https://ria.ru/20210604/kurts-1735649937.html

Курц предупредил об опасности увязывания вопросов геополитики с торговлей

Курц предупредил об опасности увязывания вопросов геополитики с торговлей - РИА Новости, 04.06.2021

Курц предупредил об опасности увязывания вопросов геополитики с торговлей

Увязывать вопросы геополитики с торговлей опасно, у всех должны быть равные права и возможности, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пленарном... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:37

2021-06-04T15:37

2021-06-04T15:57

россия

в мире

экономика

политика

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

себастьян курц

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Увязывать вопросы геополитики с торговлей опасно, у всех должны быть равные права и возможности, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.По его словам, наряду с пандемией коронавируса угрозу мировой экономики представляет протекционизм."Вы знаете, что ВТО в 1995 дала нам хороший фундамент для организации торговли по всему миру и борьбы с протекционизмом. Но в последние годы мы слышим, как это ставится под вопрос, и вопросы геополитики смешивают с вопросами торговли. Мне кажется, такое смешение опасно, существуют разные модели – например, модель свободной торговли. Нам кажется, что важно, чтобы ко всем нациям относились честно, прозрачно, чтобы требования ко всем нациям были одинаковые и чтобы у всех были равные права", - сказал Курц.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

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россия, в мире, экономика, политика, петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц