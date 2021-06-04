https://ria.ru/20210604/krab-1735567924.html

Мурманская делегация на ПМЭФ рассказала о своем талисмане

Мурманская делегация на ПМЭФ рассказала о своем талисмане - РИА Новости, 04.06.2021

Мурманская делегация на ПМЭФ рассказала о своем талисмане

Камчатский краб по кличке Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:44

2021-06-04T10:44

2021-06-04T12:09

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

мурманская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Камчатский краб по кличке Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана, не был выловлен специально к форуму; в аквариуме на стенде региона животное чувствует себя комфортно и сбежать не пытается, рассказал РИА Новости представитель мурманской делегации.По его словам, краб с размахом клешней около 1 метра был выловлен "достаточно давно, а не специально к экономическому форуму". "Перед поездкой он жил в аквариуме в одном из ресторанов поселка Териберка для привлечения посетителей", - уточнил собеседник агентства.На стенде Мурманской области в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" Юрий обитает в аквариуме, разделенном на отдельные изолированные секции, где по соседству живут мидии, морские ежи и морские гребешки. "Если бы мы его не изолировали, эти морские обитатели были бы съедены", - сказал участник делегации региона.Во время форума, добавил он краба держат на диете согласно рекомендациям специалистов. Температура воды в его аквариуме составляет около 3-4 градусов, чтобы животное не впало в анабиоз."Юрий не испытывает никаких неудобств, чувствует себя комфортно и сбежать не пытается. А вечерами, когда в павильоне выключают свет, он развлекается тем, что играет с камнями и высовывает клешни на поверхность воды", - заключил собеседник агентства."Юрий на форуме произвел фурор, многие участники приходят к нашему стенду специально, чтобы на него посмотреть... Можно быть уверенными в том, что в дальнейшем ему не грозит быть съеденным", - сказал собеседник агентства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате, РИА Новости выступает его информационным партнером.

https://realty.ria.ru/20210603/murmansk-1735462854.html

https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735565044.html

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2021

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Талисман Юрий: делегация Мурманской области привезла на ПМЭФ камчатского краба Талисман Юрий: делегация Мурманской области привезла на ПМЭФ камчатского краба 2021-06-04T10:44 true PT0M15S

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петербургский международный экономический форум (фонд), мурманская область, общество