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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/medstrakhovanie-1735594072.html
Сергей Цикалюк: спрос на медстрахование в ряде регионов вырос на треть
Сергей Цикалюк: спрос на медстрахование в ряде регионов вырос на треть - РИА Новости, 04.06.2021
Сергей Цикалюк: спрос на медстрахование в ряде регионов вырос на треть
Пандемия значительно повлияла на все сферы бизнеса. При этом рынок страховых услуг, наоборот, показал хороший рост. Одним из самых популярных оказалось... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:31
2021-06-04T13:46
петербургский международный экономический форум
пмэф
россия
вск
интервью
новости компаний - экономика
экономика
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Пандемия значительно повлияла на все сферы бизнеса. При этом рынок страховых услуг, наоборот, показал хороший рост. Одним из самых популярных оказалось страхование жизни и медицинское страхование. О трендах на рынке, перспективах киберстрахования и о социальной ответственности бизнеса в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой рассказал в рамках ПМЭФ-2021 председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк.- Какие задачи ВСК ставила перед собой на ПМЭФ? Какие соглашения уже подписаны или планируются?- Мы очень рады, что ПМЭФ в этом году состоялся. Мы здесь выступаем как заинтересованные люди в нескольких областях. Во-первых, как представители бизнеса, потому что для нас, для экономики России, для мировой экономики, 2020 год был действительно сложным. Мероприятия нынешнего форума – деловые встречи и активные дискуссии, новые отраслевые инициативы, подписание контрактов - мы рассматриваем как элемент подъема экономики. Ведь на форуме представлено практически 100% всей экономики России, начиная от промышленности и заканчивая финансовым сегментом: банками, страховыми компаниями.Во-вторых, мы являемся партнерами "Росконгресса", активно принимаем участие именно в партнерской деятельности, потому что "Росконгресс" взял на себя серьезную миссию по организации подобных форумов как в Санкт-Петербурге, так и во Владивостоке и Сочи, где идут важные обсуждения с участием представителей правительства.Что касается нашего участия, то мы подписали соглашение с компанией FESCO - одним из лидеров в международной перевозке грузов. Компания знаковая, и для нас это также важно с той точки зрения, что нас выбрали как высокотехнологичного партнера, который имеет большой опыт в работе, компетенции и экспертизу. От этого сотрудничества выиграет как сама компания, так и ее клиенты и партнеры, которым мы тоже будем предоставлять наши страховые услуги.- Какие ключевые тенденции и риски сейчас наблюдаются на страховом рынке?- Мы с вами пережили острый период пандемии. Поэтому актуальным было все, что связано с предоставлением страховыми компаниями медицинских услуг. Это было серьезным испытанием как для нашей компании и наших коллег, так и для медицинских учреждений и организаций. Считаю, что в целом мы с этой задачей справились, в частности, с точки зрения пролонгации договоров, роста объема договоров. Мы сравниваем аналогичные периоды 2020-го и 2021 годов и видим достаточно серьезные темпы роста. Также ВСК и в прошлом году, и в нынешнем наблюдает рост в ряде регионов от 20 до 30%. Это означает, в первую очередь, доверие и работодателей, и граждан, которые напрямую заключают с нами договор.Отмечу также растущую актуальность развития телемедицины, которая повышает шансы получить своевременную квалифицированную помощь врача. Телемедицина здорово помогает человеку не тратить время на запись к врачу, когда у него есть личный кабинет, это помогает HR-специалистам на предприятиях. Это тот вопрос, который мы вместе с нашими коллегами и медицинскими учреждениями помогли решать и решаем сегодня.- Бизнес многих страховщиков претерпел существенную трансформацию во время пандемии: пришлось быстро уходить в онлайн, предлагать другие продукты, усиливать ИТ-службы. Что было сложнее всего в выстраивании бизнес-процессов, а что оказалось достаточно простым?- Понятно, что в определенный период в 2020 году компания уходила практически полностью на удалённое функционирование. Нам удалось не потерять связь с нашими клиентами, потребителями наших услуг. Те партнеры, которые являются нашими каналами продаж - дилеры, лизинговые компании, риелторские агентства, туристические компании, попавшие в достаточно сложную ситуацию, также остались с нами. Это помогло развитию наших дистанционных сервисов, совершенствованию мобильного приложения.Для нас очень важно, что уже более 60% наших клиентов при урегулировании убытков по каско делают это на 100% дистанционно. Клиенты ВСК получают уникальную возможность бесшовного взаимодействия со страховой компанией - от момента покупки автомобиля до урегулирования страхового случая. Это дало нам хороший толчок в развитии многих дистанционных сервисов, что мы расцениваем как огромный плюс, потому что наш конечный потребитель от этого только выиграл. Теперь эта услуга приходит к нему буквально на дом, в мобильное приложение или в любое устройство, которое он носит с собой.- Как меняются предпочтения клиентов страховых компаний? Какие страховые продукты имеют перспективы: киберстрахование, страхование дронов, самокатов…?- Я бываю на различных конференциях, где часто слышу о больших прорывах. Например, в доставке продуктов на дом, о том, что этот рынок вырос на 56%. Захожу в поисковик, запрашиваю и узнаю, что этот рынок занимает всего 2%. Поэтому для меня это пока несколько смешно. Если бы рост был на 5000%, тут бы вопросов не было. В любой области, в том числе, в кибербезопасности, у нас есть соответствующий продукт. Мы работаем в этом плане с Лабораторией Касперского. Но если посмотреть в общем объеме, пока, к сожалению, уровень использования этих услуг нельзя назвать массовым. Мы накануне были на сессии, где говорилось о будущем беспилотных автомобилей. Понятно, что это только начало большого пути, также как в и кибербезопасности, это несомненно будет. Как за беспилотными авто, так и за страховыми продуктами по кибербезопасности - большая перспектива. Но сейчас я не могу говорить о каком-то ажиотаже по этим продуктам. Мы вместе с компаниями по кибербезопасности работаем над этим, пропагандируем, что этим нужно заниматься. Кроме того, сфера кибербезопасности поддерживается государством, что немаловажно. Но серьезных объемов сбора премий, договоров - пока этого нет. - ВСК первой получила рейтинг социальной ответственности, который оценивает ориентированность бизнес-процессов и целей компании на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. Какие проекты сейчас реализуются и какие ждать в этом году?- Мы недавно подписали партнерское соглашение с фондом Игоря Акинфеева. У него есть хорошие программы, связанные с поддержкой молодых талантов. В такие программы мы идем с удовольствием и очень заинтересованы в популяризации здорового образа жизни и спорта. Меня радует, что сегодня у крупного бизнеса социальная направленность присутствует практически везде. Кто-то высаживает деревья, другие помогают детским, медицинским учреждениям. Очень здорово, что у предпринимателей в этом плане открыта душа. Пример нашей компании, пример других компаний послужит толчком к росту социальной ответственности бизнеса. Переломным стал 2020 год, когда многие компании, многие люди попали в беду. Поэтому помощи от бизнеса очень ждут и позитивно на это реагируют.
https://ria.ru/20210603/vsk-1735425600.html
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пмэф, россия, вск, интервью, новости компаний - экономика, экономика

Сергей Цикалюк: спрос на медстрахование в ряде регионов вырос на треть

13:31 04.06.2021 (обновлено: 13:46 04.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба "ВСК"Председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк
Председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : пресс-служба "ВСК"
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Пандемия значительно повлияла на все сферы бизнеса. При этом рынок страховых услуг, наоборот, показал хороший рост. Одним из самых популярных оказалось страхование жизни и медицинское страхование. О трендах на рынке, перспективах киберстрахования и о социальной ответственности бизнеса в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой рассказал в рамках ПМЭФ-2021 председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк.
- Какие задачи ВСК ставила перед собой на ПМЭФ? Какие соглашения уже подписаны или планируются?
- Мы очень рады, что ПМЭФ в этом году состоялся. Мы здесь выступаем как заинтересованные люди в нескольких областях. Во-первых, как представители бизнеса, потому что для нас, для экономики России, для мировой экономики, 2020 год был действительно сложным. Мероприятия нынешнего форума – деловые встречи и активные дискуссии, новые отраслевые инициативы, подписание контрактов - мы рассматриваем как элемент подъема экономики. Ведь на форуме представлено практически 100% всей экономики России, начиная от промышленности и заканчивая финансовым сегментом: банками, страховыми компаниями.
Во-вторых, мы являемся партнерами "Росконгресса", активно принимаем участие именно в партнерской деятельности, потому что "Росконгресс" взял на себя серьезную миссию по организации подобных форумов как в Санкт-Петербурге, так и во Владивостоке и Сочи, где идут важные обсуждения с участием представителей правительства.
Что касается нашего участия, то мы подписали соглашение с компанией FESCO - одним из лидеров в международной перевозке грузов. Компания знаковая, и для нас это также важно с той точки зрения, что нас выбрали как высокотехнологичного партнера, который имеет большой опыт в работе, компетенции и экспертизу. От этого сотрудничества выиграет как сама компания, так и ее клиенты и партнеры, которым мы тоже будем предоставлять наши страховые услуги.
Председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк и председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 13:52Петербургский международный экономический форум
ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO
- Какие ключевые тенденции и риски сейчас наблюдаются на страховом рынке?
