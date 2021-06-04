https://ria.ru/20210604/lukashenko-1735602902.html

Лукашенко назвал санкции Запада против Минска попытками "наката" на Москву

Лукашенко назвал санкции Запада против Минска попытками "наката" на Москву - РИА Новости, 04.06.2021

Лукашенко назвал санкции Запада против Минска попытками "наката" на Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпринимаемые Западом в отношении белорусских властей действия вызваны стремлением дотянуться до России и РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:52

2021-06-04T12:52

2021-06-04T12:52

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпринимаемые Западом в отношении белорусских властей действия вызваны стремлением дотянуться до России и одновременно убрать конкурента в лице Минска.По его словам, вторая причина недружественных действий со стороны Запада кроется в конкуренции. "Они же конкуренты наши, и это естественно. Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило. Что касается правительства, президента, вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем. Но каждый должен понимать, что просто не будет. Это, прежде всего, обычная конкуренция", - подчеркнул Лукашенко.Как добавил глава государства, этим в том числе объясняются и санкции, введенные против белорусской авиакомпании "Белавиа", которой запретили летать над рядом европейских стран.

https://ria.ru/20210604/evrosoyuz-1735585935.html

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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире