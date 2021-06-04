https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735720817.html

Ленобласть расширит ассортимент поставок мясной продукции на рынки страны

Ленобласть расширит ассортимент поставок мясной продукции на рынки страны - РИА Новости, 04.06.2021

Ленобласть расширит ассортимент поставок мясной продукции на рынки страны

Группа "Черкизово" инвестирует в развитие мясоперерабатывающего производственного комплекса в Ленинградской области около трех миллиардов рублей - соглашение о... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:21

2021-06-04T20:21

2021-06-04T20:21

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Группа "Черкизово" инвестирует в развитие мясоперерабатывающего производственного комплекса в Ленинградской области около трех миллиардов рублей - соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член правления ПАО "Группа Черкизово" Максим Зудин в рамках Петербургского международного экономического форума.Компания планирует вложить три миллиарда рублей в развитие двух предприятий в Ленинградской области, приобретенных у "Пит-Продукт" — это площадки в Горелово Ломоносовского района и Синявино Кировского района. Новые предприятия обеспечат рабочими местами более семисот человек. На мощностях заводов будет продолжен выпуск популярных наименований продукции из нынешнего ассортимента, а также начнется производство колбасных изделий под брендами "Черкизово", "Черкизово Premium" и "Пава-Пава"."Рад, что компания пришла в наш регион не просто как новый владелец производств, а как инвестор, у которого есть стратегический подход к развитию бизнеса, который готов увеличивать мощность производства для выпуска новой продукции, создавать новые рабочие места и работать на благо экономики Ленинградской области", — сказал губернатор Александр Дрозденко.В планах компании — оптимизация процесса производства мясной продукции для поэтапного увеличения загрузки производственной мощности предприятия. Результатом станет увеличение объемов производства и расширение ассортимента мясной продукции в Ленинградской области.

https://ria.ru/20210604/modernizatsiya-1735664353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко