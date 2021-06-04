Путин ответил на обвинения в причастности России к кибератакам
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Никаких злонамеренных действий со стороны России в отношении США не было и нет, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения о причастности России к кибератакам.
Ранее сообщалось о кибератаке на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food, которая привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.
"Я надеюсь, что это прежде всего показатель того, что те люди, которые умеют думать, они видят на самом деле, что никаких злонамеренных действий со стороны России в помине не было и нет. Вот это прежде всего. И конечно, видимо, кто-то стал задумываться над тем, а что же на самом деле происходит и нет ли необходимости взглянуть в суть этой проблемы", - сказал Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос о якобы причастности России к кибератакам на трубопровод и мясокомбинат и комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что доказательств этому он не видит.