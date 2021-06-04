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Рубль в начале торгов символически снижается к доллару
Рубль в начале торгов символически снижается к доллару - РИА Новости, 04.06.2021
Рубль в начале торгов символически снижается к доллару
Рубль утром в пятницу символически снижается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T07:47
2021-06-04T07:47
2021-06-04T07:47
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рубль утром в пятницу символически снижается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.21 мск повышался на 5 копеек – до 73,29 рубля, курс евро снижался на 10 копеек - до 88,75 рубля. Ранее в пятницу евро дорожал до 89 рублей.Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,15% - до 71,24 доллара за баррель.
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московская биржа, brent, рубль, экономика