https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735632232.html

В Усть-Луге в Ленобласти появится особая экономическая зона

В Усть-Луге в Ленобласти появится особая экономическая зона - РИА Новости, 04.06.2021

В Усть-Луге в Ленобласти появится особая экономическая зона

Правительство Ленинградской области подписало с ООО "Балтийский Химический Комплекс" и оператором проекта газоперерабатывающего комплекса — компания... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:50

2021-06-04T14:50

2021-06-04T14:50

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Правительство Ленинградской области подписало с ООО "Балтийский Химический Комплекс" и оператором проекта газоперерабатывающего комплекса — компания "РусХимАльянс" - соглашение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Усть-Луге.Подпись под документом поставил глава региона Александр Дрозденко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). В рамках договоренностей все три стороны будут совместно работать над созданием особой экономической зоны в Усть-Луге Кингисеппского района. В настоящее время участники соглашения совместно прорабатывают вопрос создания особой экономической зоны на территории Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района, готовится заявка в министерство экономического развития РФ.Он отметил, что такой комплекс мероприятий даст энергетический эффект на ближайшие десять лет.

https://ria.ru/20210604/svyaz-1735616754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, пмэф