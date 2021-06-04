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Опубликован трейлер фильма "Воспоминания" с Хью Джекманом

Опубликован трейлер фильма "Воспоминания" с Хью Джекманом - РИА Новости, 04.06.2021

Опубликован трейлер фильма "Воспоминания" с Хью Джекманом

На YouTube-канал WBRussia разместили трейлер научно-фантастического триллера "Воспоминания" с Хью Джекманом в главной роли. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:05

2021-06-04T13:05

2021-06-04T13:05

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На YouTube-канал WBRussia разместили трейлер научно-фантастического триллера "Воспоминания" с Хью Джекманом в главной роли. В центре сюжета находится Ник Бэннистер (Джекман), который работает частным детективом. Ник помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в прошлом. Но его жизнь навсегда меняется, когда он встречает таинственную Мэй (Ребекка Фергюсон). С ней у героя начинается роман, однако неожиданно его подруга бесследно исчезает. Детективу предстоит досконально изучить прошлое своей подруги, чтобы полностью раскрыть, кто такая Мэй, а также решить, насколько далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, которую любит?Режиссер и сценарист картины — Лиза Джой, известная по работе над фэнтези-сериалом HBO "Мир Дикого Запада" и супергеройским фильмом "Серебряное и черное".Вместе с Джекманом и Фергюсон в ленте также снялись: Натали Мартинес, Дэниэл Ву, Тэнди Ньютон, Клифф Кертис и другие.Премьера триллера в российском прокате запланирована на 26 августа.

https://ria.ru/20210524/eternals-1733710189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hbo, хью джекман, кино и сериалы, новости культуры