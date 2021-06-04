Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/luna-1735646326.html
Россия или Китай могут полететь на Луну раньше США, заявил Рогозин
Россия или Китай могут полететь на Луну раньше США, заявил Рогозин - РИА Новости, 04.06.2021
Россия или Китай могут полететь на Луну раньше США, заявил Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия или Китай могут опередить США в попытках отправить человека на Луну. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:27
2021-06-04T15:27
россия
земля
космос - риа наука
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729065478_0:0:2726:1534_1920x0_80_0_0_23956f888d10790a11186c2fb3d4b1d6.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия или Китай могут опередить США в попытках отправить человека на Луну."Послушайте, (США – ред.) еще не полетели. Еще неизвестно, может, китайцы раньше полетят, или мы полетим", - сказал он радиостанции "Коммерсант ФМ".При этом Рогозин отметил, что не будет "подыгрывать" настроениям общества и ввязываться в "тупые соревнования", которые можно сравнить с "прыганием в мешках в сторону Луны" - с бессмысленным с научной точки зрения полетом."Вставили флагшток в этот реголит, оглянулись, почесали разные места и думаем, а что дальше делать? Такими вещами нельзя заниматься. Если мы начинаем осваивать какую-то планету, ту же самую Луну, то надо понимать следующий шаг, третий шаг, четвертый, пятый, что будем делать, как разворачивать там эти исследования. Хватит уже махать флагами", - добавил гендиректор "Роскосмоса".США объявили о реализации программы возвращения человека на Луну, получившую название Artemis. Она предусматривает несколько этапов: орбитальный полет, создание окололунной станции и затем высадку экипажа на поверхность Луны. Лунная программа рассматривается в качестве этапа на пути освоения Марса.В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном создании этой станции, однако позднее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект назвал американоцентричным.Россия в 2021 году отправит первую в своей современной истории миссию на Луну: станции "Луна-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. После этого планируются пуски к спутнику Земли орбитального аппарата "Луна-26" (2024 год) и посадочного "Луна-27" (2025 год). Отправка космонавтов для высадки на Луну намечена на 2030 год.
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735642753.html
https://ria.ru/20210528/raketa-1734531574.html
россия
земля
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729065478_0:0:2726:2046_1920x0_80_0_0_f0fc30e583cba2e165df29f39515e387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, земля, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша

Россия или Китай могут полететь на Луну раньше США, заявил Рогозин

15:27 04.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия или Китай могут опередить США в попытках отправить человека на Луну.
"Послушайте, (США – ред.) еще не полетели. Еще неизвестно, может, китайцы раньше полетят, или мы полетим", - сказал он радиостанции "Коммерсант ФМ".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 15:14
Рогозин назвал работу в "Роскосмосе" неблагодарной
При этом Рогозин отметил, что не будет "подыгрывать" настроениям общества и ввязываться в "тупые соревнования", которые можно сравнить с "прыганием в мешках в сторону Луны" - с бессмысленным с научной точки зрения полетом.
"Вставили флагшток в этот реголит, оглянулись, почесали разные места и думаем, а что дальше делать? Такими вещами нельзя заниматься. Если мы начинаем осваивать какую-то планету, ту же самую Луну, то надо понимать следующий шаг, третий шаг, четвертый, пятый, что будем делать, как разворачивать там эти исследования. Хватит уже махать флагами", - добавил гендиректор "Роскосмоса".
США объявили о реализации программы возвращения человека на Луну, получившую название Artemis. Она предусматривает несколько этапов: орбитальный полет, создание окололунной станции и затем высадку экипажа на поверхность Луны. Лунная программа рассматривается в качестве этапа на пути освоения Марса.
В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном создании этой станции, однако позднее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект назвал американоцентричным.
Россия в 2021 году отправит первую в своей современной истории миссию на Луну: станции "Луна-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. После этого планируются пуски к спутнику Земли орбитального аппарата "Луна-26" (2024 год) и посадочного "Луна-27" (2025 год). Отправка космонавтов для высадки на Луну намечена на 2030 год.
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 09:41
В ракете "Союз-2" заменили отказавший блок системы управления
 
РоссияЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния