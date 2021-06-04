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Туризм
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На Камчатке для туристов построят дорогу к Вилючинскому вулкану
На Камчатке для туристов построят дорогу к Вилючинскому вулкану - РИА Новости, 04.06.2021
На Камчатке для туристов построят дорогу к Вилючинскому вулкану
Строительство дороги к подножию Вилючинского вулкана на Камчатке для реализации проекта "Три вулкана" планируется начать в следующем году, сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:45
2021-06-04T11:45
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камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн — РИА Новости. Строительство дороги к подножию Вилючинского вулкана на Камчатке для реализации проекта "Три вулкана" планируется начать в следующем году, сообщает пресс-служба компании-инвестора.Проект "Парк "Три вулкана", подразумевающий создание круглогодичного курорта, реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Инвестор планирует вложить в строительство 42 миллиардов рублей. Еще 28,5 миллиарда рублей выделит государство ­ на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также причальных сооружений в бухте Вилючинская."Работы по строительству автомобильной дороги от поселка Термальный до подножия Вилючинского вулкана протяженностью 32 километра должны начаться в 2022 году. Ожидается, что в ближайшее время проектно-сметная документация будет передана на экспертизу", — сообщили в пресс-службе.Трасса, по которой идет движение сейчас, является технологическим проездом, уточнили в компании. Новая дорога будет IV категории — с двумя полосами движения шириной три метра. Строительство планируют завершить в 2024 году."Когда появится трасса общего пользования, муниципального или регионального значения, ее уже точно нельзя будет закрыть. У нас будет гарантирована свобода перемещения к этим местам. Более того, ездить по такой дороге будет безопасней, чем по технологическому проезду", — приводятся словам зампреда правительства Камчатского края Романа Василевского.
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туризм, новости - туризм, камчатский край, вулкан

На Камчатке для туристов построят дорогу к Вилючинскому вулкану

11:45 04.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВиды Камчатки
Виды Камчатки - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн — РИА Новости. Строительство дороги к подножию Вилючинского вулкана на Камчатке для реализации проекта "Три вулкана" планируется начать в следующем году, сообщает пресс-служба компании-инвестора.
Проект "Парк "Три вулкана", подразумевающий создание круглогодичного курорта, реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Инвестор планирует вложить в строительство 42 миллиардов рублей. Еще 28,5 миллиарда рублей выделит государство ­ на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также причальных сооружений в бухте Вилючинская.
"Работы по строительству автомобильной дороги от поселка Термальный до подножия Вилючинского вулкана протяженностью 32 километра должны начаться в 2022 году. Ожидается, что в ближайшее время проектно-сметная документация будет передана на экспертизу", — сообщили в пресс-службе.
Трасса, по которой идет движение сейчас, является технологическим проездом, уточнили в компании. Новая дорога будет IV категории — с двумя полосами движения шириной три метра. Строительство планируют завершить в 2024 году.
"Когда появится трасса общего пользования, муниципального или регионального значения, ее уже точно нельзя будет закрыть. У нас будет гарантирована свобода перемещения к этим местам. Более того, ездить по такой дороге будет безопасней, чем по технологическому проезду", — приводятся словам зампреда правительства Камчатского края Романа Василевского.
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