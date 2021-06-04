Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/lukashenko-1735641850.html
Киев пообещал "сделать больно" Лукашенко, если он пустит следователей из ЛНР в Минск
Киев пообещал "сделать больно" Лукашенко, если он пустит следователей из ЛНР в Минск - РИА Новости, 04.06.2021
Киев пообещал "сделать больно" Лукашенко, если он пустит следователей из ЛНР в Минск
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает "больно" белорусскому президенту Александру Лукашенко, если тот пустит следователей... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:13
2021-06-04T15:39
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
дмитрий кулеба
ryanair
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734549113_0:1264:2048:2416_1920x0_80_0_0_0e06bc7caab939202c27b428b2b176d5.jpg
КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает "больно" белорусскому президенту Александру Лукашенко, если тот пустит следователей самопровозглашенной ЛНР в страну для проведения следственных действий с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.Ранее Лукашенко заявил, что не против опроса арестованного в Белоруссии Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей Луганской народной республики в Минск."Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Белоруссии, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. &lt;...&gt; Хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одна из таких. &lt;…&gt; Мы будем действовать очень взвешенно, потому что мы не хотим никакой политической или экономической войны с Белоруссией", — заявил в пятницу Кулеба в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос о том, какой будет реакция Украины, если Протасевича допросят представители ЛНР.Он отметил, что Лукашенко своими действиями толкает Украину к тому, чтобы она реагировала.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратились к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
https://ria.ru/20210603/protasevich-1735531514.html
https://ria.ru/20210603/donbass-1735520107.html
россия
белоруссия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734549113_175:1334:1874:2608_1920x0_80_0_0_c73b75823995e42588525daa8b762390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, дмитрий кулеба, ryanair, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, киев, в мире

Киев пообещал "сделать больно" Лукашенко, если он пустит следователей из ЛНР в Минск

15:13 04.06.2021 (обновлено: 15:39 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает "больно" белорусскому президенту Александру Лукашенко, если тот пустит следователей самопровозглашенной ЛНР в страну для проведения следственных действий с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
Ранее Лукашенко заявил, что не против опроса арестованного в Белоруссии Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей Луганской народной республики в Минск.
"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Белоруссии, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. <...> Хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одна из таких. <…> Мы будем действовать очень взвешенно, потому что мы не хотим никакой политической или экономической войны с Белоруссией", — заявил в пятницу Кулеба в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос о том, какой будет реакция Украины, если Протасевича допросят представители ЛНР.
Он отметил, что Лукашенко своими действиями толкает Украину к тому, чтобы она реагировала.
Протасевич заявил, что безусловно уважает Лукашенко
Вчера, 23:59
Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратились к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Протасевич о возможной экстрадиции в ЛНР
Вчера, 21:37
Протасевич рассказал о пребывании в Донбассе
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияДмитрий КулебаRyanairКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния