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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210604/karabakh-1735492935.html
"Захватить рубежи". В споре между Арменией и Азербайджаном — новый игрок
"Захватить рубежи". В споре между Арменией и Азербайджаном — новый игрок - РИА Новости, 04.06.2021
"Захватить рубежи". В споре между Арменией и Азербайджаном — новый игрок
Разблокировка транспортных коридоров между Арменией и Азербайджаном под вопросом: напряженность на границе не снижается. Ереван обвиняет соседей в незаконном... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:00
2021-06-04T08:04
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
вагаршак арутюнян
обсе
мид ирана
ильхам алиев
иран
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Разблокировка транспортных коридоров между Арменией и Азербайджаном под вопросом: напряженность на границе не снижается. Ереван обвиняет соседей в незаконном вторжении. Баку уверяет, что проводит демаркацию на основе советских карт. В ситуацию вмешался Иран, усмотрев в ней опасность для себя. Чем чревато очередное обострение, разбиралось РИА Новости. Инициативы Пашиняна"Трехсторонняя комиссия Армении, России и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций не может продолжать работу в таких условиях. Ереван сделает все, чтобы проблемы на границе разрешились мирными и дипломатическими средствами", — заявил и. о. вице-премьера Армении Мгер Григорян. Никол Пашинян обратился за помощью к сопредседателям Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США. Азербайджанцы на прошлой неделе захватили в плен шестерых армянских военных, назвав их диверсантами. Инцидент произошел в районе села Кут. Это Гегаркуникская область Армении, граничащая с Кельбаджарским районом, который в ноябре перешел под контроль Баку. "Диверсанты пересекли государственную границу в двух направлениях. Подразделения азербайджанской армии приняли меры при попытке противника заминировать пути снабжения и проходы к нашим постам", — объяснили в Минобороны Азербайджана. Ереван видит ситуацию иначе. "Военных похитили с территории Армении, а не взяли в плен. Они обустраивали границу и минировали прилегающие территории. Мины ставили с предупреждающими знаками. Мы не смиримся с присутствием азербайджанских сил на нашей земле", — подчеркнул Пашинян. Посетив село Кут, он предложил план урегулирования: азербайджанские и армянские военные должны одновременно покинуть приграничную зону. На спорных участках Пашинян хотел бы разместить наблюдателей из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В Москве инициативу приняли к сведению. Здесь ее изложил и. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян, прибывший на переговоры с российскими коллегами. Азербайджан проигнорировал идеи Пашиняна, назвав их "предвыборной риторикой". При этом Ильхам Алиев еще раз напомнил, что "Зангезурский коридор — это неизбежность", и призвал не связывать вопросы демаркации с разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе. Красная линия ТегеранаМинская группа ОБСЕ пока хранит молчание. Но неожиданно высказался Иран — один из основных партнеров и Армении, и Азербайджана. "Граница с Арменией — красная линия для Тегерана. Баку продолжает попытки захватить армянские южные рубежи силовым путем. Мы обеспокоены тем, что это может отрезать от нас Ереван", — отметил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. После подписания в ноябре трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе иранские власти не делали громких заявлений. Хотя пока шла война, Тегеран регулярно комментировал ход событий. Исламскую Республику возмущало, что снаряды долетают до ее территории. Но режим аятоллы не выражал симпатии какой-либо стороне. "Ереван наш сосед, а с Баку мы связаны религией, историей и культурой. Это вооруженное противостояние не в наших интересах", — говорил советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.Перед прекращением огня Тегеран выразился конкретнее. "Нас беспокоит судьба Азербайджана, и мы поддерживаем его территориальную целостность. Оккупированные районы должны быть освобождены", — сообщил МИД Ирана. Армянские власти сочли, что это направлено на внутреннюю аудиторию. На севере Ирана живут до 30 миллионов этнических азербайджанцев. Они требовали от аятоллы поддержать Баку и закрыть ирано-армянскую границу. Возникла внутриполитическая напряженность, и Тегеран не смог промолчать. "Дорога жизни"Иран — единственная страна, граничащая и с Азербайджаном, и с Арменией, и с Нагорным Карабахом. При этом со всеми государствами Закавказья Тегеран поддерживал рабочие отношения. С Баку иранцы много лет реализуют проект "Север — Юг", предполагающий строительство железных дорог, которые свяжут Иран, Азербайджан и Россию. С Ереваном — активная торговля, в ИРИ — большая армянская диаспора. Взаимодействие с Арменией иранцы расценивают и как противовес крепнущей дружбе Азербайджана и Турции. Между Тегераном и Анкарой — негласная конкуренция за лидерство на Ближнем Востоке. В начале девяностых страны соперничали и за влияние на Южном Кавказе. Начавшаяся демаркация насторожила Иран. "Тегеран и Ереван — стратегические партнеры. После объявленных Западом антииранских санкций Армения для ИРИ — последние ворота в Европу. Иранцы ведут активную финансовую деятельность в Армении, оформляют сделки с другими странами. Южный участок армяно-азербайджанской границы близко от Ирана. Если закроется и ирано-армянский рубеж, пострадает экономика", — объясняет РИА Новости российский кавказовед Нурал Гасымов. Недалеко и армянский Мегри, через который проходит узкая дорога на Нахичевань. "Если демаркация собьется, это может заблокировать Тегерану выход на Армению. Налицо прямая угроза экономическим интересам. Надо договариваться с Баку, но это признание усиления Азербайджана и Турции в регионе. Иран такого не хочет. Отсюда и высказывания в поддержку Армении", — рассуждает эксперт. Тегеран скептически относится к проекту Зангезурского коридора, хотя новая трасса откроет альтернативные маршруты в Армению. "Зангезурский коридор свяжет Ереван и Тегеран через азербайджанские Нахичевань и Джульфу. Но Армения получит выход и на другие страны, что вызывает у иранцев ревность. Ведь сейчас для армян в Иране "дорога жизни", — отмечает Гасымов. Открыть АрмениюАрмянский политолог Аршалуйс Мгдесян согласен, что Зангезурский коридор не в интересах Ирана. Но приводит другие аргументы: "Азербайджан связан с Нахичеванью через иранскую территорию. Транзитного статуса в Тегеране не хотят лишится. Кроме того, там опасаются, что Баку и Анкара укрепятся в Сюникской области. А Сюник — это выход в Грузию, потом в Европу".Мгдесян полагает, что Иран поддержит требование Армении о разблокировке всех транспортных маршрутов, а не только через Сюникскую область. "Так называемый Зангезурский коридор невыгоден Еревану. Наоборот, он может еще больше изолировать страну. Дело в том, что армянские железные дороги не доходят до Сюника. Значит, мы не сможем им воспользоваться. Дотягивать пути — дорого и сложно. Там горы, пришлось бы бурить множество подземных тоннелей", — говорит политолог. Ведь есть дорога из армянского Иджевана в азербайджанский Газах к каспийскому побережью. Кроме того, при Союзе были маршруты из Армении по центральным районам Азербайджана и далее в Россию или Иран, добавляет собеседник. Если их перезапустят, Армения поверит, что ее территориальной целостности ничто не угрожает. По мнению эксперта, зацикленность на Загнезурском коридоре лишь усиливает опасения Еревана.
https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html
https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html
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россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, вагаршак арутюнян, обсе, мид ирана, ильхам алиев, иран, армения, грузия, в мире

