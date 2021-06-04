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Культура
https://ria.ru/20210604/kruella-1735451505.html
Как стать "Круэллой" — биография диснеевской злодейки на стиле
Как стать "Круэллой" — биография диснеевской злодейки на стиле - РИА Новости, 04.06.2021
Как стать "Круэллой" — биография диснеевской злодейки на стиле
Релиз "Круэллы" получился неожиданным. Пока в России и других странах ждали фильм в офлайн-кинотеатрах, в Америке его выложили сразу онлайн — за дополнительную... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:00
2021-06-04T08:04
культура
анна винтур
марго робби
кино и сериалы
эмма томпсон
эмили стоун
голливуд
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Егор Беликов. Релиз "Круэллы" получился неожиданным. Пока в России и других странах ждали фильм в офлайн-кинотеатрах, в Америке его выложили сразу онлайн — за дополнительную плату даже для тех, кто и так подписан на стриминг-сервис Disney+. Что в картине удалось, а что не очень — в материале РИА Новости.Дьявол носит БаронессуКто, вообще, она такая — эта Круэлла? Никаких других фильмов с таким названием никогда не было. Но вряд ли найдется зритель, не знающий, что за персонаж скрывается под столь жестким псевдонимом (по-английски cruel — "жестокий"). Сумасбродная и эксцентричная злодейка, у которой загораются глаза при возможности сшить новый наряд — пусть даже из шкур говорящих далматинцев в количестве более сотни штук, как это было в одноименных мультфильмах.По сути, никогда конкретно не объяснялось, откуда она взялась, такая маниакальная и одержимая. Корпорация Disney уже десять лет рвалась рассказать ее историю — и вот наконец все сложилось. Такие приквелы называют origin story.Выясняется, что и Круэлла была когда-то маленькой, ее звали Эстелла. Она потеряла мать, когда богатенькая Баронесса (Эмма Томпсон) натравила на нее специально обученных далматинцев. Здесь они, слава богу, не разговаривают, хотя тоже по большей части нарисованы. Эстелла осиротела, выросла на улице с другими малолетними преступниками (Пол Уолтер Хаузер и Джоэль Фрай), там же отточила свой стиль и после стала при помощи истеричных маневров и афер строить карьеру в мире высокой моды.В частности, она втирается в доверие ко все той же Баронессе, которая, как выясняется, находится на самой вершине фэшен-иерархии. В процессе все многое узнают о себе и о том, что они связаны между собой куда крепче, чем кажется.Эстелла vs КруэллаВпрочем, ничего супернепредсказуемого сюжет вам не принесет. Общим местом стало сравнение "Круэллы" с "Джокером" — они в деталях похожи, но по тематике сильно отличаются. В "Джокере" нам пусть и гротескно, но правдиво показывали жизнь городских низов. Мир "Круэллы" — это всегда гламур, среда обитания панкующего (но лишь для куража) привилегированного класса. Все сделано со вкусом и изяществом — нет никаких сомнений, что именно костюм Круэллы станет в этом году самым популярным из женских на Хэллоуин. Но это кино, конечно, не совсем, вернее, совсем не про нашу с вами жизнь — это сказка, ложь, хотя и в ней есть намек. Эстелла/Круэлла — это вечный мятущийся подросток, девочка, которая так и не выросла в унылого взрослого. В ней борются две сущности — прямо как в комиксах, где за плечами у человека сидят маленькие нарисованные ангелочек и демон, которые ему что-то нашептывают. В фильме этот дуалистический мотив многократно подчеркивается — скажем, соучастники всех ее деяний постоянно говорят, что Эстеллу они любят, а вот Круэлла уже достала. Если конкретнее, то это разговор (в художественной форме) о биполярности человеческой личности. Неспроста Голливуд обращает так много внимания на антигероев, ни однозначно положительных, ни отрицательных. Их проблемы гораздо лучше резонируют с нами, ведь и мы не идеальны, каждому постоянно приходится делать выбор между внутренней Эстеллой и Круэллой.Де Виль и ее миньоныВообще "Круэлла" с продюсерской точки зрения довольно прихотливо спланирована. После долгих метаний и переписываний сценария в кресло режиссера позвали Крейга Гиллеспи, арт-мейнстримного постановщика. Его заметили после фильма "Ларс и настоящая девушка", где Райан Гослинг в свитере влюбился в силиконовую секс-куклу. И вот недавно он снял "Тоню против всех" — мощная работа о фигуристке-аферистке, которую играла Марго Робби. Логично, что его пригласили рассказать историю о надломленной, но чрезвычайно талантливой женщине. Он сконструировал "Круэллу" так, будто эта картина сделана в жанре ограбления: протагонистка постоянно затевает удивительные трюки и выходки, наглые и изящные, словно в "Друзьях Оушена".Любопытно, что в результате в центре фильма оказалось творческое соревнование двух отличных актрис, оскаровских лауреаток из разных стран, двух Эмм — Стоун и Томпсон. Если молодая артистка, наверное, самая заметная в своем поколении, попросту развлекается и откровенно переигрывает, то британка Томпсон в образе, очень похожем на Анну Винтур из фильма "Дьявол носит Prada" (что немудрено — одна из сценаристок "Круэллы" как раз адаптировала одноименную книжку в тот самый фильм), упражняется в самоиронии.Черное пятно на белой собачьей шкуреК сожалению, хотя "Круэлла" не похожа на другие фильмы Disney, это кино отчаянно несовершенное. В нем слишком много задорого купленной музыки, которая иногда излишне жарит где-то на фоне. Немало и пустот, провисов. Скажем, переход к сюжетной кульминации ознаменован продолжительным монологом Стоун, снятым с рук. Наверное, эта сцена планировалась как культовая — по аналогии с тем танцем на лестнице в "Джокере", что попал аж на постер.Но в итоге Круэлла просто проговаривает вслух и с выражением все, что произошло ранее в фильме и что она чувствует по этому поводу. Таких моментов в картине несколько, и это безумно раздражает. Чем сделать ленту покороче (а 135 минут — это убийственно много с учетом местного сбивчивого темпоритма), лучше объясним для отстающих с задней парты, что же они проглядели.Словом, "Круэлла" — это любопытный эксперимент. Но хочется верить, что Disney будет чаще выпускать именно такое кино — неровное, неидеальное и потому намного более интересное, чем то, что снимают обычно конвейерным, квадратно-гнездовым методом.
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анна винтур, марго робби, кино и сериалы, эмма томпсон, эмили стоун, голливуд

