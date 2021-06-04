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Ленобласть расширит ассортимент поставок мясной продукции на рынки страны
Ленобласть расширит ассортимент поставок мясной продукции на рынки страны - РИА Новости, 04.06.2021
Ленобласть расширит ассортимент поставок мясной продукции на рынки страны
Группа "Черкизово" инвестирует в развитие мясоперерабатывающего производственного комплекса в Ленинградской области около трех миллиардов рублей - соглашение о... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:21
2021-06-04T20:21
2021-06-04T20:21
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Группа "Черкизово" инвестирует в развитие мясоперерабатывающего производственного комплекса в Ленинградской области около трех миллиардов рублей - соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член правления ПАО "Группа Черкизово" Максим Зудин в рамках Петербургского международного экономического форума.Компания планирует вложить три миллиарда рублей в развитие двух предприятий в Ленинградской области, приобретенных у "Пит-Продукт" — это площадки в Горелово Ломоносовского района и Синявино Кировского района. Новые предприятия обеспечат рабочими местами более семисот человек. На мощностях заводов будет продолжен выпуск популярных наименований продукции из нынешнего ассортимента, а также начнется производство колбасных изделий под брендами "Черкизово", "Черкизово Premium" и "Пава-Пава"."Рад, что компания пришла в наш регион не просто как новый владелец производств, а как инвестор, у которого есть стратегический подход к развитию бизнеса, который готов увеличивать мощность производства для выпуска новой продукции, создавать новые рабочие места и работать на благо экономики Ленинградской области", — сказал губернатор Александр Дрозденко.В планах компании — оптимизация процесса производства мясной продукции для поэтапного увеличения загрузки производственной мощности предприятия. Результатом станет увеличение объемов производства и расширение ассортимента мясной продукции в Ленинградской области.
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости
. Группа "Черкизово" инвестирует в развитие мясоперерабатывающего производственного комплекса в Ленинградской области около трех миллиардов рублей - соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и член правления ПАО "Группа Черкизово" Максим Зудин в рамках Петербургского международного экономического форума.
Компания планирует вложить три миллиарда рублей в развитие двух предприятий в Ленинградской области, приобретенных у "Пит-Продукт" — это площадки в Горелово Ломоносовского района и Синявино Кировского района. Новые предприятия обеспечат рабочими местами более семисот человек. На мощностях заводов будет продолжен выпуск популярных наименований продукции из нынешнего ассортимента, а также начнется производство колбасных изделий под брендами "Черкизово", "Черкизово Premium" и "Пава-Пава".
"Рад, что компания пришла в наш регион не просто как новый владелец производств, а как инвестор, у которого есть стратегический подход к развитию бизнеса, который готов увеличивать мощность производства для выпуска новой продукции, создавать новые рабочие места и работать на благо экономики Ленинградской области", — сказал губернатор Александр Дрозденко.
В планах компании — оптимизация процесса производства мясной продукции для поэтапного увеличения загрузки производственной мощности предприятия. Результатом станет увеличение объемов производства и расширение ассортимента мясной продукции в Ленинградской области.