"Захватить рубежи". В споре между Арменией и Азербайджаном — новый игрок

08:00 04.06.2021 (обновлено: 08:04 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины с флагом Армении в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха накануне передачи Азербайджану
Вооруженные мужчины с флагом Армении в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха накануне передачи Азербайджану - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Разблокировка транспортных коридоров между Арменией и Азербайджаном под вопросом: напряженность на границе не снижается. Ереван обвиняет соседей в незаконном вторжении. Баку уверяет, что проводит демаркацию на основе советских карт. В ситуацию вмешался Иран, усмотрев в ней опасность для себя. Чем чревато очередное обострение, разбиралось РИА Новости.

Инициативы Пашиняна

"Трехсторонняя комиссия Армении, России и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций не может продолжать работу в таких условиях. Ереван сделает все, чтобы проблемы на границе разрешились мирными и дипломатическими средствами", — заявил и. о. вице-премьера Армении Мгер Григорян.
Никол Пашинян обратился за помощью к сопредседателям Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США. Азербайджанцы на прошлой неделе захватили в плен шестерых армянских военных, назвав их диверсантами. Инцидент произошел в районе села Кут. Это Гегаркуникская область Армении, граничащая с Кельбаджарским районом, который в ноябре перешел под контроль Баку.
"Диверсанты пересекли государственную границу в двух направлениях. Подразделения азербайджанской армии приняли меры при попытке противника заминировать пути снабжения и проходы к нашим постам", — объяснили в Минобороны Азербайджана.
Ереван видит ситуацию иначе. "Военных похитили с территории Армении, а не взяли в плен. Они обустраивали границу и минировали прилегающие территории. Мины ставили с предупреждающими знаками. Мы не смиримся с присутствием азербайджанских сил на нашей земле", — подчеркнул Пашинян.
Посетив село Кут, он предложил план урегулирования: азербайджанские и армянские военные должны одновременно покинуть приграничную зону. На спорных участках Пашинян хотел бы разместить наблюдателей из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
В Москве инициативу приняли к сведению. Здесь ее изложил и. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян, прибывший на переговоры с российскими коллегами.
Азербайджан проигнорировал идеи Пашиняна, назвав их "предвыборной риторикой". При этом Ильхам Алиев еще раз напомнил, что "Зангезурский коридор — это неизбежность", и призвал не связывать вопросы демаркации с разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе.
© Фото : Mané Gevorgyan Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область
Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Mané Gevorgyan
Премьер-министр Никол Пашинян посетил военную часть Минобороны в рамках визита в Сюникскую область

