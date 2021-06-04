https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735540270.html
В РАН заявили о недопустимости выступлений "ковид-диссидентов" на ТВ
В РАН заявили о недопустимости выступлений "ковид-диссидентов" на ТВ - РИА Новости, 04.06.2021
В РАН заявили о недопустимости выступлений "ковид-диссидентов" на ТВ
Российские государственные телеканалы не должны предоставлять эфир "ковид-диссидентам", потому что простые зрители после выступления этих якобы специалистов... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T04:21
2021-06-04T04:21
2021-06-04T04:22
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр сергеев (ран)
российская академия наук
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российские государственные телеканалы не должны предоставлять эфир "ковид-диссидентам", потому что простые зрители после выступления этих якобы специалистов будут сомневаться в необходимости вакцинироваться от COVID-19, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент Российской академии наук Александр Сергеев.По его словам, то, что сейчас по-прежнему невысока доля россиян, привитых от коронавируса, не связано с недостаточной информированностью людей.Причем телевизионные каналы дают для таких выступлений лучшее время, отметил глава РАН. И такие передачи вызывают сомнения у людей - надо вакцинироваться или нет, добавил он."Это касается и государственных телевизионных каналов. Ну нельзя такое делать. Я понимаю, что существует прайм-тайм, чтобы смотрели больше. Но если есть государственная политика в области вакцинации, то за этим нужно следить", - отметил Сергеев. "Я не призываю к тому, чтобы того или иного человека не допускать до ток-шоу, но, по крайней мере должны быть какие-то обращения к нему. Мне кажется, что все-таки государственные средства массовой информации должны больше работать здесь", - добавил он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр сергеев (ран), российская академия наук, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Российские государственные телеканалы не должны предоставлять эфир "ковид-диссидентам", потому что простые зрители после выступления этих якобы специалистов будут сомневаться в необходимости вакцинироваться от COVID-19, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент Российской академии наук Александр Сергеев
.
По его словам, то, что сейчас по-прежнему невысока доля россиян, привитых от коронавируса, не связано с недостаточной информированностью людей.
"Нет, все, конечно, знают о вакцинации. Но иногда у нас подчеркивается и раздувается ковид-диссидентство. Причем бывают ситуации, когда люди вроде бы от науки, от медицины в своих выступлениях, может быть, в пылу полемики или еще чего-нибудь допускают такие высказывания, после которых народ может сказать: "Если профессор-медик, светило, говорит такое, значит, вирус, вакцинация - это все фигня", - сказал Сергеев.
Причем телевизионные каналы дают для таких выступлений лучшее время, отметил глава РАН. И такие передачи вызывают сомнения у людей - надо вакцинироваться или нет, добавил он.
"Это касается и государственных телевизионных каналов. Ну нельзя такое делать. Я понимаю, что существует прайм-тайм, чтобы смотрели больше. Но если есть государственная политика в области вакцинации, то за этим нужно следить", - отметил Сергеев. "Я не призываю к тому, чтобы того или иного человека не допускать до ток-шоу, но, по крайней мере должны быть какие-то обращения к нему. Мне кажется, что все-таки государственные средства массовой информации должны больше работать здесь", - добавил он.