Как стать "Круэллой" — биография диснеевской злодейки на стиле

08:00 04.06.2021 (обновлено: 08:04 04.06.2021)
 
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
Кадр из фильма Круэлла
© Disney Studios LLC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Егор Беликов. Релиз "Круэллы" получился неожиданным. Пока в России и других странах ждали фильм в офлайн-кинотеатрах, в Америке его выложили сразу онлайн — за дополнительную плату даже для тех, кто и так подписан на стриминг-сервис Disney+. Что в картине удалось, а что не очень — в материале РИА Новости.

Дьявол носит Баронессу

Кто, вообще, она такая — эта Круэлла? Никаких других фильмов с таким названием никогда не было. Но вряд ли найдется зритель, не знающий, что за персонаж скрывается под столь жестким псевдонимом (по-английски cruel — "жестокий").
Сумасбродная и эксцентричная злодейка, у которой загораются глаза при возможности сшить новый наряд — пусть даже из шкур говорящих далматинцев в количестве более сотни штук, как это было в одноименных мультфильмах.
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
Кадр из фильма Круэлла
© Disney Studios LLC
Кадр из фильма "Круэлла"
По сути, никогда конкретно не объяснялось, откуда она взялась, такая маниакальная и одержимая. Корпорация Disney уже десять лет рвалась рассказать ее историю — и вот наконец все сложилось. Такие приквелы называют origin story.
Выясняется, что и Круэлла была когда-то маленькой, ее звали Эстелла. Она потеряла мать, когда богатенькая Баронесса (Эмма Томпсон) натравила на нее специально обученных далматинцев. Здесь они, слава богу, не разговаривают, хотя тоже по большей части нарисованы.
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
Кадр из фильма Круэлла
© Disney Studios LLC
Кадр из фильма "Круэлла"
Эстелла осиротела, выросла на улице с другими малолетними преступниками (Пол Уолтер Хаузер и Джоэль Фрай), там же отточила свой стиль и после стала при помощи истеричных маневров и афер строить карьеру в мире высокой моды.
В частности, она втирается в доверие ко все той же Баронессе, которая, как выясняется, находится на самой вершине фэшен-иерархии. В процессе все многое узнают о себе и о том, что они связаны между собой куда крепче, чем кажется.
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
Кадр из фильма Круэлла
© Disney Studios LLC
Кадр из фильма "Круэлла"

