостоятельными."Я уверен, Путин весь "дрожит". Четыре старых бомбардировщика, каждому из которых более 60 лет! Вот это угроза! Аж жуть!" — пошутил robertm47."Печально, но мне кажется, что Китай, Россия и Иран точно знают, кто у нас в мире "бумажный тигр", — посчитал Herbie09."Чем тут хвастаться? Ведь любой специалист скажет вам, что эти B-52 очень уязвимы из-за колоссального излучения, видимого для радаров, и своей ужасной неповоротливости. Русская система ПВО С-400 легко достанет их", — напомнил Scotch Bonnet."Почему мы дразним русского медведя?" — задался вопросом Bones 22."Спасибо Джозефу-катастрофе", — написал paulwbafc73."Демократы снова на тропе войны!" — заявил Bill E Banter."Когда Россия совершает нечто подобное, США бьются в истерике! Сплошной цинизм!" — заметил Jon Marx."Байден так напоминает мне Джимми Картера: одни разговоры и никакого дела! У нас проблемы с газом, инфляцией, ужасной экономикой. А он все болтает! Демократы — выдающиеся мастера запутывать и разрушать все!" — убежден SuperHamster."Если вы думаете, что русские забыли, как их обманули немцы в начале Второй мировой войны, то ошибаетесь. У русских железная память. И с немцами они посчитались сполна!" — подытожил Frenchton.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/peskov-1735569091.html

https://ria.ru/20210528/signal-1734638832.html

https://ria.ru/20210602/voyna-1735201211.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, b-52, с-400 «триумф», нато, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире