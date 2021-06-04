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Суд отклонил жалобу "Медузы"* на признание иностранным агентом
Суд отклонил жалобу "Медузы"* на признание иностранным агентом - РИА Новости, 04.06.2021
Суд отклонил жалобу "Медузы"* на признание иностранным агентом
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иск интернет-издания "Медуза"*, пытавшегося оспорить включение в российский список иностранных агентов, сообщила... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:24
2021-06-04T10:25
россия
дмитрий песков
москва
латвия
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иск интернет-издания "Медуза"*, пытавшегося оспорить включение в российский список иностранных агентов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах."По иску "Медузы"* к Минюсту в удовлетворении исковых требований отказано", - сказала собеседница агентства."Медузу"* (материнская компания Medusa Project* зарегистрирована в Латвии) внес в соответствующий список Минюст России. После этого "Медуза"* сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за этого статуса, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания".В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова отмечалось, что у "Медузы"* нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не считают, что признание "Медузы"* иноагентом препятствует ее работе.* Организация признана в России иноагентом
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россия, дмитрий песков, москва, латвия, общество

Суд отклонил жалобу "Медузы"* на признание иностранным агентом

10:24 04.06.2021 (обновлено: 10:25 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иск интернет-издания "Медуза"*, пытавшегося оспорить включение в российский список иностранных агентов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
"По иску "Медузы"* к Минюсту в удовлетворении исковых требований отказано", - сказала собеседница агентства.
"Медузу"* (материнская компания Medusa Project* зарегистрирована в Латвии) внес в соответствующий список Минюст России. После этого "Медуза"* сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за этого статуса, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания".
В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова отмечалось, что у "Медузы"* нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не считают, что признание "Медузы"* иноагентом препятствует ее работе.
* Организация признана в России иноагентом
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