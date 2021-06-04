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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/koreya-1735736280.html
Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы - РИА Новости, 04.06.2021
Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Президент России Владимир Путин, говоря о северокорейской ядерной проблеме, заявил, что решение должно строиться не на санкциях и удушении, а наоборот - на... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T23:09
2021-06-04T23:21
россия
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о северокорейской ядерной проблеме, заявил, что решение должно строиться не на санкциях и удушении, а наоборот - на создании условий, которые гарантировали бы безопасность КНДР."Мы категорически против распространения по планете оружия массового уничтожения. Все это знают, в том числе и наши друзья в Северной Корее. Но вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что решение этой проблемы должно строиться не способом удушения Северной Кореи или дальнейших санкций в отношении этой страны, а наоборот - способом создания условий, которые гарантировали бы безопасность северокорейцев", - сказал он на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.По словам Путина, "действуя с таких позиций, набравшись такта, терпения и желания решить этот вопрос", можно было бы добиться результата."Между прочим, на протяжении предыдущих лет, когда была хотя бы предпринята попытка пойти по этому пути, мы наблюдали и позитивные тенденции, в том числе и положительную реакцию со стороны руководства Северной Кореи. Но, к сожалению, потом партнеры Северной Кореи, прежде всего, американские партнеры, отходили от ранее взятых на себя обязательств, и это вызывало новый виток напряженности", - добавил Путин.Президент России Владимир Путин выразил надежду, что оптимальное решение по урегулированию северокорейской ядерной проблемы будет найдено."Хочется думать, что мы все, и Россия в том числе, найдём оптимальный путь решения северокорейской проблемы. Но один из них, поскольку мы живем в этом смысле в одном регионе, и Россия в этом смысле региональная держава, мы имеем прямую границу с КНДР, у нас есть и такой инструментарий, как трехсторонние программы сотрудничества, прежде всего, в сфере экономики", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735735088.html
https://ria.ru/20210604/yaponiya-1735735277.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, кндр (северная корея)

Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы

23:09 04.06.2021 (обновлено: 23:21 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о северокорейской ядерной проблеме, заявил, что решение должно строиться не на санкциях и удушении, а наоборот - на создании условий, которые гарантировали бы безопасность КНДР.
"Мы категорически против распространения по планете оружия массового уничтожения. Все это знают, в том числе и наши друзья в Северной Корее. Но вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что решение этой проблемы должно строиться не способом удушения Северной Кореи или дальнейших санкций в отношении этой страны, а наоборот - способом создания условий, которые гарантировали бы безопасность северокорейцев", - сказал он на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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По словам Путина, "действуя с таких позиций, набравшись такта, терпения и желания решить этот вопрос", можно было бы добиться результата.
"Между прочим, на протяжении предыдущих лет, когда была хотя бы предпринята попытка пойти по этому пути, мы наблюдали и позитивные тенденции, в том числе и положительную реакцию со стороны руководства Северной Кореи. Но, к сожалению, потом партнеры Северной Кореи, прежде всего, американские партнеры, отходили от ранее взятых на себя обязательств, и это вызывало новый виток напряженности", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что оптимальное решение по урегулированию северокорейской ядерной проблемы будет найдено.
"Хочется думать, что мы все, и Россия в том числе, найдём оптимальный путь решения северокорейской проблемы. Но один из них, поскольку мы живем в этом смысле в одном регионе, и Россия в этом смысле региональная держава, мы имеем прямую границу с КНДР, у нас есть и такой инструментарий, как трехсторонние программы сотрудничества, прежде всего, в сфере экономики", - сказал Путин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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