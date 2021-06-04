https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735624071.html
Ленобласть и "НОВАТЭК" подписали допсоглашение о поддержке спорта
Ленобласть и "НОВАТЭК" подписали допсоглашение о поддержке спорта - РИА Новости, 04.06.2021
Ленобласть и "НОВАТЭК" подписали допсоглашение о поддержке спорта
Ленинградская область и компания "НОВАТЭК" в рамках Петербургском международном экономическом форуме подписали дополнительное соглашение о поддержке уличного... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:16
2021-06-04T14:16
2021-06-04T14:16
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф
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С.—ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Ленинградская область и компания "НОВАТЭК" в рамках Петербургском международном экономическом форуме подписали дополнительное соглашение о поддержке уличного спорта в регионе, развития детского футбола, парковых зон и проведении массовых спортивных, культурных и творческих мероприятий - подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.По словам главы региона, на сегодняшний день компания уделяет особое внимание поддержке детских медицинских учреждений, а также развитию программ реабилитации для детей с ограниченными возможностями."Кроме того, "НОВАТЭК" активно развивает свои инвестиционные проекты в Усть-Луге и в Высоцке, и с момента открытия комплекса в Усть-Луге вкладывается в развитие территории и поддержку жителей. Это яркий и позитивный пример социально ответственного бизнеса. Рад, что наше сотрудничество не только в бизнес сфере, но и в реализации социальных программ, продолжается", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В свою очередь, председатель правления "НОВАТЭК" Леонид Михельсон отметил, что долгосрочная стратегия устойчивого развития компании предусматривает инвестиции не только в производственные активы и создание рабочих мест, но и в развитие местных сообществ, поддержку культуры, медицины и спорта.
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александр дрозденко, пмэф
С.—ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости
. Ленинградская область и компания "НОВАТЭК" в рамках Петербургском международном экономическом форуме подписали дополнительное соглашение о поддержке уличного спорта в регионе, развития детского футбола, парковых зон и проведении массовых спортивных, культурных и творческих мероприятий - подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.
По словам главы региона, на сегодняшний день компания уделяет особое внимание поддержке детских медицинских учреждений, а также развитию программ реабилитации для детей с ограниченными возможностями.
"Кроме того, "НОВАТЭК" активно развивает свои инвестиционные проекты в Усть-Луге и в Высоцке, и с момента открытия комплекса в Усть-Луге вкладывается в развитие территории и поддержку жителей. Это яркий и позитивный пример социально ответственного бизнеса. Рад, что наше сотрудничество не только в бизнес сфере, но и в реализации социальных программ, продолжается", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В свою очередь, председатель правления "НОВАТЭК" Леонид Михельсон отметил, что долгосрочная стратегия устойчивого развития компании предусматривает инвестиции не только в производственные активы и создание рабочих мест, но и в развитие местных сообществ, поддержку культуры, медицины и спорта.