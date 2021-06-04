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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/inoagent-1735588921.html
Закон об иноагентах не преследует цели закрытия СМИ, заявили в Кремле
Закон об иноагентах не преследует цели закрытия СМИ, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.06.2021
Закон об иноагентах не преследует цели закрытия СМИ, заявили в Кремле
Цели закрытия средств массовой информации в России по закону об иноагентах не преследуются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:09
2021-06-04T12:55
петербургский международный экономический форум
пмэф
россия
дмитрий песков
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Цели закрытия средств массовой информации в России по закону об иноагентах не преследуются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, такой цели - закрытие СМИ - не преследуется", - сказал Песков на полях ПМЭФ.По его словам, закон предполагает идентификацию, что также делают и в других странах.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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пмэф, россия, дмитрий песков, общество

Закон об иноагентах не преследует цели закрытия СМИ, заявили в Кремле

12:09 04.06.2021 (обновлено: 12:55 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Цели закрытия средств массовой информации в России по закону об иноагентах не преследуются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, такой цели - закрытие СМИ - не преследуется", - сказал Песков на полях ПМЭФ.
По его словам, закон предполагает идентификацию, что также делают и в других странах.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
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Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумПМЭФРоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
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