Лукашенко назвал санкции Запада против Минска попытками "наката" на Москву
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпринимаемые Западом в отношении белорусских властей действия вызваны стремлением дотянуться до России и одновременно убрать конкурента в лице Минска.
"Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди. Поэтому и идет этот накат", - сказал Лукашенко в пятницу во время общения с работниками предприятия "Гранита" в рамках рабочей поездки в Брестскую область. Президента цитирует агентство Sputnik Беларусь.
По его словам, вторая причина недружественных действий со стороны Запада кроется в конкуренции. "Они же конкуренты наши, и это естественно. Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило. Что касается правительства, президента, вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем. Но каждый должен понимать, что просто не будет. Это, прежде всего, обычная конкуренция", - подчеркнул Лукашенко.
Как добавил глава государства, этим в том числе объясняются и санкции, введенные против белорусской авиакомпании "Белавиа", которой запретили летать над рядом европейских стран.