Эстелла vs Круэлла

Впрочем, ничего супернепредсказуемого сюжет вам не принесет. Общим местом стало сравнение "Круэллы" с "Джокером" — они в деталях похожи, но по тематике сильно отличаются. В "Джокере" нам пусть и гротескно, но правдиво показывали жизнь городских низов.
Мир "Круэллы" — это всегда гламур, среда обитания панкующего (но лишь для куража) привилегированного класса. Все сделано со вкусом и изяществом — нет никаких сомнений, что именно костюм Круэллы станет в этом году самым популярным из женских на Хэллоуин. Но это кино, конечно, не совсем, вернее, совсем не про нашу с вами жизнь — это сказка, ложь, хотя и в ней есть намек.
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
Кадр из фильма Круэлла
© Disney Studios LLC
Кадр из фильма "Круэлла"
Эстелла/Круэлла — это вечный мятущийся подросток, девочка, которая так и не выросла в унылого взрослого. В ней борются две сущности — прямо как в комиксах, где за плечами у человека сидят маленькие нарисованные ангелочек и демон, которые ему что-то нашептывают.
В фильме этот дуалистический мотив многократно подчеркивается — скажем, соучастники всех ее деяний постоянно говорят, что Эстеллу они любят, а вот Круэлла уже достала. Если конкретнее, то это разговор (в художественной форме) о биполярности человеческой личности.
Неспроста Голливуд обращает так много внимания на антигероев, ни однозначно положительных, ни отрицательных. Их проблемы гораздо лучше резонируют с нами, ведь и мы не идеальны, каждому постоянно приходится делать выбор между внутренней Эстеллой и Круэллой.

Де Виль и ее миньоны

Вообще "Круэлла" с продюсерской точки зрения довольно прихотливо спланирована. После долгих метаний и переписываний сценария в кресло режиссера позвали Крейга Гиллеспи, арт-мейнстримного постановщика. Его заметили после фильма "Ларс и настоящая девушка", где Райан Гослинг в свитере влюбился в силиконовую секс-куклу. И вот недавно он снял "Тоню против всех" — мощная работа о фигуристке-аферистке, которую играла Марго Робби. Логично, что его пригласили рассказать историю о надломленной, но чрезвычайно талантливой женщине.
Он сконструировал "Круэллу" так, будто эта картина сделана в жанре ограбления: протагонистка постоянно затевает удивительные трюки и выходки, наглые и изящные, словно в "Друзьях Оушена".
© Disney Studios LLC

Фрагмент фильма "Круэлла"

Кадр из фильма Круэлла
1 из 5

Фрагмент фильма "Круэлла"

© Disney Studios LLC
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
Кадр из фильма Круэлла
2 из 5
Кадр из фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
© Disney Studios LLC

Фильм "Круэлла"

Кадр из фильма Круэлла
3 из 5

Фильм "Круэлла"

© Disney Studios LLC
© Walt Disney Pictures (2021)

Эпизод фильма "Круэлла"

Кадр из фильма Круэлла
4 из 5

Эпизод фильма "Круэлла"

© Walt Disney Pictures (2021)
© Disney Studios LLC

Кадр из картины "Круэлла"

Кадр из фильма Круэлла
5 из 5

Кадр из картины "Круэлла"

© Disney Studios LLC
1 из 5

Фрагмент фильма "Круэлла"

© Disney Studios LLC
2 из 5
Кадр из фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
3 из 5

Фильм "Круэлла"

© Disney Studios LLC
4 из 5

Эпизод фильма "Круэлла"

© Walt Disney Pictures (2021)
5 из 5

Кадр из картины "Круэлла"

© Disney Studios LLC
Любопытно, что в результате в центре фильма оказалось творческое соревнование двух отличных актрис, оскаровских лауреаток из разных стран, двух Эмм — Стоун и Томпсон. Если молодая артистка, наверное, самая заметная в своем поколении, попросту развлекается и откровенно переигрывает, то британка Томпсон в образе, очень похожем на Анну Винтур из фильма "Дьявол носит Prada" (что немудрено — одна из сценаристок "Круэллы" как раз адаптировала одноименную книжку в тот самый фильм), упражняется в самоиронии.

Черное пятно на белой собачьей шкуре

К сожалению, хотя "Круэлла" не похожа на другие фильмы Disney, это кино отчаянно несовершенное. В нем слишком много задорого купленной музыки, которая иногда излишне жарит где-то на фоне.
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
Кадр из фильма Круэлла
© Disney Studios LLC
Кадр из фильма "Круэлла"
Немало и пустот, провисов. Скажем, переход к сюжетной кульминации ознаменован продолжительным монологом Стоун, снятым с рук. Наверное, эта сцена планировалась как культовая — по аналогии с тем танцем на лестнице в "Джокере", что попал аж на постер.
Но в итоге Круэлла просто проговаривает вслух и с выражением все, что произошло ранее в фильме и что она чувствует по этому поводу. Таких моментов в картине несколько, и это безумно раздражает. Чем сделать ленту покороче (а 135 минут — это убийственно много с учетом местного сбивчивого темпоритма), лучше объясним для отстающих с задней парты, что же они проглядели.
Словом, "Круэлла" — это любопытный эксперимент. Но хочется верить, что Disney будет чаще выпускать именно такое кино — неровное, неидеальное и потому намного более интересное, чем то, что снимают обычно конвейерным, квадратно-гнездовым методом.
Кадр из фильма Мейнстрим
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