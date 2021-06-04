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Культура
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Опубликован трейлер фильма "Воспоминания" с Хью Джекманом
Опубликован трейлер фильма "Воспоминания" с Хью Джекманом - РИА Новости, 04.06.2021
Опубликован трейлер фильма "Воспоминания" с Хью Джекманом
На YouTube-канал WBRussia разместили трейлер научно-фантастического триллера "Воспоминания" с Хью Джекманом в главной роли. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:05
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На YouTube-канал WBRussia разместили трейлер научно-фантастического триллера "Воспоминания" с Хью Джекманом в главной роли. В центре сюжета находится Ник Бэннистер (Джекман), который работает частным детективом. Ник помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в прошлом. Но его жизнь навсегда меняется, когда он встречает таинственную Мэй (Ребекка Фергюсон). С ней у героя начинается роман, однако неожиданно его подруга бесследно исчезает. Детективу предстоит досконально изучить прошлое своей подруги, чтобы полностью раскрыть, кто такая Мэй, а также решить, насколько далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, которую любит?Режиссер и сценарист картины — Лиза Джой, известная по работе над фэнтези-сериалом HBO "Мир Дикого Запада" и супергеройским фильмом "Серебряное и черное".Вместе с Джекманом и Фергюсон в ленте также снялись: Натали Мартинес, Дэниэл Ву, Тэнди Ньютон, Клифф Кертис и другие.Премьера триллера в российском прокате запланирована на 26 августа.
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hbo, хью джекман, кино и сериалы, новости культуры

Опубликован трейлер фильма "Воспоминания" с Хью Джекманом

13:05 04.06.2021
 
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На YouTube-канал WBRussia разместили трейлер научно-фантастического триллера "Воспоминания" с Хью Джекманом в главной роли.
В центре сюжета находится Ник Бэннистер (Джекман), который работает частным детективом. Ник помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в прошлом. Но его жизнь навсегда меняется, когда он встречает таинственную Мэй (Ребекка Фергюсон). С ней у героя начинается роман, однако неожиданно его подруга бесследно исчезает.
Детективу предстоит досконально изучить прошлое своей подруги, чтобы полностью раскрыть, кто такая Мэй, а также решить, насколько далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, которую любит?
Режиссер и сценарист картины — Лиза Джой, известная по работе над фэнтези-сериалом HBO "Мир Дикого Запада" и супергеройским фильмом "Серебряное и черное".
Вместе с Джекманом и Фергюсон в ленте также снялись: Натали Мартинес, Дэниэл Ву, Тэнди Ньютон, Клифф Кертис и другие.
Премьера триллера в российском прокате запланирована на 26 августа.
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