Красная линия Тегерана

Минская группа ОБСЕ пока хранит молчание. Но неожиданно высказался Иран — один из основных партнеров и Армении, и Азербайджана.
"Граница с Арменией — красная линия для Тегерана. Баку продолжает попытки захватить армянские южные рубежи силовым путем. Мы обеспокоены тем, что это может отрезать от нас Ереван", — отметил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
После подписания в ноябре трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе иранские власти не делали громких заявлений. Хотя пока шла война, Тегеран регулярно комментировал ход событий.
Исламскую Республику возмущало, что снаряды долетают до ее территории. Но режим аятоллы не выражал симпатии какой-либо стороне.
"Ереван наш сосед, а с Баку мы связаны религией, историей и культурой. Это вооруженное противостояние не в наших интересах", — говорил советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Перед прекращением огня Тегеран выразился конкретнее. "Нас беспокоит судьба Азербайджана, и мы поддерживаем его территориальную целостность. Оккупированные районы должны быть освобождены", — сообщил МИД Ирана.
Армянские власти сочли, что это направлено на внутреннюю аудиторию. На севере Ирана живут до 30 миллионов этнических азербайджанцев. Они требовали от аятоллы поддержать Баку и закрыть ирано-армянскую границу. Возникла внутриполитическая напряженность, и Тегеран не смог промолчать.
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"Дорога жизни"

Иран — единственная страна, граничащая и с Азербайджаном, и с Арменией, и с Нагорным Карабахом. При этом со всеми государствами Закавказья Тегеран поддерживал рабочие отношения.
С Баку иранцы много лет реализуют проект "Север — Юг", предполагающий строительство железных дорог, которые свяжут Иран, Азербайджан и Россию. С Ереваном — активная торговля, в ИРИ — большая армянская диаспора.
Взаимодействие с Арменией иранцы расценивают и как противовес крепнущей дружбе Азербайджана и Турции. Между Тегераном и Анкарой — негласная конкуренция за лидерство на Ближнем Востоке. В начале девяностых страны соперничали и за влияние на Южном Кавказе. Начавшаяся демаркация насторожила Иран.
"Тегеран и Ереван — стратегические партнеры. После объявленных Западом антииранских санкций Армения для ИРИ — последние ворота в Европу. Иранцы ведут активную финансовую деятельность в Армении, оформляют сделки с другими странами. Южный участок армяно-азербайджанской границы близко от Ирана. Если закроется и ирано-армянский рубеж, пострадает экономика", — объясняет РИА Новости российский кавказовед Нурал Гасымов.
Недалеко и армянский Мегри, через который проходит узкая дорога на Нахичевань. "Если демаркация собьется, это может заблокировать Тегерану выход на Армению. Налицо прямая угроза экономическим интересам. Надо договариваться с Баку, но это признание усиления Азербайджана и Турции в регионе. Иран такого не хочет. Отсюда и высказывания в поддержку Армении", — рассуждает эксперт.
Тегеран скептически относится к проекту Зангезурского коридора, хотя новая трасса откроет альтернативные маршруты в Армению. "Зангезурский коридор свяжет Ереван и Тегеран через азербайджанские Нахичевань и Джульфу. Но Армения получит выход и на другие страны, что вызывает у иранцев ревность. Ведь сейчас для армян в Иране "дорога жизни", — отмечает Гасымов.
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Открыть Армению

Армянский политолог Аршалуйс Мгдесян согласен, что Зангезурский коридор не в интересах Ирана. Но приводит другие аргументы: "Азербайджан связан с Нахичеванью через иранскую территорию. Транзитного статуса в Тегеране не хотят лишится. Кроме того, там опасаются, что Баку и Анкара укрепятся в Сюникской области. А Сюник — это выход в Грузию, потом в Европу".
Мгдесян полагает, что Иран поддержит требование Армении о разблокировке всех транспортных маршрутов, а не только через Сюникскую область. "Так называемый Зангезурский коридор невыгоден Еревану. Наоборот, он может еще больше изолировать страну. Дело в том, что армянские железные дороги не доходят до Сюника. Значит, мы не сможем им воспользоваться. Дотягивать пути — дорого и сложно. Там горы, пришлось бы бурить множество подземных тоннелей", — говорит политолог.
Ведь есть дорога из армянского Иджевана в азербайджанский Газах к каспийскому побережью. Кроме того, при Союзе были маршруты из Армении по центральным районам Азербайджана и далее в Россию или Иран, добавляет собеседник.
Если их перезапустят, Армения поверит, что ее территориальной целостности ничто не угрожает. По мнению эксперта, зацикленность на Загнезурском коридоре лишь усиливает опасения Еревана.
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