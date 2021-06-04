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В Москве выявили 2817 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2817 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.06.2021

В Москве выявили 2817 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 - более 2,8 тысячи - за последние сутки зафиксировано в Москве, вторую позицию занимает Санкт-Петербург — там... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:33

2021-06-04T11:33

2021-06-04T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 - более 2,8 тысячи - за последние сутки зафиксировано в Москве, вторую позицию занимает Санкт-Петербург — там прирост составил свыше 830 случаев, на третьем месте Подмосковье с 766 случаями, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение (новых случаев заражения коронавирусной инфекцией) по субъектам: Москва - 2817, Санкт-Петербург - 834, Московская область - 766", - говорится в сообщении.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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