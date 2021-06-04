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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735580549.html
В России выявили 8947 новых случаев COVID-19
В России выявили 8947 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021
В России выявили 8947 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8947, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:32
2021-06-04T12:29
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общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8947, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне их было 8933. Темп прироста — 0,18%. Не было симптомов у 15% заразившихся. Умерли 377 человек, выписали после лечения — 8530.Больше всего заболевших — в Москве (2817), Санкт-Петербурге (834), Подмосковье (766), Ростовской (161), Нижегородской (159) и Воронежской (142) областях. Минимальный показатель отмечен в Туве (три) и на Чукотке (два).Ни одного случая нет в Ненецком автономном округе.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 108 129 человек, из них 123 037 скончались, а 4 720 512 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 171,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже достигло 172,1 миллиона. Более 3,6 миллиона пациентов спасти не удалось.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия в этом списке занимает шестую строчку и опережает Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
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воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 8947 новых случаев COVID-19

11:32 04.06.2021 (обновлено: 12:29 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8947, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне их было 8933. Темп прироста — 0,18%. Не было симптомов у 15% заразившихся. Умерли 377 человек, выписали после лечения — 8530.
Больше всего заболевших — в Москве (2817), Санкт-Петербурге (834), Подмосковье (766), Ростовской (161), Нижегородской (159) и Воронежской (142) областях. Минимальный показатель отмечен в Туве (три) и на Чукотке (два).
Ни одного случая нет в Ненецком автономном округе.
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Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 108 129 человек, из них 123 037 скончались, а 4 720 512 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 171,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже достигло 172,1 миллиона. Более 3,6 миллиона пациентов спасти не удалось.
США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия в этом списке занимает шестую строчку и опережает Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
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