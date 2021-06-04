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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/kosmos-1735563084.html
"Роскосмос" и Росприроднадзор будут контролировать свалки из космоса
"Роскосмос" и Росприроднадзор будут контролировать свалки из космоса - РИА Новости, 04.06.2021
"Роскосмос" и Росприроднадзор будут контролировать свалки из космоса
"Роскосмос" и Росприроднадзор договорились сотрудничать в получении оперативной информации со спутников для контроля использования земель, природных ресурсов и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:28
2021-06-04T10:28
петербургский международный экономический форум
земля
петербургский международный экономический форум (фонд)
космос - риа наука
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
роскосмос
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" и Росприроднадзор договорились сотрудничать в получении оперативной информации со спутников для контроля использования земель, природных ресурсов и свалок, сообщает госкорпорация."Четвертого июня на Петербургском международном экономическом форуме госкорпорация "Роскосмос" и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования подписали меморандум о сотрудничестве в целях сотрудничества по разработке и внедрению цифровых сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса (геопространственной аналитики)", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что сервисы помогут государству осуществлять экологический надзор с помощью спутников наблюдения Земли для оперативного получения информации об использовании земель и природных ресурсов, а также о состоянии свалок твердых коммунальных отходов.Сейчас российская гражданская орбитальная группировка наблюдения Земли состоит из 11 спутников: один "Ресурс-П", пять "Канопусов-В", три "Метеора-М" и два "Электро-Л". Как сообщал "Роскосмос", в 2021 году планируется запустить спутник "Метеор-М", в 2022 году - два "Ресурса-П", один "Обзор-Р" и один "Кондор-ФКА", в 2023 году - один "Арктика-М" и один "Кондор-ФКА".
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735553954.html
https://ria.ru/20210525/svalki-1733859843.html
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земля, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), роскосмос, общество

"Роскосмос" и Росприроднадзор будут контролировать свалки из космоса

10:28 04.06.2021
 
© Фото : Юлия АхмедоваНесанкционированная свалка в селе Новый Параул
Несанкционированная свалка в селе Новый Параул - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Юлия Ахмедова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" и Росприроднадзор договорились сотрудничать в получении оперативной информации со спутников для контроля использования земель, природных ресурсов и свалок, сообщает госкорпорация.
"Четвертого июня на Петербургском международном экономическом форуме госкорпорация "Роскосмос" и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования подписали меморандум о сотрудничестве в целях сотрудничества по разработке и внедрению цифровых сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса (геопространственной аналитики)", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Отмечается, что сервисы помогут государству осуществлять экологический надзор с помощью спутников наблюдения Земли для оперативного получения информации об использовании земель и природных ресурсов, а также о состоянии свалок твердых коммунальных отходов.
Сейчас российская гражданская орбитальная группировка наблюдения Земли состоит из 11 спутников: один "Ресурс-П", пять "Канопусов-В", три "Метеора-М" и два "Электро-Л". Как сообщал "Роскосмос", в 2021 году планируется запустить спутник "Метеор-М", в 2022 году - два "Ресурса-П", один "Обзор-Р" и один "Кондор-ФКА", в 2023 году - один "Арктика-М" и один "Кондор-ФКА".
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