https://ria.ru/20210604/khakery-1735546710.html

В США заявили о готовности к контрудару против зарубежных хакеров

В США заявили о готовности к контрудару против зарубежных хакеров - РИА Новости, 04.06.2021

В США заявили о готовности к контрудару против зарубежных хакеров

Спецслужбы США ведут слежку за иностранными хакерами, в том числе в России, чтобы в случае приказа из Белого дома провести против них встречную кибероперацию,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:22

2021-06-04T08:22

2021-06-04T08:36

джо байден

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спецслужбы США ведут слежку за иностранными хакерами, в том числе в России, чтобы в случае приказа из Белого дома провести против них встречную кибероперацию, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.Как сообщается, администрация президента Джо Байдена намерена рассматривать хакерские атаки с помощью программ-вымогателей как угрозу национальной безопасности и основной источник ущерба для экономики страны. "В настоящий момент это самая больная и горячая проблема (администрации США)", - заявил бывший американский чиновник.По данным телеканала, спецслужбы США начали следить за хакерскими группами в других странах еще летом 2019 года – до прихода к власти Байдена. Источники говорят, что накопленная таким образом информация поможет США нанести контрудар в случае соответствующего приказа президента.В то же время в юридических кругах подобного рода операции расцениваются как неоднозначные. Кроме того, весьма вероятным развитием событий называется, что Россия примет ответные меры в случае американских кибератак против объектов на ее территории.Ранее Байден заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках. Последним таким инцидентом стало проникновение в систему крупнейшего в мире производителя мяса JBS. По данным СМИ, к атаке может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.

https://ria.ru/20210518/khakery-1732874519.html

https://ria.ru/20210604/blinken-1735536001.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, россия, сша, в мире