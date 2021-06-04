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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/kreml-1735588827.html
Путин готов говорить с Байденом на любые темы, заявили в Кремле
Путин готов говорить с Байденом на любые темы, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.06.2021
Путин готов говорить с Байденом на любые темы, заявили в Кремле
Саммит РФ и США будет длиться столько, сколько решат лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:08
2021-06-04T14:10
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
сша
в мире
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Саммит РФ и США будет длиться столько, сколько решат лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, время не планируется. Поскольку это не на полях международного мероприятия, а двусторонняя (встреча), поэтому как главы государств посчитают необходимым, сколько посчитают необходимым, столько и будет", - сказал он на полях ПМЭФ.Лидеры планируют встретиться 16 июня в Женеве.Президент России Владимир Путин готов дать пояснения по любой теме на встрече с лидером США Джо Байденом, в том числе по Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков."Помимо Белоруссии много субстантивных вопросов… конечно, всегда если задаются вопросы, даются оценки и представляется позиция российской стороны... Если тема будет затронута, он всегда будет готов дать соответствующие пояснения", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.Тема Украины может затрагиваться в ходе саммита РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не исключаем, что тема Украины может подниматься в ходе встречи, как-то затрагиваться", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.Песков подчеркнул, что Путин "хорошо разбирается в этой теме и в случае необходимости будет готов дать все пояснения по российской позиции".Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников, фиксированной повестки встречи нет, вопрос совместного заявления пока не решен, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Фиксированной повестки не будет. В любом случае, значительная часть времени отведена тем вопросам, которые главы государств сами захотят озвучить", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ."Мы исходим из того, что будет формат с участием делегаций и с участием ближайших помощников и тет-а-тет", - добавил он.Что касается совместного заявления по итогам этого саммита, то, как отметил Песков, "пока это не решено".Однако он сообщил, что Путин после встречи может встретиться с российскими журналистами.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, сша, в мире, россия

Путин готов говорить с Байденом на любые темы, заявили в Кремле

12:08 04.06.2021 (обновлено: 14:10 04.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Саммит РФ и США будет длиться столько, сколько решат лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, время не планируется. Поскольку это не на полях международного мероприятия, а двусторонняя (встреча), поэтому как главы государств посчитают необходимым, сколько посчитают необходимым, столько и будет", - сказал он на полях ПМЭФ.
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Президент России Владимир Путин готов дать пояснения по любой теме на встрече с лидером США Джо Байденом, в том числе по Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
"Помимо Белоруссии много субстантивных вопросов… конечно, всегда если задаются вопросы, даются оценки и представляется позиция российской стороны... Если тема будет затронута, он всегда будет готов дать соответствующие пояснения", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Тема Украины может затрагиваться в ходе саммита РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Мы не исключаем, что тема Украины может подниматься в ходе встречи, как-то затрагиваться", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Песков подчеркнул, что Путин "хорошо разбирается в этой теме и в случае необходимости будет готов дать все пояснения по российской позиции".
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников, фиксированной повестки встречи нет, вопрос совместного заявления пока не решен, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Фиксированной повестки не будет. В любом случае, значительная часть времени отведена тем вопросам, которые главы государств сами захотят озвучить", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
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"Мы исходим из того, что будет формат с участием делегаций и с участием ближайших помощников и тет-а-тет", - добавил он.
Что касается совместного заявления по итогам этого саммита, то, как отметил Песков, "пока это не решено".
Однако он сообщил, что Путин после встречи может встретиться с российскими журналистами.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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