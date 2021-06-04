Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/kanikuly-1735592729.html
Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся десять дней
Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся десять дней - РИА Новости, 04.06.2021
Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся десять дней
Россияне будут отдыхать десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:23
2021-06-04T15:42
петербургский международный экономический форум
россия
антон котяков
петербургский международный экономический форум (фонд)
новый год
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591098567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_134cfe2641ddec08a37c1df556efe599.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Россияне будут отдыхать десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.Ранее на полях ПМЭФ он говорил, что его ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным.В 2020-м этот день был рабочим, но Владимир Путин попросил глав регионов пойти навстречу гражданам, отпустив их по домам. В итоге так поступили руководители всех субъектов.Что касается 2021-го, то премьер-министр Михаил Мишустин еще осенью подписал постановление, по которому 5 ноября и 31 декабря станут выходными: их перенесут с 2 и 3 января (суббота и воскресенье). В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210529/napomnili-1734693862.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591098567_353:318:2660:2048_1920x0_80_0_0_6911cac80603085c766326f6aa110929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антон котяков, петербургский международный экономический форум (фонд), новый год, общество

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся десять дней

12:23 04.06.2021 (обновлено: 15:42 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковНовогодняя иллюминация на Новой площади в Москве
Новогодняя иллюминация на Новой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Россияне будут отдыхать десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.
Ранее на полях ПМЭФ он говорил, что его ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным.
Выходных дней в 2021 году стало больше
23 апреля, 17:53Инфографика
Календарь праздничных дней в 2021 году
Инфографика
Посмотреть
В 2020-м этот день был рабочим, но Владимир Путин попросил глав регионов пойти навстречу гражданам, отпустив их по домам. В итоге так поступили руководители всех субъектов.
Что касается 2021-го, то премьер-министр Михаил Мишустин еще осенью подписал постановление, по которому 5 ноября и 31 декабря станут выходными: их перенесут с 2 и 3 января (суббота и воскресенье).
В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Отдыхающие в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 07:07
Россиянам напомнили о длинных выходных, которые их ждут в июне
 
Петербургский международный экономический форумРоссияАнтон КотяковПетербургский международный экономический форум (фонд)Новый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния