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Ленинградская область
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В Усть-Луге в Ленобласти появится особая экономическая зона
В Усть-Луге в Ленобласти появится особая экономическая зона - РИА Новости, 04.06.2021
В Усть-Луге в Ленобласти появится особая экономическая зона
Правительство Ленинградской области подписало с ООО "Балтийский Химический Комплекс" и оператором проекта газоперерабатывающего комплекса — компания... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:50
2021-06-04T14:50
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Правительство Ленинградской области подписало с ООО "Балтийский Химический Комплекс" и оператором проекта газоперерабатывающего комплекса — компания "РусХимАльянс" - соглашение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Усть-Луге.Подпись под документом поставил глава региона Александр Дрозденко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). В рамках договоренностей все три стороны будут совместно работать над созданием особой экономической зоны в Усть-Луге Кингисеппского района. В настоящее время участники соглашения совместно прорабатывают вопрос создания особой экономической зоны на территории Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района, готовится заявка в министерство экономического развития РФ.Он отметил, что такой комплекс мероприятий даст энергетический эффект на ближайшие десять лет.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, пмэф

В Усть-Луге в Ленобласти появится особая экономическая зона

14:50 04.06.2021
 
© Фото : АО "РусГазДобыча"Генеральный директор ООО "Балтийский Химический Комплекс" (ООО "БКХ") Константин Махов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время подписания соглашения
Генеральный директор ООО Балтийский Химический Комплекс (ООО БКХ) Константин Махов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : АО "РусГазДобыча"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Правительство Ленинградской области подписало с ООО "Балтийский Химический Комплекс" и оператором проекта газоперерабатывающего комплекса — компания "РусХимАльянс" - соглашение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Усть-Луге.
Подпись под документом поставил глава региона Александр Дрозденко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
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В рамках договоренностей все три стороны будут совместно работать над созданием особой экономической зоны в Усть-Луге Кингисеппского района. В настоящее время участники соглашения совместно прорабатывают вопрос создания особой экономической зоны на территории Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района, готовится заявка в министерство экономического развития РФ.
"Это значит, что для других предприятий, которые придут на эту территорию, будут созданы все условия развития. Это и инженерные сети, и дороги, и цифровые коммуникации. Также появится возможность загружать продукцию на экспорт через портовые комплексы Усть-Луга", — сказал Дрозденко.
Он отметил, что такой комплекс мероприятий даст энергетический эффект на ближайшие десять лет.
 
Ленинградская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоПМЭФ
 
 
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