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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210604/kurs-1735606436.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 51 копейку
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 51 копейку - РИА Новости, 04.06.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 51 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 50,99 копейки - до 88,7545 рубля, курс доллара - вырос на 0,85... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:05
2021-06-04T13:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 50,99 копейки - до 88,7545 рубля, курс доллара - вырос на 0,85 копейки, до 73,2721 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 22,48 копейки, составив 80,2392 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 51 копейку

13:05 04.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 50,99 копейки - до 88,7545 рубля, курс доллара - вырос на 0,85 копейки, до 73,2721 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 22,48 копейки, составив 80,2392 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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