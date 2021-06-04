https://ria.ru/20210604/istrebitel-1735729920.html

Американские военные отказались покупать F-35

Американские военные отказались покупать F-35 - РИА Новости, 04.06.2021

Американские военные отказались покупать F-35

F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом пишет Defense News со ссылкой на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:03

2021-06-04T22:03

2021-06-04T22:03

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f-35

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВВС США захотели купить больше истребителей F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом пишет Defense News со ссылкой на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год.За последние несколько лет Военно-воздушные силы запросили средства на 48 самолетов F-35. Однако эта практика может быть приостановлена в следующем году, поскольку американские военные хотят получить более усовершенствованную версию этого истребителя в середине 2020-х.Для поддержания уже существующего парка F-35 военные запросили дополнительно 360 миллионов долларов. Из них 175 миллионов пойдут на закупку двадцати силовых модулей для двигателей самолета. Это необходимо для устранения недостатка, из-за которого у F-35 возникают критические проблемы при наборе скорости, говорится в статье.В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Так, на одном из учений Корпуса морской пехоты США на полигоне Юма F-35B случайно подбил себя из пушки. Счетная палата также докладывала конгрессу о проблемах с истребителями пятого поколения: модернизация F-35 до версии Block IV обойдется бюджету страны еще почти в два миллиарда долларов. Стоимость программы по разработке самолета составила на сегодняшний день почти 400 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210507/dialog-1731395731.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, министерство обороны сша, f-35, в мире