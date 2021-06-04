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Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы
Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы - РИА Новости, 04.06.2021
Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы
В Москве произошла чудесная история спасения котенка, застрявшего в подземной водосточной трубе.
2021-06-04T22:58
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мосводосток
видео
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В диспетчерскую службу "Мосводостока" поступило обращение о том, что в ливневку провалился котенок. Об этом сообщил прохожий, который услышал отчаянное мяуканье из-под крышки водосточного люка.Приехавшая на место бригада обнаружила, что котенок залез в трубу диаметром 500 миллиметров, в которую невозможно подлезть человеку. Достать животное при помощи подручных средств также оказалось невозможным: четвероногий был сильно напуган и все дальше забирался вглубь трубы.Тогда специалисты прибегли к помощи робота "Мосводостока", который заехал с другой стороны трубы и вытолкал испуганного и засидевшегося гостя прямо в руки работников бригады.Продрогшего и перепачканного котенка сразу же отвезли на передержку в подмосковную клинику, где животное обработали от паразитов и взяли все анализы. Сейчас маленький искатель приключений чувствует себя хорошо.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы
Чудесная история спасения котенка, застрявшего в подземной водосточной трубе, произошла в Москве. Накануне вечером в диспетчерскую службу "Мосводостока" поступило обращение о том, что в ливневку провалился котенок. Об этом сообщил прохожий, который услышал отчаянное мяуканье из-под крышки водосточного люка. Приехавшая на место бригада обнаружила, что котенок залез в трубу диаметром 500 миллиметров, в которую невозможно подлезть человеку. Достать животное при помощи подручных средств также оказалось невозможным: четвероногий был сильно напуган и все дальше забирался вглубь трубы. Тогда специалисты прибегли к помощи робота "Мосводостока", который заехал с другой стороны трубы и вытолкал испуганного и засидевшегося гостя прямо в руки работников бригады. Продрогшего и перепачканного котенка сразу же отвезли на передержку в подмосковную клинику, где животное обработали от паразитов и взяли все анализы. Сейчас маленький искатель приключений чувствует себя хорошо.
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видео, мосводосток, видео
Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы
В Москве произошла чудесная история спасения котенка, застрявшего в подземной водосточной трубе.
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Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы

22:58 04.06.2021
 
Читать ria.ru в
В Москве произошла чудесная история спасения котенка, застрявшего в подземной водосточной трубе.
В диспетчерскую службу "Мосводостока" поступило обращение о том, что в ливневку провалился котенок. Об этом сообщил прохожий, который услышал отчаянное мяуканье из-под крышки водосточного люка.Приехавшая на место бригада обнаружила, что котенок залез в трубу диаметром 500 миллиметров, в которую невозможно подлезть человеку. Достать животное при помощи подручных средств также оказалось невозможным: четвероногий был сильно напуган и все дальше забирался вглубь трубы.Тогда специалисты прибегли к помощи робота "Мосводостока", который заехал с другой стороны трубы и вытолкал испуганного и засидевшегося гостя прямо в руки работников бригады.Продрогшего и перепачканного котенка сразу же отвезли на передержку в подмосковную клинику, где животное обработали от паразитов и взяли все анализы. Сейчас маленький искатель приключений чувствует себя хорошо.
 
МосводостокВидео
 
 
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