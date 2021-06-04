https://ria.ru/20210604/katar-1735652964.html

Объем инвестиций Катара в Россию увеличился вдвое, заявил эмир

Объем инвестиций Катара в Россию увеличился вдвое, заявил эмир - РИА Новости, 04.06.2021

Объем инвестиций Катара в Россию увеличился вдвое, заявил эмир

Объем инвестиций Катара в РФ за последние годы увеличился вдвое, Доха надеется, что эта тенденция сохранится, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:46

2021-06-04T15:46

2021-06-04T15:46

петербургский международный экономический форум

россия

тамим бен хамад аль тани

петербургский международный экономический форум (фонд)

москва

доха

экономика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Объем инвестиций Катара в РФ за последние годы увеличился вдвое, Доха надеется, что эта тенденция сохранится, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.Выступая с речью на ПМЭФ по видеосвязи, он подчеркнул, что Катар гордится прочными историческими отношениями с Россией, которые получили заметное развитие за последние два десятилетия в политической, экономической областях и в торгово-инвестиционной сфере."В этой связи мы подтверждаем свою высокую оценку уровня нашего активного взаимодействия в сфере экономики, в частности в энергетике и вновь выражаем нашу убежденность в высоком потенциале российской экономики и важности инвестиций в нее", - заявил эмир Катара."Объем катарских инвестиций в российскую экономику в последние годы увеличился вдвое. Надеемся, что эта тенденция сохранится", - добавил он, отметив, что Катар занимает лидирующие позиции среди иностранных инвесторов в России.При этом Аль Тани добавил, что экономическое сотрудничество между Дохой и Москвой не сводится лишь к прямым инвестициям, а охватывает взаимную координацию в создании международных рамок по поддержке этого сотрудничества.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://rsport.ria.ru/20210604/futbol-1735647373.html

https://ria.ru/20210603/katar-1735368026.html

россия

москва

доха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тамим бен хамад аль тани, петербургский международный экономический форум (фонд), москва, доха, экономика