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В США заявили о готовности к контрудару против зарубежных хакеров
В США заявили о готовности к контрудару против зарубежных хакеров - РИА Новости, 04.06.2021
В США заявили о готовности к контрудару против зарубежных хакеров
Спецслужбы США ведут слежку за иностранными хакерами, в том числе в России, чтобы в случае приказа из Белого дома провести против них встречную кибероперацию,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:22
2021-06-04T08:36
джо байден
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спецслужбы США ведут слежку за иностранными хакерами, в том числе в России, чтобы в случае приказа из Белого дома провести против них встречную кибероперацию, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.Как сообщается, администрация президента Джо Байдена намерена рассматривать хакерские атаки с помощью программ-вымогателей как угрозу национальной безопасности и основной источник ущерба для экономики страны. "В настоящий момент это самая больная и горячая проблема (администрации США)", - заявил бывший американский чиновник.По данным телеканала, спецслужбы США начали следить за хакерскими группами в других странах еще летом 2019 года – до прихода к власти Байдена. Источники говорят, что накопленная таким образом информация поможет США нанести контрудар в случае соответствующего приказа президента.В то же время в юридических кругах подобного рода операции расцениваются как неоднозначные. Кроме того, весьма вероятным развитием событий называется, что Россия примет ответные меры в случае американских кибератак против объектов на ее территории.Ранее Байден заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках. Последним таким инцидентом стало проникновение в систему крупнейшего в мире производителя мяса JBS. По данным СМИ, к атаке может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.
https://ria.ru/20210518/khakery-1732874519.html
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джо байден, россия, сша, в мире

В США заявили о готовности к контрудару против зарубежных хакеров

08:22 04.06.2021 (обновлено: 08:36 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спецслужбы США ведут слежку за иностранными хакерами, в том числе в России, чтобы в случае приказа из Белого дома провести против них встречную кибероперацию, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.
Как сообщается, администрация президента Джо Байдена намерена рассматривать хакерские атаки с помощью программ-вымогателей как угрозу национальной безопасности и основной источник ущерба для экономики страны. "В настоящий момент это самая больная и горячая проблема (администрации США)", - заявил бывший американский чиновник.
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По данным телеканала, спецслужбы США начали следить за хакерскими группами в других странах еще летом 2019 года – до прихода к власти Байдена. Источники говорят, что накопленная таким образом информация поможет США нанести контрудар в случае соответствующего приказа президента.
В то же время в юридических кругах подобного рода операции расцениваются как неоднозначные. Кроме того, весьма вероятным развитием событий называется, что Россия примет ответные меры в случае американских кибератак против объектов на ее территории.
Ранее Байден заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках. Последним таким инцидентом стало проникновение в систему крупнейшего в мире производителя мяса JBS. По данным СМИ, к атаке может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.
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