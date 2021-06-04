https://ria.ru/20210604/krasnov-1735757466.html

Краснов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Краснов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 05.06.2021

Краснов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-04T10:14

2021-06-04T10:14

2021-06-05T10:05

петербургский международный экономический форум

игорь краснов

петербургский международный экономический форум (фонд)

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. Краснов опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Генпрокуратура РФ настаивает на "донастройке законов" для бесперебойного соблюдения прав бизнеса. Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru. Затем Краснов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

https://ria.ru/20210604/genprokuror-1735563803.html

санкт-петербург

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игорь краснов, петербургский международный экономический форум (фонд), генеральная прокуратура рф, санкт-петербург