https://ria.ru/20210604/kotenok-1735734878.html

Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы

Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы - РИА Новости, 04.06.2021

Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы

В Москве произошла чудесная история спасения котенка, застрявшего в подземной водосточной трубе.

2021-06-04T22:58

2021-06-04T22:58

2021-06-04T22:55

мосводосток

видео

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В диспетчерскую службу "Мосводостока" поступило обращение о том, что в ливневку провалился котенок. Об этом сообщил прохожий, который услышал отчаянное мяуканье из-под крышки водосточного люка.Приехавшая на место бригада обнаружила, что котенок залез в трубу диаметром 500 миллиметров, в которую невозможно подлезть человеку. Достать животное при помощи подручных средств также оказалось невозможным: четвероногий был сильно напуган и все дальше забирался вглубь трубы.Тогда специалисты прибегли к помощи робота "Мосводостока", который заехал с другой стороны трубы и вытолкал испуганного и засидевшегося гостя прямо в руки работников бригады.Продрогшего и перепачканного котенка сразу же отвезли на передержку в подмосковную клинику, где животное обработали от паразитов и взяли все анализы. Сейчас маленький искатель приключений чувствует себя хорошо.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы Чудесная история спасения котенка, застрявшего в подземной водосточной трубе, произошла в Москве. Накануне вечером в диспетчерскую службу "Мосводостока" поступило обращение о том, что в ливневку провалился котенок. Об этом сообщил прохожий, который услышал отчаянное мяуканье из-под крышки водосточного люка. Приехавшая на место бригада обнаружила, что котенок залез в трубу диаметром 500 миллиметров, в которую невозможно подлезть человеку. Достать животное при помощи подручных средств также оказалось невозможным: четвероногий был сильно напуган и все дальше забирался вглубь трубы. Тогда специалисты прибегли к помощи робота "Мосводостока", который заехал с другой стороны трубы и вытолкал испуганного и засидевшегося гостя прямо в руки работников бригады. Продрогшего и перепачканного котенка сразу же отвезли на передержку в подмосковную клинику, где животное обработали от паразитов и взяли все анализы. Сейчас маленький искатель приключений чувствует себя хорошо. 2021-06-04T22:58 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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