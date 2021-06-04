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В Москве выявили 2817 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2817 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.06.2021
В Москве выявили 2817 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 - более 2,8 тысячи - за последние сутки зафиксировано в Москве, вторую позицию занимает Санкт-Петербург — там... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:33
2021-06-04T11:33
2021-06-04T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 - более 2,8 тысячи - за последние сутки зафиксировано в Москве, вторую позицию занимает Санкт-Петербург — там прирост составил свыше 830 случаев, на третьем месте Подмосковье с 766 случаями, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение (новых случаев заражения коронавирусной инфекцией) по субъектам: Москва - 2817, Санкт-Петербург - 834, Московская область - 766", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество