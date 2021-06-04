https://ria.ru/20210604/kanikuly-1735592729.html

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся десять дней

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся десять дней - РИА Новости, 04.06.2021

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся десять дней

Россияне будут отдыхать десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:23

2021-06-04T12:23

2021-06-04T15:42

петербургский международный экономический форум

россия

антон котяков

петербургский международный экономический форум (фонд)

новый год

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Россияне будут отдыхать десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.Ранее на полях ПМЭФ он говорил, что его ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным.В 2020-м этот день был рабочим, но Владимир Путин попросил глав регионов пойти навстречу гражданам, отпустив их по домам. В итоге так поступили руководители всех субъектов.Что касается 2021-го, то премьер-министр Михаил Мишустин еще осенью подписал постановление, по которому 5 ноября и 31 декабря станут выходными: их перенесут с 2 и 3 января (суббота и воскресенье). В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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россия, антон котяков, петербургский международный экономический форум (фонд), новый год, общество