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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210604/kino-1735563548.html
Съемки фильма "Миссия невыполнима-7" остановлены из-за вспышки COVID-19
Съемки фильма "Миссия невыполнима-7" остановлены из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021
Съемки фильма "Миссия невыполнима-7" остановлены из-за вспышки COVID-19
Вся съемочная группа блокбастера "Миссия невыполнима-7" во главе с актером Томом Крузом ушла на двухнедельный карантин после съемок сцены в одном из британских... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:31
2021-06-04T10:31
коронавирус covid-19
великобритания
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кино и сериалы
новости культуры
том круз
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вся съемочная группа блокбастера "Миссия невыполнима-7" во главе с актером Томом Крузом ушла на двухнедельный карантин после съемок сцены в одном из британских ночных клубов, сообщает газета Sun.Источники сообщили, что четыре танцовщицы, на расстоянии двух метров от которых находился Круз, позднее сдали положительный тест на COVID-19. Последующая проверка выявила коронавирусную инфекцию еще у десяти кинематографистов.По информации издания, начиная со вторника, 60 человек, составляющие съемочную группу фильма, соблюдают режим вынужденной изоляции, который продлится 14 дней.Как отмечается, в декабре Круз в жесткой форме пообещал уволить сотрудников, не соблюдающих правила защиты от коронавируса. "Том разъярен произошедшим, особенно после сделанного им предупреждения в прошлом году", - сообщил источник.В серии боевиков "Миссия невыполнима" вышло уже шесть фильмов с неизменным Томом Крузом в главной роли. Фильмы этой серии получили прибыль более чем 3,5 миллиарда долларов.
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коронавирус covid-19, великобритания, кино и сериалы, новости культуры, том круз

Съемки фильма "Миссия невыполнима-7" остановлены из-за вспышки COVID-19

10:31 04.06.2021
 
© AFP 2021 / Alberto PizzoliАмериканский актер Том Круз и британско-американская актриса Хейли Этвелл во время съемок фильма "Миссия невыполнима: Либра"
Американский актер Том Круз и британско-американская актриса Хейли Этвелл во время съемок фильма Миссия невыполнима: Либра - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вся съемочная группа блокбастера "Миссия невыполнима-7" во главе с актером Томом Крузом ушла на двухнедельный карантин после съемок сцены в одном из британских ночных клубов, сообщает газета Sun.
Источники сообщили, что четыре танцовщицы, на расстоянии двух метров от которых находился Круз, позднее сдали положительный тест на COVID-19. Последующая проверка выявила коронавирусную инфекцию еще у десяти кинематографистов.
По информации издания, начиная со вторника, 60 человек, составляющие съемочную группу фильма, соблюдают режим вынужденной изоляции, который продлится 14 дней.
Как отмечается, в декабре Круз в жесткой форме пообещал уволить сотрудников, не соблюдающих правила защиты от коронавируса. "Том разъярен произошедшим, особенно после сделанного им предупреждения в прошлом году", - сообщил источник.
В серии боевиков "Миссия невыполнима" вышло уже шесть фильмов с неизменным Томом Крузом в главной роли. Фильмы этой серии получили прибыль более чем 3,5 миллиарда долларов.
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