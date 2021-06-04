https://ria.ru/20210604/medved-1735654683.html
"Дразним медведя". Британцы высмеяли попытку Байдена запугать Россию
"Дразним медведя". Британцы высмеяли попытку Байдена запугать Россию - РИА Новости, 04.06.2021
"Дразним медведя". Британцы высмеяли попытку Байдена запугать Россию
Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за "игру мускулами" перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:49
2021-06-04T15:49
2021-06-04T16:51
россия
b-52
с-400 «триумф»
нато
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за "игру мускулами" перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.Ранее группа из шести американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-52Н Stratofortress в сопровождении боевой авиации стран НАТО облетела все государства альянса. По мнению автора статьи, это было демонстрацией силы перед первой встречей глав России и Соединенных Штатов.Британцы сочли подобные попытки "напугать" Москву несостоятельными."Я уверен, Путин весь "дрожит". Четыре старых бомбардировщика, каждому из которых более 60 лет! Вот это угроза! Аж жуть!" — пошутил robertm47."Печально, но мне кажется, что Китай, Россия и Иран точно знают, кто у нас в мире "бумажный тигр", — посчитал Herbie09."Чем тут хвастаться? Ведь любой специалист скажет вам, что эти B-52 очень уязвимы из-за колоссального излучения, видимого для радаров, и своей ужасной неповоротливости. Русская система ПВО С-400 легко достанет их", — напомнил Scotch Bonnet."Почему мы дразним русского медведя?" — задался вопросом Bones 22."Спасибо Джозефу-катастрофе", — написал paulwbafc73."Демократы снова на тропе войны!" — заявил Bill E Banter."Когда Россия совершает нечто подобное, США бьются в истерике! Сплошной цинизм!" — заметил Jon Marx."Байден так напоминает мне Джимми Картера: одни разговоры и никакого дела! У нас проблемы с газом, инфляцией, ужасной экономикой. А он все болтает! Демократы — выдающиеся мастера запутывать и разрушать все!" — убежден SuperHamster."Если вы думаете, что русские забыли, как их обманули немцы в начале Второй мировой войны, то ошибаетесь. У русских железная память. И с немцами они посчитались сполна!" — подытожил Frenchton.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, b-52, с-400 «триумф», нато, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
раскритиковали президента США Джо Байдена за "игру мускулами" перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным
.
Ранее группа из шести американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-52Н Stratofortress в сопровождении боевой авиации стран НАТО облетела все государства альянса. По мнению автора статьи, это было демонстрацией силы перед первой встречей глав России и Соединенных Штатов.
Британцы сочли подобные попытки "напугать" Москву несостоятельными.
"Я уверен, Путин весь "дрожит". Четыре старых бомбардировщика, каждому из которых более 60 лет! Вот это угроза! Аж жуть!" — пошутил robertm47.
"Печально, но мне кажется, что Китай
, Россия и Иран
точно знают, кто у нас в мире "бумажный тигр", — посчитал Herbie09.
"Только вслушайтесь в эту похвальбу: американские стратегические бомбардировщики пролетели над 30 странами — членами НАТО и оказались совсем рядом с границами России! И после этого вы удивляетесь, что Россия рассматривает НАТО как экзистенциальную угрозу своей безопасности. Попробуйте-ка поставить себя на место русских", — отметил sugarat.
"Чем тут хвастаться? Ведь любой специалист скажет вам, что эти B-52 очень уязвимы из-за колоссального излучения, видимого для радаров, и своей ужасной неповоротливости. Русская система ПВО С-400
легко достанет их", — напомнил Scotch Bonnet.
"Почему мы дразним русского медведя?" — задался вопросом Bones 22.
"Спасибо Джозефу-катастрофе", — написал paulwbafc73.
"Демократы снова на тропе войны!" — заявил Bill E Banter.
"Явная глупость — разжигание НАТО войны против демократической России (безусловно, демократия в ней несовершенна — как, впрочем, и везде в мире) — будет подвергнута осуждению со стороны наших будущих поколений, если они вообще продолжат существовать", — уверен Rory.
"Когда Россия совершает нечто подобное, США бьются в истерике! Сплошной цинизм!" — заметил Jon Marx.
"Байден так напоминает мне Джимми Картера: одни разговоры и никакого дела! У нас проблемы с газом, инфляцией, ужасной экономикой. А он все болтает! Демократы — выдающиеся мастера запутывать и разрушать все!" — убежден SuperHamster.
"Если вы думаете, что русские забыли, как их обманули немцы в начале Второй мировой войны, то ошибаетесь. У русских железная память. И с немцами они посчитались сполна!" — подытожил Frenchton.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>