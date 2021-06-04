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Туризм
https://ria.ru/20210604/kareliya-1735653401.html
Глава Карелии рассказал, что мешает развитию туризма в регионе
Глава Карелии рассказал, что мешает развитию туризма в регионе - РИА Новости, 04.06.2021
Глава Карелии рассказал, что мешает развитию туризма в регионе
Турпоток в 2020 году в Карелии составил около 830 тысяч человек, но он мог быть больше, если бы в регионе было достаточное количество мест для размещения,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:29
2021-06-04T16:29
туризм
отдых в россии 2021 летом
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
белое море
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Турпоток в 2020 году в Карелии составил около 830 тысяч человек, но он мог быть больше, если бы в регионе было достаточное количество мест для размещения, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава республики Артур Парфенчиков."У нас побывали порядка 830 тысяч человек за прошлый год. Это учтенные туристы, а по наших данным, больше двух миллионов в год так или иначе посещает Карелию. Но сегодня рост посещаемости сдерживает главная проблема – недостаточно мест размещения", – сообщил Парфенчиков.Он отметил, что в регионе планируется развивать круглогодичный туризм, а для того, чтобы была возможность принять всех желающих, власти предприняли ряд шагов для ускорения темпов строительства гостиниц."Сейчас внесли законопроект в наш региональный парламент по освобождению от имущественных налогов на вновь построенные места размещения сроком на пять лет. Также пытаемся привлечь инвесторов", – добавил Парфенчиков. Так, например, отметил глава региона, в прошлом году было заключено соглашение с финскими партнерами о развитии трансграничного туризма, в рамках которого будет создана соответствующая инфраструктура – дороги, пункты пропуска.Отдельное направление в развитии туризма – Белое море. По словам Парфенчикова, часть средств, выделенных правительством по индивидуальному плану развития республики, будет направлена на создание парка у археологического комплекса беломорских петроглифов. "Надеюсь, что к 23-му году удастся осуществить проект экологический – маршруты и гостиницы, которые будут в северном стиле", – добавил глава региона.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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белое море
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отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, белое море, петербургский международный экономический форум (фонд), туристы, новости - туризм, артур парфенчиков, республика карелия

Глава Карелии рассказал, что мешает развитию туризма в регионе

16:29 04.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкМузея-заповедник "Кижи" в Карелии
Музея-заповедник Кижи в Карелии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Турпоток в 2020 году в Карелии составил около 830 тысяч человек, но он мог быть больше, если бы в регионе было достаточное количество мест для размещения, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава республики Артур Парфенчиков.
"У нас побывали порядка 830 тысяч человек за прошлый год. Это учтенные туристы, а по наших данным, больше двух миллионов в год так или иначе посещает Карелию. Но сегодня рост посещаемости сдерживает главная проблема – недостаточно мест размещения", – сообщил Парфенчиков.
Он отметил, что в регионе планируется развивать круглогодичный туризм, а для того, чтобы была возможность принять всех желающих, власти предприняли ряд шагов для ускорения темпов строительства гостиниц.
"Сейчас внесли законопроект в наш региональный парламент по освобождению от имущественных налогов на вновь построенные места размещения сроком на пять лет. Также пытаемся привлечь инвесторов", – добавил Парфенчиков. Так, например, отметил глава региона, в прошлом году было заключено соглашение с финскими партнерами о развитии трансграничного туризма, в рамках которого будет создана соответствующая инфраструктура – дороги, пункты пропуска.
Отдельное направление в развитии туризма – Белое море. По словам Парфенчикова, часть средств, выделенных правительством по индивидуальному плану развития республики, будет направлена на создание парка у археологического комплекса беломорских петроглифов. "Надеюсь, что к 23-му году удастся осуществить проект экологический – маршруты и гостиницы, которые будут в северном стиле", – добавил глава региона.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Туризмотдых в России 2021 летомкуда можно лететьотдых на морекуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмБелое мореПетербургский международный экономический форум (фонд)туристыНовости - ТуризмАртур ПарфенчиковРеспублика Карелия
 
 
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