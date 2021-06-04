https://ria.ru/20210604/marshrut-1735658552.html

Путин рассказал о преимуществах маршрута "Северного потока — 2"

Путин рассказал о преимуществах маршрута "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021

Путин рассказал о преимуществах маршрута "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2" - чисто экономический проект, тезис об обходе других транзитеров не соответствует действительности, маршрут газопровода из РФ в Германию... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:02

2021-06-04T16:02

2021-06-04T16:15

петербургский международный экономический форум

россия

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

словакия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Северный поток — 2" - чисто экономический проект, тезис об обходе других транзитеров не соответствует действительности, маршрут газопровода из РФ в Германию короче и дешевле, чем транзит через Украину и Словакию, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть - это чисто экономический коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров - этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Президент России отметил, что "Северный поток — 2" исключает политические риски."Здесь нет никаких страновых политических рисков, не нужно платить деньги за транзит, он экономически более целесообразный. Это значит, что конечный потребитель в Германии, граждане и экономика будут получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран. Он просто экономически целесообразнее", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735657725.html

россия

словакия

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россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, словакия, экономика