https://ria.ru/20210604/krym-1735585470.html
Аксенов рассказал об инвестиционной привлекательности Крыма
Аксенов рассказал об инвестиционной привлекательности Крыма - РИА Новости, 04.06.2021
Аксенов рассказал об инвестиционной привлекательности Крыма
Поддержка всех граждан России с 2014 года стала основным фактором успеха Республики Крым в национальном рейтинге инвестиционного климата, считает глава региона... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:53
2021-06-04T11:53
2021-06-04T11:53
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей аксенов (политик)
андрей белоусов
республика крым
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Поддержка всех граждан России с 2014 года стала основным фактором успеха Республики Крым в национальном рейтинге инвестиционного климата, считает глава региона Сергей Аксенов.Крым в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2021 года, который подготовлен Агентством стратегических инициатив, поднялся на 32 позиции - с 43-го на 11-е место. Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в ходе сессии на ПМЭФ назвал рывок Крыма неожиданным и несомненным успехом."С 2014 года Крым получает поддержку от граждан нашей страны. Это моральная поддержка, готовность подставить плечо. И с 2014 года крымчане никогда один на один с проблемами не оставались", - сказал Аксенов в ходе заседания на сессии форума, комментируя результаты рейтинга.Он дополнительно отметил, что успеху в инвестиционной привлекательности региона способствовала командная работа правительства и региона. Важным драйвером и толчком к развитию он назвал Федерально-целевую программу развития Крыма, а также поддержку предпринимательства в период пандемии и большой поток туристов на полуостров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/turist-1735547359.html
https://ria.ru/20210603/investitsii-1735374566.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей аксенов (политик), андрей белоусов, республика крым, экономика