https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735580549.html

В России выявили 8947 новых случаев COVID-19

В России выявили 8947 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021

В России выявили 8947 новых случаев COVID-19

Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8947, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:32

2021-06-04T11:32

2021-06-04T12:29

воз

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распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8947, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне их было 8933. Темп прироста — 0,18%. Не было симптомов у 15% заразившихся. Умерли 377 человек, выписали после лечения — 8530.Больше всего заболевших — в Москве (2817), Санкт-Петербурге (834), Подмосковье (766), Ростовской (161), Нижегородской (159) и Воронежской (142) областях. Минимальный показатель отмечен в Туве (три) и на Чукотке (два).Ни одного случая нет в Ненецком автономном округе.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 108 129 человек, из них 123 037 скончались, а 4 720 512 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 171,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже достигло 172,1 миллиона. Более 3,6 миллиона пациентов спасти не удалось.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия в этом списке занимает шестую строчку и опережает Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

франция

италия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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