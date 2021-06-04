Киев пообещал "сделать больно" Лукашенко, если он пустит следователей из ЛНР в Минск
15:13 04.06.2021 (обновлено: 15:39 04.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает "больно" белорусскому президенту Александру Лукашенко, если тот пустит следователей самопровозглашенной ЛНР в страну для проведения следственных действий с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
Ранее Лукашенко заявил, что не против опроса арестованного в Белоруссии Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей Луганской народной республики в Минск.
"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Белоруссии, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. <...> Хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одна из таких. <…> Мы будем действовать очень взвешенно, потому что мы не хотим никакой политической или экономической войны с Белоруссией", — заявил в пятницу Кулеба в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос о том, какой будет реакция Украины, если Протасевича допросят представители ЛНР.
Он отметил, что Лукашенко своими действиями толкает Украину к тому, чтобы она реагировала.
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Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратились к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
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