https://ria.ru/20210604/kurs-1735544646.html

Рубль в начале торгов символически снижается к доллару

Рубль в начале торгов символически снижается к доллару - РИА Новости, 04.06.2021

Рубль в начале торгов символически снижается к доллару

Рубль утром в пятницу символически снижается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T07:47

2021-06-04T07:47

2021-06-04T07:47

московская биржа

brent

рубль

экономика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рубль утром в пятницу символически снижается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.21 мск повышался на 5 копеек – до 73,29 рубля, курс евро снижался на 10 копеек - до 88,75 рубля. Ранее в пятницу евро дорожал до 89 рублей.Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,15% - до 71,24 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210604/dollar-1735543349.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, brent, рубль, экономика