https://ria.ru/20210604/may-1735687073.html

Минтруд озвучил даты майских выходных в 2022 году

Минтруд озвучил даты майских выходных в 2022 году - РИА Новости, 04.06.2021

Минтруд озвучил даты майских выходных в 2022 году

Минтруд предложил сделать раздельными майские выходные в 2022 году: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Проект постановления опубликовали на федеральном... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:37

2021-06-04T17:37

2021-06-04T18:22

майские праздники

общество

россия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минтруд предложил сделать раздельными майские выходные в 2022 году: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов правовых актов.В пояснительной записке к документу предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 мая и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.Таким образом, предлагается установить следующие выходные в следующем году:Подчеркивается, что проект постановления подготовлен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней согласно статье 112 Трудового кодекса.

https://ria.ru/20210521/mayskie-1733321359.html

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майские праздники, общество, россия