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Эксперты рассказали, как туристы отдыхают в Крыму в непогоду
Эксперты рассказали, как туристы отдыхают в Крыму в непогоду - РИА Новости, 04.06.2021
Эксперты рассказали, как туристы отдыхают в Крыму в непогоду
В Крыму сохраняется неустойчивая погода, температура не превышает 20 градусов, осадки возможны и в ближайшие дни, море тоже пока не прогрелось, но туристы... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:11
2021-06-04T14:11
2021-06-04T14:11
туризм
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туризм
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Крыму сохраняется неустойчивая погода, температура не превышает 20 градусов, осадки возможны и в ближайшие дни, море тоже пока не прогрелось, но туристы находят себе занятие – они переориентировались с пляжного отдыха на оздоровительный и экскурсионный, сообщает TourDom.ru."У нас санаторно-курортная деятельность, поэтому большинство гостей делают упор на лечебные процедуры, посещают активно медицинский корпус, поэтому не могу сказать, что людям очень скучно", – рассказала гендиректор управляющей компании Нелли Шатова. По словам совладельца туроператора Бориса Зелинского, для длительных переездов, прогулок эта погода вполне комфортная. "Те туристы, которые переориентируются на экскурсионные поездки в эти дни, остаются довольны", – добавил эксперт. По его словам, в начале сезона не всегда хорошая погода и теплое море, поэтому и цены на отдых намного ниже. Многие гости психологически готовы к такому раскладу, считает бизнесмен. "Много на рынке свежих фруктов, овощей, зелени, прекрасные крымские вина и коньяки. Они тоже могут скрасить досуг отдыхающих, как-то поднять им настроение", – добавил Борис Зелинский. Если же туристы ехали в Крым ради пляжного отдыха, то им отельеры это компенсируют дополнительной анимацией. "У нас есть объекты и со спа-комплексами, и с большой инфраструктурой внутри. Конечно, мы переделываем там программы анимации, переносим активности внутрь", – рассказал директор по развитию управляющей компании Артем Мачульский. Он уточнил, что в некоторые объектах есть крытые бассейны, в которых можно купаться и сейчас, там, где их нет, придумывают дополнительные развлечения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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где отдохнуть в россии летом, отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, где отдохнуть, отдых на море, куда поехать в выходные, туризм, туристы, новости - туризм, республика крым
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
В Крыму сохраняется неустойчивая погода, температура не превышает 20 градусов, осадки возможны и в ближайшие дни, море тоже пока не прогрелось, но туристы находят себе занятие – они переориентировались с пляжного отдыха на оздоровительный и экскурсионный, сообщает
TourDom.ru.
"У нас санаторно-курортная деятельность, поэтому большинство гостей делают упор на лечебные процедуры, посещают активно медицинский корпус, поэтому не могу сказать, что людям очень скучно", – рассказала гендиректор управляющей компании Нелли Шатова.
По словам совладельца туроператора Бориса Зелинского, для длительных переездов, прогулок эта погода вполне комфортная. "Те туристы, которые переориентируются на экскурсионные поездки в эти дни, остаются довольны", – добавил эксперт. По его словам, в начале сезона не всегда хорошая погода и теплое море, поэтому и цены на отдых намного ниже. Многие гости психологически готовы к такому раскладу, считает бизнесмен.
"Много на рынке свежих фруктов, овощей, зелени, прекрасные крымские вина и коньяки. Они тоже могут скрасить досуг отдыхающих, как-то поднять им настроение", – добавил Борис Зелинский.
Если же туристы ехали в Крым ради пляжного отдыха, то им отельеры это компенсируют дополнительной анимацией. "У нас есть объекты и со спа-комплексами, и с большой инфраструктурой внутри. Конечно, мы переделываем там программы анимации, переносим активности внутрь", – рассказал директор по развитию управляющей компании Артем Мачульский.
Он уточнил, что в некоторые объектах есть крытые бассейны, в которых можно купаться и сейчас, там, где их нет, придумывают дополнительные развлечения.