https://ria.ru/20210604/kitay-1735559956.html

В США призвали Китай обнародовать записи заболевших в лаборатории в Ухане

В США призвали Китай обнародовать записи заболевших в лаборатории в Ухане - РИА Новости, 04.06.2021

В США призвали Китай обнародовать записи заболевших в лаборатории в Ухане

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал Китай обнародовать медицинские данные девяти человек, чьи необъяснимые недомогания предшествовали пандемии, в том... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:15

2021-06-04T10:15

2021-06-04T10:15

распространение коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

воз

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китай

ухань

сша

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал Китай обнародовать медицинские данные девяти человек, чьи необъяснимые недомогания предшествовали пандемии, в том числе трех сотрудников Уханьской лаборатории, сообщает издание Financial Times.По мнению Фаучи, пролить свет на истоки COVID-19 помогут записи трех сотрудников Уханьской лаборатории, о некой болезни в ноябре 2019 года, о которых ранее сообщали СМИ, и шести китайских горняков, почувствовавших недомогание после посещения пещеры с летучими мышами в 2012 году. Ученые из Уханьского института вирусологии впоследствии посетили эту пещеру, чтобы взять медицинские образцы у летучих мышей, а трое из заболевших горняков скончались, отмечает издание."Я хотел бы увидеть медицинские записи трех человек, которые, как сообщалось, заболели в 2019 году... Они действительно заболели, и если да, то чем они заболели?" - приводит издание слова Фаучи.Инфекционист также хотел бы ознакомиться с данными горняков, заболевших почти 10 лет назад."Что значится в медицинских записях этих людей? Был ли у этих людей вирус? Что это было?", - заявил Фаучи.По словам Фаучи, "весьма допустимо", что Sars-Cov-2 появился в этой пещере, и вирус "либо начал распространяться естественным путем, либо прошел через лабораторию".В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

https://rsport.ria.ru/20210604/koronavirus-1735554475.html

https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735539082.html

китай

ухань

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус covid-19, воз, мид кнр, китай, ухань, сша, в мире