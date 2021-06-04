https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735720457.html

На крупнейшем предприятии Ленобласти повысят производительность труда

На крупнейшем предприятии Ленобласти повысят производительность труда - РИА Новости, 04.06.2021

На крупнейшем предприятии Ленобласти повысят производительность труда

Крупнейшее машиностроительное предприятие Ленинградской области включается в работу по повышению производительности труда - соглашение о намерении вхождения... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:19

2021-06-04T20:19

2021-06-04T20:19

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Крупнейшее машиностроительное предприятие Ленинградской области включается в работу по повышению производительности труда - соглашение о намерении вхождения предприятия в национальный проект "Производительность труда" подписали на ПМЭФ заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов и генеральный директор Научно-производственной корпорации "Объединенная Вагонная Компания", управляющей организации АО "Тихвинский вагоностроительный завод" Тимофей Хряпов.Реализация проекта будет способствовать развитию и дальнейшему формированию производственной культуры, росту производительности труда на предприятиях компании, что, в конечном итоге, приведет к повышению конкурентоспособности продукции на глобальных рынках."Сегодня в нацпроекте уже участвуют 30 предприятий Ленинградской области. Мы видим позитивные результаты — с помощью бережливых технологий, и главное — без дополнительных вложений в производство они смогли сократить время производственных процессов, уменьшить себестоимость продукции и увеличить выручку. Тихвинский вагоностроительный завод станет самым крупным участником нацпроекта, я надеюсь, что предприятие получит максимальный экономический эффект", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя подписанный документ.-

https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735720231.html

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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко