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Американские военные отказались покупать F-35
Американские военные отказались покупать F-35 - РИА Новости, 04.06.2021
Американские военные отказались покупать F-35
F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом пишет Defense News со ссылкой на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:03
2021-06-04T22:03
ввс сша
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f-35
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВВС США захотели купить больше истребителей F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом пишет Defense News со ссылкой на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год.За последние несколько лет Военно-воздушные силы запросили средства на 48 самолетов F-35. Однако эта практика может быть приостановлена в следующем году, поскольку американские военные хотят получить более усовершенствованную версию этого истребителя в середине 2020-х.Для поддержания уже существующего парка F-35 военные запросили дополнительно 360 миллионов долларов. Из них 175 миллионов пойдут на закупку двадцати силовых модулей для двигателей самолета. Это необходимо для устранения недостатка, из-за которого у F-35 возникают критические проблемы при наборе скорости, говорится в статье.В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Так, на одном из учений Корпуса морской пехоты США на полигоне Юма F-35B случайно подбил себя из пушки. Счетная палата также докладывала конгрессу о проблемах с истребителями пятого поколения: модернизация F-35 до версии Block IV обойдется бюджету страны еще почти в два миллиарда долларов. Стоимость программы по разработке самолета составила на сегодняшний день почти 400 миллиардов долларов.
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ввс сша, министерство обороны сша, f-35, в мире

Американские военные отказались покупать F-35

22:03 04.06.2021
 
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin RussellНаземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проводимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали
Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проводимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin Russell
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВВС США захотели купить больше истребителей F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом пишет Defense News со ссылкой на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год.
За последние несколько лет Военно-воздушные силы запросили средства на 48 самолетов F-35. Однако эта практика может быть приостановлена в следующем году, поскольку американские военные хотят получить более усовершенствованную версию этого истребителя в середине 2020-х.
Для поддержания уже существующего парка F-35 военные запросили дополнительно 360 миллионов долларов. Из них 175 миллионов пойдут на закупку двадцати силовых модулей для двигателей самолета. Это необходимо для устранения недостатка, из-за которого у F-35 возникают критические проблемы при наборе скорости, говорится в статье.
В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Так, на одном из учений Корпуса морской пехоты США на полигоне Юма F-35B случайно подбил себя из пушки.
Американский истребитель F-35A Lightning II
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Счетная палата также докладывала конгрессу о проблемах с истребителями пятого поколения: модернизация F-35 до версии Block IV обойдется бюджету страны еще почти в два миллиарда долларов. Стоимость программы по разработке самолета составила на сегодняшний день почти 400 миллиардов долларов.
 
ВВС СШАМинистерство обороны СШАF-35В мире
 
 
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