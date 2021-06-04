https://ria.ru/20210604/luna-1735646326.html

Россия или Китай могут полететь на Луну раньше США, заявил Рогозин

Россия или Китай могут полететь на Луну раньше США, заявил Рогозин - РИА Новости, 04.06.2021

Россия или Китай могут полететь на Луну раньше США, заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия или Китай могут опередить США в попытках отправить человека на Луну. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:27

2021-06-04T15:27

2021-06-04T15:27

россия

земля

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роскосмос

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дмитрий рогозин

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия или Китай могут опередить США в попытках отправить человека на Луну."Послушайте, (США – ред.) еще не полетели. Еще неизвестно, может, китайцы раньше полетят, или мы полетим", - сказал он радиостанции "Коммерсант ФМ".При этом Рогозин отметил, что не будет "подыгрывать" настроениям общества и ввязываться в "тупые соревнования", которые можно сравнить с "прыганием в мешках в сторону Луны" - с бессмысленным с научной точки зрения полетом."Вставили флагшток в этот реголит, оглянулись, почесали разные места и думаем, а что дальше делать? Такими вещами нельзя заниматься. Если мы начинаем осваивать какую-то планету, ту же самую Луну, то надо понимать следующий шаг, третий шаг, четвертый, пятый, что будем делать, как разворачивать там эти исследования. Хватит уже махать флагами", - добавил гендиректор "Роскосмоса".США объявили о реализации программы возвращения человека на Луну, получившую название Artemis. Она предусматривает несколько этапов: орбитальный полет, создание окололунной станции и затем высадку экипажа на поверхность Луны. Лунная программа рассматривается в качестве этапа на пути освоения Марса.В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном создании этой станции, однако позднее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект назвал американоцентричным.Россия в 2021 году отправит первую в своей современной истории миссию на Луну: станции "Луна-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. После этого планируются пуски к спутнику Земли орбитального аппарата "Луна-26" (2024 год) и посадочного "Луна-27" (2025 год). Отправка космонавтов для высадки на Луну намечена на 2030 год.

https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735642753.html

https://ria.ru/20210528/raketa-1734531574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша