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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/katar-1735652964.html
Объем инвестиций Катара в Россию увеличился вдвое, заявил эмир
Объем инвестиций Катара в Россию увеличился вдвое, заявил эмир - РИА Новости, 04.06.2021
Объем инвестиций Катара в Россию увеличился вдвое, заявил эмир
Объем инвестиций Катара в РФ за последние годы увеличился вдвое, Доха надеется, что эта тенденция сохранится, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:46
2021-06-04T15:46
петербургский международный экономический форум
россия
тамим бен хамад аль тани
петербургский международный экономический форум (фонд)
москва
доха
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Объем инвестиций Катара в РФ за последние годы увеличился вдвое, Доха надеется, что эта тенденция сохранится, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.Выступая с речью на ПМЭФ по видеосвязи, он подчеркнул, что Катар гордится прочными историческими отношениями с Россией, которые получили заметное развитие за последние два десятилетия в политической, экономической областях и в торгово-инвестиционной сфере."В этой связи мы подтверждаем свою высокую оценку уровня нашего активного взаимодействия в сфере экономики, в частности в энергетике и вновь выражаем нашу убежденность в высоком потенциале российской экономики и важности инвестиций в нее", - заявил эмир Катара."Объем катарских инвестиций в российскую экономику в последние годы увеличился вдвое. Надеемся, что эта тенденция сохранится", - добавил он, отметив, что Катар занимает лидирующие позиции среди иностранных инвесторов в России.При этом Аль Тани добавил, что экономическое сотрудничество между Дохой и Москвой не сводится лишь к прямым инвестициям, а охватывает взаимную координацию в создании международных рамок по поддержке этого сотрудничества.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://rsport.ria.ru/20210604/futbol-1735647373.html
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россия, тамим бен хамад аль тани, петербургский международный экономический форум (фонд), москва, доха, экономика

Объем инвестиций Катара в Россию увеличился вдвое, заявил эмир

15:46 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Объем инвестиций Катара в РФ за последние годы увеличился вдвое, Доха надеется, что эта тенденция сохранится, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
Выступая с речью на ПМЭФ по видеосвязи, он подчеркнул, что Катар гордится прочными историческими отношениями с Россией, которые получили заметное развитие за последние два десятилетия в политической, экономической областях и в торгово-инвестиционной сфере.
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"В этой связи мы подтверждаем свою высокую оценку уровня нашего активного взаимодействия в сфере экономики, в частности в энергетике и вновь выражаем нашу убежденность в высоком потенциале российской экономики и важности инвестиций в нее", - заявил эмир Катара.
"Объем катарских инвестиций в российскую экономику в последние годы увеличился вдвое. Надеемся, что эта тенденция сохранится", - добавил он, отметив, что Катар занимает лидирующие позиции среди иностранных инвесторов в России.
При этом Аль Тани добавил, что экономическое сотрудничество между Дохой и Москвой не сводится лишь к прямым инвестициям, а охватывает взаимную координацию в создании международных рамок по поддержке этого сотрудничества.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияТамим бен Хамад Аль ТаниПетербургский международный экономический форум (фонд)МоскваДохаЭкономика
 
 
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