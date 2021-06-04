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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/matvienko-1735621321.html
Матвиенко заявила о необходимости встречи лидеров России и США
Матвиенко заявила о необходимости встречи лидеров России и США - РИА Новости, 04.06.2021
Матвиенко заявила о необходимости встречи лидеров России и США
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что встреча президентов России и США нужна, однако, если Россию попытаются учить демократии, диалога не... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:08
2021-06-04T14:10
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
валентина матвиенко
совет федерации рф
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что встреча президентов России и США нужна, однако, если Россию попытаются учить демократии, диалога не получится.Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве."Я убеждена, что такая встреча нужна, нужно разговаривать", - сказала парламентарий в пятницу в эфире телеканала "Россия 1".Матвиенко отметила, что российско-американские отношения переживают тяжелые времена, "США проводит откровенно недружественную линию, вводит санкции, существуют бездоказательные обвинения (в адрес России)".Вместе с тем, спикер подчеркнула, что отношения Москвы и Вашингтона - это не просто отношения двух государств, это системообразующий фактор, от которого во многом зависит международная безопасность, стратегическая стабильность. "Вопросы международного права, войны и мира, разрешения застарелых конфликтов невозможно без участия двух наших государств", - сказала законодатель.Она подчеркнула, что не должно быть завышенных ожиданий от предстоящей встречи. Россия последовательно заявляла о том, что готова к диалогу, но взаимоуважительному, взаимовыгодному, с учетом своих национальных интересов.Сенатор выразила сожаление в связи с тем, что недружественные шаги США в адрес РФ создают токсичную атмосферу вокруг взаимоотношений двух стран и не дают возможности вести спокойный, профессиональный диалог. Она также выразила уверенность, что, если Вашингтон вновь захочет "учить" Москву демократии, "тогда диалога не получится".По словам спикера, предстоящая встреча глав государств - "это первый шаг". По ее словам, нельзя ожидать какого-то прорыва, но этот первый шаг очень важен. Личная беседа, возможность установить личные доверительные отношения между главами государств, достичь договоренностей о каком-то движении вперед - "это чрезвычайно важно".Матвиенко также выразила надежду, что американская сторона услышит те предложения, с которыми Россия идет на переговоры.
https://ria.ru/20210604/shag-1735555927.html
https://ria.ru/20210602/sammit-1735292388.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), валентина матвиенко, совет федерации рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Матвиенко заявила о необходимости встречи лидеров России и США

14:08 04.06.2021 (обновлено: 14:10 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что встреча президентов России и США нужна, однако, если Россию попытаются учить демократии, диалога не получится.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.
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"Я убеждена, что такая встреча нужна, нужно разговаривать", - сказала парламентарий в пятницу в эфире телеканала "Россия 1".
Матвиенко отметила, что российско-американские отношения переживают тяжелые времена, "США проводит откровенно недружественную линию, вводит санкции, существуют бездоказательные обвинения (в адрес России)".
Вместе с тем, спикер подчеркнула, что отношения Москвы и Вашингтона - это не просто отношения двух государств, это системообразующий фактор, от которого во многом зависит международная безопасность, стратегическая стабильность. "Вопросы международного права, войны и мира, разрешения застарелых конфликтов невозможно без участия двух наших государств", - сказала законодатель.
Она подчеркнула, что не должно быть завышенных ожиданий от предстоящей встречи. Россия последовательно заявляла о том, что готова к диалогу, но взаимоуважительному, взаимовыгодному, с учетом своих национальных интересов.
Сенатор выразила сожаление в связи с тем, что недружественные шаги США в адрес РФ создают токсичную атмосферу вокруг взаимоотношений двух стран и не дают возможности вести спокойный, профессиональный диалог. Она также выразила уверенность, что, если Вашингтон вновь захочет "учить" Москву демократии, "тогда диалога не получится".
По словам спикера, предстоящая встреча глав государств - "это первый шаг". По ее словам, нельзя ожидать какого-то прорыва, но этот первый шаг очень важен. Личная беседа, возможность установить личные доверительные отношения между главами государств, достичь договоренностей о каком-то движении вперед - "это чрезвычайно важно".
Матвиенко также выразила надежду, что американская сторона услышит те предложения, с которыми Россия идет на переговоры.
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2 июня, 16:46Петербургский международный экономический форум
Эксперт рассказал об ожиданиях инвесторов от встречи Путина и Байдена
 
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