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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/krab-1735567924.html
Мурманская делегация на ПМЭФ рассказала о своем талисмане
Мурманская делегация на ПМЭФ рассказала о своем талисмане - РИА Новости, 04.06.2021
Мурманская делегация на ПМЭФ рассказала о своем талисмане
Камчатский краб по кличке Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:44
2021-06-04T12:09
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
мурманская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Камчатский краб по кличке Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана, не был выловлен специально к форуму; в аквариуме на стенде региона животное чувствует себя комфортно и сбежать не пытается, рассказал РИА Новости представитель мурманской делегации.По его словам, краб с размахом клешней около 1 метра был выловлен "достаточно давно, а не специально к экономическому форуму". "Перед поездкой он жил в аквариуме в одном из ресторанов поселка Териберка для привлечения посетителей", - уточнил собеседник агентства.На стенде Мурманской области в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" Юрий обитает в аквариуме, разделенном на отдельные изолированные секции, где по соседству живут мидии, морские ежи и морские гребешки. "Если бы мы его не изолировали, эти морские обитатели были бы съедены", - сказал участник делегации региона.Во время форума, добавил он краба держат на диете согласно рекомендациям специалистов. Температура воды в его аквариуме составляет около 3-4 градусов, чтобы животное не впало в анабиоз."Юрий не испытывает никаких неудобств, чувствует себя комфортно и сбежать не пытается. А вечерами, когда в павильоне выключают свет, он развлекается тем, что играет с камнями и высовывает клешни на поверхность воды", - заключил собеседник агентства."Юрий на форуме произвел фурор, многие участники приходят к нашему стенду специально, чтобы на него посмотреть... Можно быть уверенными в том, что в дальнейшем ему не грозит быть съеденным", - сказал собеседник агентства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате, РИА Новости выступает его информационным партнером.
https://realty.ria.ru/20210603/murmansk-1735462854.html
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735565044.html
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353
60
Талисман Юрий: делегация Мурманской области привезла на ПМЭФ камчатского краба
Талисман Юрий: делегация Мурманской области привезла на ПМЭФ камчатского краба
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петербургский международный экономический форум (фонд), мурманская область, общество

Мурманская делегация на ПМЭФ рассказала о своем талисмане

10:44 04.06.2021 (обновлено: 12:09 04.06.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Камчатский краб по кличке Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана, не был выловлен специально к форуму; в аквариуме на стенде региона животное чувствует себя комфортно и сбежать не пытается, рассказал РИА Новости представитель мурманской делегации.
По его словам, краб с размахом клешней около 1 метра был выловлен "достаточно давно, а не специально к экономическому форуму". "Перед поездкой он жил в аквариуме в одном из ресторанов поселка Териберка для привлечения посетителей", - уточнил собеседник агентства.
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На стенде Мурманской области в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" Юрий обитает в аквариуме, разделенном на отдельные изолированные секции, где по соседству живут мидии, морские ежи и морские гребешки. "Если бы мы его не изолировали, эти морские обитатели были бы съедены", - сказал участник делегации региона.
Во время форума, добавил он краба держат на диете согласно рекомендациям специалистов. Температура воды в его аквариуме составляет около 3-4 градусов, чтобы животное не впало в анабиоз.
"Юрий не испытывает никаких неудобств, чувствует себя комфортно и сбежать не пытается. А вечерами, когда в павильоне выключают свет, он развлекается тем, что играет с камнями и высовывает клешни на поверхность воды", - заключил собеседник агентства.
"Юрий на форуме произвел фурор, многие участники приходят к нашему стенду специально, чтобы на него посмотреть... Можно быть уверенными в том, что в дальнейшем ему не грозит быть съеденным", - сказал собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате, РИА Новости выступает его информационным партнером.
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