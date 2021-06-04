https://ria.ru/20210604/inoagent-1735588921.html

Закон об иноагентах не преследует цели закрытия СМИ, заявили в Кремле

Закон об иноагентах не преследует цели закрытия СМИ, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.06.2021

Закон об иноагентах не преследует цели закрытия СМИ, заявили в Кремле

Цели закрытия средств массовой информации в России по закону об иноагентах не преследуются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:09

2021-06-04T12:09

2021-06-04T12:55

петербургский международный экономический форум

пмэф

россия

дмитрий песков

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Цели закрытия средств массовой информации в России по закону об иноагентах не преследуются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, такой цели - закрытие СМИ - не преследуется", - сказал Песков на полях ПМЭФ.По его словам, закон предполагает идентификацию, что также делают и в других странах.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/krab-1735567924.html

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пмэф, россия, дмитрий песков, общество