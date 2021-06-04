https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735663207.html

Ленобласть вошла в проект развития сети маршрутов на Балтике

Ленобласть вошла в проект развития сети маршрутов на Балтике - РИА Новости, 04.06.2021

Ленобласть вошла в проект развития сети маршрутов на Балтике

Ленинградская область вошла в масштабный проект по развитию сети маршрутов и туристической инфраструктуры на Балтике; соответствующее соглашение подписано в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:19

2021-06-04T16:19

2021-06-04T16:19

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Ленинградская область вошла в масштабный проект по развитию сети маршрутов и туристической инфраструктуры на Балтике; соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между Ростуризмом, правительством Ленинградской области, правительством Санкт-Петербурга, правительством Калининградской области и АО "Инвестиционная компания "РЖД-Инвест".Проект направлен на развитие туризма и парусного спорта на территории трех регионов: Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Калининградской области. В рамках него будут созданы 11 яхтенных марин, семь из которых будут находиться на территории Ленинградской области.Расположение яхтенных марин позволит сформировать два новых международных маршрута — с Финляндией и Эстонией. Для привлечения международного туристического потока и развития возможностей яхтенного туризма, в приграничных маринах (Выборг, Приморск, Липово) будут созданы дополнительные пункты пропуска, которые упростят процесс пересечения границ и навигации в российских водах. Инфраструктурное и функциональное наполнение яхтенных марин обеспечит потребности профессиональных и начинающих спортсменов, а также предоставит новые возможности в сфере отдыха и развлечений для жителей и гостей региона.Сейчас в рамках реализации проекта РЖД-Инвест ведет активную работу с задействованными регионами по согласованию будущих точек расположения сети яхтенных марин. По результатам утверждения всех точек на перспективных маршрутах РЖД Инвест приступит к определению инфраструктурного наполнения каждой из марин и разработке финансово-экономической модели проекта.

https://ria.ru/20210604/svyaz-1735616754.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, пмэф