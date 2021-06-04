https://ria.ru/20210604/meduza-1735562272.html

Суд отклонил жалобу "Медузы"* на признание иностранным агентом

Суд отклонил жалобу "Медузы"* на признание иностранным агентом - РИА Новости, 04.06.2021

Суд отклонил жалобу "Медузы"* на признание иностранным агентом

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иск интернет-издания "Медуза"*, пытавшегося оспорить включение в российский список иностранных агентов, сообщила... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:24

2021-06-04T10:24

2021-06-04T10:25

россия

дмитрий песков

москва

латвия

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иск интернет-издания "Медуза"*, пытавшегося оспорить включение в российский список иностранных агентов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах."По иску "Медузы"* к Минюсту в удовлетворении исковых требований отказано", - сказала собеседница агентства."Медузу"* (материнская компания Medusa Project* зарегистрирована в Латвии) внес в соответствующий список Минюст России. После этого "Медуза"* сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за этого статуса, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания".В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова отмечалось, что у "Медузы"* нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не считают, что признание "Медузы"* иноагентом препятствует ее работе.* Организация признана в России иноагентом

https://ria.ru/20210604/inoagenty-1735515892.html

россия

москва

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россия, дмитрий песков, москва, латвия, общество