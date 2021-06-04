https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735540270.html

В РАН заявили о недопустимости выступлений "ковид-диссидентов" на ТВ

В РАН заявили о недопустимости выступлений "ковид-диссидентов" на ТВ - РИА Новости, 04.06.2021

В РАН заявили о недопустимости выступлений "ковид-диссидентов" на ТВ

Российские государственные телеканалы не должны предоставлять эфир "ковид-диссидентам", потому что простые зрители после выступления этих якобы специалистов... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T04:21

2021-06-04T04:21

2021-06-04T04:22

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр сергеев (ран)

российская академия наук

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российские государственные телеканалы не должны предоставлять эфир "ковид-диссидентам", потому что простые зрители после выступления этих якобы специалистов будут сомневаться в необходимости вакцинироваться от COVID-19, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент Российской академии наук Александр Сергеев.По его словам, то, что сейчас по-прежнему невысока доля россиян, привитых от коронавируса, не связано с недостаточной информированностью людей.Причем телевизионные каналы дают для таких выступлений лучшее время, отметил глава РАН. И такие передачи вызывают сомнения у людей - надо вакцинироваться или нет, добавил он."Это касается и государственных телевизионных каналов. Ну нельзя такое делать. Я понимаю, что существует прайм-тайм, чтобы смотрели больше. Но если есть государственная политика в области вакцинации, то за этим нужно следить", - отметил Сергеев. "Я не призываю к тому, чтобы того или иного человека не допускать до ток-шоу, но, по крайней мере должны быть какие-то обращения к нему. Мне кажется, что все-таки государственные средства массовой информации должны больше работать здесь", - добавил он.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591249350.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр сергеев (ран), российская академия наук, общество