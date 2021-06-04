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Минтруд озвучил даты майских выходных в 2022 году
Минтруд озвучил даты майских выходных в 2022 году - РИА Новости, 04.06.2021
Минтруд озвучил даты майских выходных в 2022 году
Минтруд предложил сделать раздельными майские выходные в 2022 году: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Проект постановления опубликовали на федеральном... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:37
2021-06-04T17:37
2021-06-04T18:22
майские праздники
общество
россия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минтруд предложил сделать раздельными майские выходные в 2022 году: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов правовых актов.В пояснительной записке к документу предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 мая и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.Таким образом, предлагается установить следующие выходные в следующем году:Подчеркивается, что проект постановления подготовлен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней согласно статье 112 Трудового кодекса.
https://ria.ru/20210521/mayskie-1733321359.html
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майские праздники, общество, россия
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минтруд предложил сделать раздельными майские выходные в 2022 году: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов правовых актов.
В пояснительной записке к документу предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 мая и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Таким образом, предлагается установить следующие выходные в следующем году:
—31 декабря — 9 января;
—23 февраля;
—6 марта — 8 марта;
—30 апреля — 3 мая;
—7 мая — 10 мая;
—11 июня — 13 июня;
—4 ноября — 6 ноября.
Подчеркивается, что проект постановления подготовлен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней согласно статье 112 Трудового кодекса.