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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/kiberataki-1735715362.html
Путин ответил на обвинения в причастности России к кибератакам
Путин ответил на обвинения в причастности России к кибератакам - РИА Новости, 04.06.2021
Путин ответил на обвинения в причастности России к кибератакам
Никаких злонамеренных действий со стороны России в отношении США не было и нет, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения о причастности России... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:36
2021-06-04T19:36
петербургский международный экономический форум
colonial pipeline
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Никаких злонамеренных действий со стороны России в отношении США не было и нет, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения о причастности России к кибератакам.Ранее сообщалось о кибератаке на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food, которая привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны."Я надеюсь, что это прежде всего показатель того, что те люди, которые умеют думать, они видят на самом деле, что никаких злонамеренных действий со стороны России в помине не было и нет. Вот это прежде всего. И конечно, видимо, кто-то стал задумываться над тем, а что же на самом деле происходит и нет ли необходимости взглянуть в суть этой проблемы", - сказал Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос о якобы причастности России к кибератакам на трубопровод и мясокомбинат и комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что доказательств этому он не видит.
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colonial pipeline, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, владимир путин, сша, в мире

Путин ответил на обвинения в причастности России к кибератакам

19:36 04.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Никаких злонамеренных действий со стороны России в отношении США не было и нет, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения о причастности России к кибератакам.
Ранее сообщалось о кибератаке на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food, которая привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.
"Я надеюсь, что это прежде всего показатель того, что те люди, которые умеют думать, они видят на самом деле, что никаких злонамеренных действий со стороны России в помине не было и нет. Вот это прежде всего. И конечно, видимо, кто-то стал задумываться над тем, а что же на самом деле происходит и нет ли необходимости взглянуть в суть этой проблемы", - сказал Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос о якобы причастности России к кибератакам на трубопровод и мясокомбинат и комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что доказательств этому он не видит.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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МИД назвал путь обвинений в кибератаках тупиковым
 
Петербургский международный экономический форумColonial PipelineРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Джо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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