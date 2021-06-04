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Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы
Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы - РИА Новости, 04.06.2021
Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы
В Москве произошла чудесная история спасения котенка, застрявшего в подземной водосточной трубе.
2021-06-04T22:58
2021-06-04T22:58
2021-06-04T22:55
мосводосток
видео
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В диспетчерскую службу "Мосводостока" поступило обращение о том, что в ливневку провалился котенок. Об этом сообщил прохожий, который услышал отчаянное мяуканье из-под крышки водосточного люка.Приехавшая на место бригада обнаружила, что котенок залез в трубу диаметром 500 миллиметров, в которую невозможно подлезть человеку. Достать животное при помощи подручных средств также оказалось невозможным: четвероногий был сильно напуган и все дальше забирался вглубь трубы.Тогда специалисты прибегли к помощи робота "Мосводостока", который заехал с другой стороны трубы и вытолкал испуганного и засидевшегося гостя прямо в руки работников бригады.Продрогшего и перепачканного котенка сразу же отвезли на передержку в подмосковную клинику, где животное обработали от паразитов и взяли все анализы. Сейчас маленький искатель приключений чувствует себя хорошо.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735734211_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7916cb74d67a99b8d7014b02c1061c7a.jpg
Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы
Чудесная история спасения котенка, застрявшего в подземной водосточной трубе, произошла в Москве.
Накануне вечером в диспетчерскую службу "Мосводостока" поступило обращение о том, что в ливневку провалился котенок. Об этом сообщил прохожий, который услышал отчаянное мяуканье из-под крышки водосточного люка.
Приехавшая на место бригада обнаружила, что котенок залез в трубу диаметром 500 миллиметров, в которую невозможно подлезть человеку. Достать животное при помощи подручных средств также оказалось невозможным: четвероногий был сильно напуган и все дальше забирался вглубь трубы.
Тогда специалисты прибегли к помощи робота "Мосводостока", который заехал с другой стороны трубы и вытолкал испуганного и засидевшегося гостя прямо в руки работников бригады.
Продрогшего и перепачканного котенка сразу же отвезли на передержку в подмосковную клинику, где животное обработали от паразитов и взяли все анализы. Сейчас маленький искатель приключений чувствует себя хорошо.
2021-06-04T22:58
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мосводосток, видео
Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы
В Москве произошла чудесная история спасения котенка, застрявшего в подземной водосточной трубе.