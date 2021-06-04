Как стать "Круэллой" — биография диснеевской злодейки на стиле
08:00 04.06.2021 (обновлено: 08:04 04.06.2021)
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Егор Беликов. Релиз "Круэллы" получился неожиданным. Пока в России и других странах ждали фильм в офлайн-кинотеатрах, в Америке его выложили сразу онлайн — за дополнительную плату даже для тех, кто и так подписан на стриминг-сервис Disney+. Что в картине удалось, а что не очень — в материале РИА Новости.
Дьявол носит Баронессу
Кто, вообще, она такая — эта Круэлла? Никаких других фильмов с таким названием никогда не было. Но вряд ли найдется зритель, не знающий, что за персонаж скрывается под столь жестким псевдонимом (по-английски cruel — "жестокий").
Сумасбродная и эксцентричная злодейка, у которой загораются глаза при возможности сшить новый наряд — пусть даже из шкур говорящих далматинцев в количестве более сотни штук, как это было в одноименных мультфильмах.
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
Кадр из фильма "Круэлла"
По сути, никогда конкретно не объяснялось, откуда она взялась, такая маниакальная и одержимая. Корпорация Disney уже десять лет рвалась рассказать ее историю — и вот наконец все сложилось. Такие приквелы называют origin story.
Выясняется, что и Круэлла была когда-то маленькой, ее звали Эстелла. Она потеряла мать, когда богатенькая Баронесса (Эмма Томпсон) натравила на нее специально обученных далматинцев. Здесь они, слава богу, не разговаривают, хотя тоже по большей части нарисованы.
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
Кадр из фильма "Круэлла"
Эстелла осиротела, выросла на улице с другими малолетними преступниками (Пол Уолтер Хаузер и Джоэль Фрай), там же отточила свой стиль и после стала при помощи истеричных маневров и афер строить карьеру в мире высокой моды.
В частности, она втирается в доверие ко все той же Баронессе, которая, как выясняется, находится на самой вершине фэшен-иерархии. В процессе все многое узнают о себе и о том, что они связаны между собой куда крепче, чем кажется.
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
Кадр из фильма "Круэлла"
Эстелла vs Круэлла
Впрочем, ничего супернепредсказуемого сюжет вам не принесет. Общим местом стало сравнение "Круэллы" с "Джокером" — они в деталях похожи, но по тематике сильно отличаются. В "Джокере" нам пусть и гротескно, но правдиво показывали жизнь городских низов.
Мир "Круэллы" — это всегда гламур, среда обитания панкующего (но лишь для куража) привилегированного класса. Все сделано со вкусом и изяществом — нет никаких сомнений, что именно костюм Круэллы станет в этом году самым популярным из женских на Хэллоуин. Но это кино, конечно, не совсем, вернее, совсем не про нашу с вами жизнь — это сказка, ложь, хотя и в ней есть намек.
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
Кадр из фильма "Круэлла"
Эстелла/Круэлла — это вечный мятущийся подросток, девочка, которая так и не выросла в унылого взрослого. В ней борются две сущности — прямо как в комиксах, где за плечами у человека сидят маленькие нарисованные ангелочек и демон, которые ему что-то нашептывают.
В фильме этот дуалистический мотив многократно подчеркивается — скажем, соучастники всех ее деяний постоянно говорят, что Эстеллу они любят, а вот Круэлла уже достала. Если конкретнее, то это разговор (в художественной форме) о биполярности человеческой личности.
Неспроста Голливуд обращает так много внимания на антигероев, ни однозначно положительных, ни отрицательных. Их проблемы гораздо лучше резонируют с нами, ведь и мы не идеальны, каждому постоянно приходится делать выбор между внутренней Эстеллой и Круэллой.
Де Виль и ее миньоны
Вообще "Круэлла" с продюсерской точки зрения довольно прихотливо спланирована. После долгих метаний и переписываний сценария в кресло режиссера позвали Крейга Гиллеспи, арт-мейнстримного постановщика. Его заметили после фильма "Ларс и настоящая девушка", где Райан Гослинг в свитере влюбился в силиконовую секс-куклу. И вот недавно он снял "Тоню против всех" — мощная работа о фигуристке-аферистке, которую играла Марго Робби. Логично, что его пригласили рассказать историю о надломленной, но чрезвычайно талантливой женщине.
Он сконструировал "Круэллу" так, будто эта картина сделана в жанре ограбления: протагонистка постоянно затевает удивительные трюки и выходки, наглые и изящные, словно в "Друзьях Оушена".
© Disney Studios LLC
Фрагмент фильма "Круэлла"
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Фрагмент фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
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Кадр из фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
© Disney Studios LLC
Фильм "Круэлла"
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Фильм "Круэлла"
© Disney Studios LLC
© Walt Disney Pictures (2021)
Эпизод фильма "Круэлла"
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Эпизод фильма "Круэлла"
© Walt Disney Pictures (2021)
© Disney Studios LLC
Кадр из картины "Круэлла"
5 из 5
Кадр из картины "Круэлла"
© Disney Studios LLC
1 из 5
Фрагмент фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
2 из 5
Кадр из фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
3 из 5
Фильм "Круэлла"
© Disney Studios LLC
4 из 5
Эпизод фильма "Круэлла"
© Walt Disney Pictures (2021)
5 из 5
Кадр из картины "Круэлла"
© Disney Studios LLC
Любопытно, что в результате в центре фильма оказалось творческое соревнование двух отличных актрис, оскаровских лауреаток из разных стран, двух Эмм — Стоун и Томпсон. Если молодая артистка, наверное, самая заметная в своем поколении, попросту развлекается и откровенно переигрывает, то британка Томпсон в образе, очень похожем на Анну Винтур из фильма "Дьявол носит Prada" (что немудрено — одна из сценаристок "Круэллы" как раз адаптировала одноименную книжку в тот самый фильм), упражняется в самоиронии.
Черное пятно на белой собачьей шкуре
К сожалению, хотя "Круэлла" не похожа на другие фильмы Disney, это кино отчаянно несовершенное. В нем слишком много задорого купленной музыки, которая иногда излишне жарит где-то на фоне.
© Disney Studios LLCКадр из фильма "Круэлла"
© Disney Studios LLC
Кадр из фильма "Круэлла"
Немало и пустот, провисов. Скажем, переход к сюжетной кульминации ознаменован продолжительным монологом Стоун, снятым с рук. Наверное, эта сцена планировалась как культовая — по аналогии с тем танцем на лестнице в "Джокере", что попал аж на постер.
Но в итоге Круэлла просто проговаривает вслух и с выражением все, что произошло ранее в фильме и что она чувствует по этому поводу. Таких моментов в картине несколько, и это безумно раздражает. Чем сделать ленту покороче (а 135 минут — это убийственно много с учетом местного сбивчивого темпоритма), лучше объясним для отстающих с задней парты, что же они проглядели.
Словом, "Круэлла" — это любопытный эксперимент. Но хочется верить, что Disney будет чаще выпускать именно такое кино — неровное, неидеальное и потому намного более интересное, чем то, что снимают обычно конвейерным, квадратно-гнездовым методом.