- Мы с вами пережили острый период пандемии. Поэтому актуальным было все, что связано с предоставлением страховыми компаниями медицинских услуг. Это было серьезным испытанием как для нашей компании и наших коллег, так и для медицинских учреждений и организаций. Считаю, что в целом мы с этой задачей справились, в частности, с точки зрения пролонгации договоров, роста объема договоров. Мы сравниваем аналогичные периоды 2020-го и 2021 годов и видим достаточно серьезные темпы роста. Также ВСК и в прошлом году, и в нынешнем наблюдает рост в ряде регионов от 20 до 30%. Это означает, в первую очередь, доверие и работодателей, и граждан, которые напрямую заключают с нами договор.
Отмечу также растущую актуальность развития телемедицины, которая повышает шансы получить своевременную квалифицированную помощь врача. Телемедицина здорово помогает человеку не тратить время на запись к врачу, когда у него есть личный кабинет, это помогает HR-специалистам на предприятиях. Это тот вопрос, который мы вместе с нашими коллегами и медицинскими учреждениями помогли решать и решаем сегодня.
- Бизнес многих страховщиков претерпел существенную трансформацию во время пандемии: пришлось быстро уходить в онлайн, предлагать другие продукты, усиливать ИТ-службы. Что было сложнее всего в выстраивании бизнес-процессов, а что оказалось достаточно простым?
- Понятно, что в определенный период в 2020 году компания уходила практически полностью на удалённое функционирование. Нам удалось не потерять связь с нашими клиентами, потребителями наших услуг. Те партнеры, которые являются нашими каналами продаж - дилеры, лизинговые компании, риелторские агентства, туристические компании, попавшие в достаточно сложную ситуацию, также остались с нами. Это помогло развитию наших дистанционных сервисов, совершенствованию мобильного приложения.
Для нас очень важно, что уже более 60% наших клиентов при урегулировании убытков по каско делают это на 100% дистанционно. Клиенты ВСК получают уникальную возможность бесшовного взаимодействия со страховой компанией - от момента покупки автомобиля до урегулирования страхового случая. Это дало нам хороший толчок в развитии многих дистанционных сервисов, что мы расцениваем как огромный плюс, потому что наш конечный потребитель от этого только выиграл. Теперь эта услуга приходит к нему буквально на дом, в мобильное приложение или в любое устройство, которое он носит с собой.
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- Как меняются предпочтения клиентов страховых компаний? Какие страховые продукты имеют перспективы: киберстрахование, страхование дронов, самокатов…?
- Я бываю на различных конференциях, где часто слышу о больших прорывах. Например, в доставке продуктов на дом, о том, что этот рынок вырос на 56%. Захожу в поисковик, запрашиваю и узнаю, что этот рынок занимает всего 2%. Поэтому для меня это пока несколько смешно. Если бы рост был на 5000%, тут бы вопросов не было. В любой области, в том числе, в кибербезопасности, у нас есть соответствующий продукт. Мы работаем в этом плане с Лабораторией Касперского. Но если посмотреть в общем объеме, пока, к сожалению, уровень использования этих услуг нельзя назвать массовым. Мы накануне были на сессии, где говорилось о будущем беспилотных автомобилей. Понятно, что это только начало большого пути, также как в и кибербезопасности, это несомненно будет. Как за беспилотными авто, так и за страховыми продуктами по кибербезопасности - большая перспектива. Но сейчас я не могу говорить о каком-то ажиотаже по этим продуктам. Мы вместе с компаниями по кибербезопасности работаем над этим, пропагандируем, что этим нужно заниматься. Кроме того, сфера кибербезопасности поддерживается государством, что немаловажно. Но серьезных объемов сбора премий, договоров - пока этого нет.
- ВСК первой получила рейтинг социальной ответственности, который оценивает ориентированность бизнес-процессов и целей компании на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. Какие проекты сейчас реализуются и какие ждать в этом году?
- Мы недавно подписали партнерское соглашение с фондом Игоря Акинфеева. У него есть хорошие программы, связанные с поддержкой молодых талантов. В такие программы мы идем с удовольствием и очень заинтересованы в популяризации здорового образа жизни и спорта. Меня радует, что сегодня у крупного бизнеса социальная направленность присутствует практически везде. Кто-то высаживает деревья, другие помогают детским, медицинским учреждениям. Очень здорово, что у предпринимателей в этом плане открыта душа. Пример нашей компании, пример других компаний послужит толчком к росту социальной ответственности бизнеса. Переломным стал 2020 год, когда многие компании, многие люди попали в беду. Поэтому помощи от бизнеса очень ждут и позитивно на это реагируют.
 
Петербургский международный экономический форумПМЭФРоссияВСКИнтервьюНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
 
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