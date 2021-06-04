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Ленинградская область
https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735663207.html
Ленобласть вошла в проект развития сети маршрутов на Балтике
Ленобласть вошла в проект развития сети маршрутов на Балтике - РИА Новости, 04.06.2021
Ленобласть вошла в проект развития сети маршрутов на Балтике
Ленинградская область вошла в масштабный проект по развитию сети маршрутов и туристической инфраструктуры на Балтике; соответствующее соглашение подписано в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:19
2021-06-04T16:19
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Ленинградская область вошла в масштабный проект по развитию сети маршрутов и туристической инфраструктуры на Балтике; соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между Ростуризмом, правительством Ленинградской области, правительством Санкт-Петербурга, правительством Калининградской области и АО "Инвестиционная компания "РЖД-Инвест".Проект направлен на развитие туризма и парусного спорта на территории трех регионов: Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Калининградской области. В рамках него будут созданы 11 яхтенных марин, семь из которых будут находиться на территории Ленинградской области.Расположение яхтенных марин позволит сформировать два новых международных маршрута — с Финляндией и Эстонией. Для привлечения международного туристического потока и развития возможностей яхтенного туризма, в приграничных маринах (Выборг, Приморск, Липово) будут созданы дополнительные пункты пропуска, которые упростят процесс пересечения границ и навигации в российских водах. Инфраструктурное и функциональное наполнение яхтенных марин обеспечит потребности профессиональных и начинающих спортсменов, а также предоставит новые возможности в сфере отдыха и развлечений для жителей и гостей региона.Сейчас в рамках реализации проекта РЖД-Инвест ведет активную работу с задействованными регионами по согласованию будущих точек расположения сети яхтенных марин. По результатам утверждения всех точек на перспективных маршрутах РЖД Инвест приступит к определению инфраструктурного наполнения каждой из марин и разработке финансово-экономической модели проекта.
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александр дрозденко, пмэф

Ленобласть вошла в проект развития сети маршрутов на Балтике

16:19 04.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Ленинградская область вошла в масштабный проект по развитию сети маршрутов и туристической инфраструктуры на Балтике; соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между Ростуризмом, правительством Ленинградской области, правительством Санкт-Петербурга, правительством Калининградской области и АО "Инвестиционная компания "РЖД-Инвест".
Проект направлен на развитие туризма и парусного спорта на территории трех регионов: Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Калининградской области. В рамках него будут созданы 11 яхтенных марин, семь из которых будут находиться на территории Ленинградской области.

"В Ленинградской области для создания марин есть необходимые удобные локации в Выборгском и Кингисеппском районах. Ситуация с ограничениями в период пандемии для многих открыла внутренний туризм с положительной стороны, и нам важно удержать наших туристов и предложить им новые возможности для отдыха. Кроме того, проект позволит не только создать яхтенные порты, они станут точками для развития сопутствующей туристической инфраструктуры — отелей, транспорта, ресторанного бизнеса", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Расположение яхтенных марин позволит сформировать два новых международных маршрута — с Финляндией и Эстонией. Для привлечения международного туристического потока и развития возможностей яхтенного туризма, в приграничных маринах (Выборг, Приморск, Липово) будут созданы дополнительные пункты пропуска, которые упростят процесс пересечения границ и навигации в российских водах. Инфраструктурное и функциональное наполнение яхтенных марин обеспечит потребности профессиональных и начинающих спортсменов, а также предоставит новые возможности в сфере отдыха и развлечений для жителей и гостей региона.
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Сейчас в рамках реализации проекта РЖД-Инвест ведет активную работу с задействованными регионами по согласованию будущих точек расположения сети яхтенных марин. По результатам утверждения всех точек на перспективных маршрутах РЖД Инвест приступит к определению инфраструктурного наполнения каждой из марин и разработке финансово-экономической модели проекта.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПМЭФ
 
 
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